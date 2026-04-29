El mensaje de Alex Cora en sus redes sociales tras su despido por los Boston Red Sox

Alex Cora parece estarse tomando su tiempo para digerir la situación que enfrenta desde el sábado en la tarde, cuando fue despedido por los Boston Red Sox después de más de siete años como manager de la escuadra.

La decisión de la gerencia encabezada por Craig Breslow todavía está resonando en MLB. El boricua es un estratega respetado en el circuito y no pocas voces, incluyendo a jugadores de la plantilla de Nueva Inglaterra, se han levantado para criticar la resolución y mostrarle respaldo al técnico.

Cora, de 50 años de edad, no ha dejado de ser noticia en los últimos días. Este martes se supo que, tal como se decía en rumores en las Grandes Ligas, recibió una oferta para dirigir a los Philadelphia Phillies tras el despido de Rob Thomson y que la rechazó.

Pero antes, tres días después de su sorprendente salida de la escuadra de Boston, Cora utilizó sus redes sociales para cerrar un ciclo y despedirse de la afición de los Red Sox, que lo recordará por darles el título en la Serie Mundial de 2018.

¿Por qué los Red Sox despidieron a Alex Cora?

Lo que más sorprendió con el despido de Alex Cora fue el momento que la gerencia escogió para hacerlo. Acababan de ganar un partido histórico con una diferencia de 16 carreras, con el que pusieron fin a una racha de cuatro derrotas. Además, apenas es abril y se estaba cumpliendo un mes de temporada regular.

Pero los Red Sox, que quedaron fuera de los playoffs en tres de las últimas cuatro temporadas, tenían marca de 10-17, fueron barridos por los Yankees en Fenway Park y su ofensiva ocupaba los últimos lugares en estadísticas colectivas en el circuito. En el alto mando pensaron que era el momento propicio para iniciar una transición.

¿Qué mensaje envió Alex Cora tras su despido?

Pocas horas después de su desvinculación, Alex Cora usó sus redes sociales para publicar una imagen que lo muestra sonriente en grupo junto a los otros coaches despedidos - incluyendo a Jason Varitek -, junto al avión que los llevaría de regreso a Boston desde Baltimore.

Desde entonces se había mantenido en silencio, hasta que el lunes en su cuenta de X (antes Twitter) posteó unas palabras de despedida a la afición de los Red Sox.

“Boston, te vamos a extrañar. Gracias por hacernos parte de ti. Boston Red Sox, ustedes son el corazón de ese equipo, sigan creyendo. De verdad les importa, y eso es lo que impulsa a todos en los Red Sox a darlo todo día tras día. Con respeto y cariño“, escribió.

¿Qué hará Alex Cora ahora?

No había pasado más de 24 horas de quedar en libertad (a pesar de que le quedaba más de un año de contrato y le deben pagar más de $14 millones) cuando Cora confirmó las sospechas de los analistas de MLB, que auguraron que el puertorriqueño no pasaría mucho tiempo desempleado. Los Phillies lo contactaron para ofrecerle el cargo de manager en sustitución de Rob Thomson.

Sin embargo, Cora declinó la propuesta asegurando que prefería ser “padre a tiempo completo en el verano”. El boricua pasará un tiempo con su familia antes de decidir cuál será su próximo paso.

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