El tour en español por Fenway Park: el estadio de los Boston Red Sox

Fenway Park no es sólo el estadio de los populares Boston Red Sox; es uno de los máximos templos del deporte en Norteamérica.

Inaugurado en 1912, el feudo patirrojo es el más antiguo de las Grandes Ligas y un auténtico símbolo de Nueva Inglaterra. Es que por sus gradas, incluyendo el mítico Monstruo Verde, han pasado algunas de las mayores leyendas del béisbol, al tiempo de haberse vivido momentos históricos e inolvidables y forjarse una de las aficiones más apasionadas y leales de este juego.

Visitar Fenway es una experiencia obligatoria para cualquier aficionado al deporte del bate y el guante, y hacerlo a través de un tour guiado permite conocer rincones, tradiciones y detalles que no se aprecian durante un encuentro.

De igual forma, los visitantes hispanohablantes tendrán la oportunidad de realizar el recorrido guiado en su idioma y disfrutar plenamente de un recinto cargado de historia y pasión.

¿Cuánto cuesta la entrada para hacer el tour del Fenway Park?

El precio del tour por Fenway Park es accesible y varía ligeramente según la temporada. De manera general, la entrada para adultos ronda los 25 dólares, mientras que los niños, estudiantes y personas mayores suelen contar con tarifas reducidas, aunado a que existen descuentos para grupos y familias.

Vale acotar que el boleto incluye el recorrido completo por el estadio acompañado de un guía oficial, con acceso a zonas emblemáticas como el citado Green Monster (Monstruo Verde), el área de prensa, los bleachers y otros espacios exclusivos, siempre que la actividad deportiva del día lo permita.

¿Cómo se hace el tour del Fenway Park en español?

La visita en español se realiza con personal especializado que domina el idioma y conocen en profundidad la historia de la novena bostoniana y del Fenway.

Durante el recorrido, el guía explica el origen del feudo, anécdotas de jugadores legendarios, curiosidades arquitectónicas y momentos clave que marcaron la historia de la Nación Patirroja.

Asimismo, el formato es dinámico e interactivo, permitiendo a los visitantes hacer preguntas y profundizar en los aspectos que más interesen, convirtiendo semejante experiencia en una educativa y entretenida para adultos y jóvenes.

¿Qué días se puede hacer el tour del Fenway Park?

Los tours guiados por Fenway Park se realizan prácticamente cualquier día del año, a excepción de cuando hay juego alrededor del mediodía y feriados. Eso sí, el horario puede variar según haya partido en la tarde o noche, eventos especiales o condiciones climatológicas.

Se recomienda reservar con antelación, especialmente el recorrido en castellano, ya que las plazas son limitadas y la demanda es alta, sobre todo durante la temporada regular de MLB y los meses de verano.

