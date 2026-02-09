Mets acuerdan con el jardinero MJ Meléndez para la temporada 2026

Los New York Mets siguen ajustando su roster para el Opening Day de la temporada 2026 y han conseguido los servicios del jardinero MJ Meléndez, ex jugador de los Kansas City Royals, en un acuerdo por un año y 1.5 millones de dólares.

Hay algunos incentivos en el contrato, con respecto a metas personales, que podrían hacer que el jugador de 27 años de edad consiga 500.000 dólares adicionales si cumple ciertos objetivos.

El patrullero también ha tenido episodios en su carrera como receptor, pero en las últimas temporadas se ha dedicado al trabajo en los jardines. Debutó en la MLB en el 2022, con Kansas City y se mantuvo en esa organización hasta la temporada pasada.

En total, tiene números vitalicios de .215, con 52 jonrones y 163 carreras remolcadas, en 435 juegos disputados. El año pasado apenas vio acción en 23 encuentros, conectando apenas 5 hits, para un pobre promedio de bateo de .085.

En Triple A, Meléndez tuvo una mejor actuación, con 20 jonrones y 20 bases robadas con la sucursal del equipo de Kansas City. Sin embargo, no recibió llamados a las Grandes Ligas después de su pobre desempeño en esta categoría y no obtuvo ofertas del equipo para continuar en la divisa.

En los Mets, tendrá una dura competencia con jugadores como Juan Soto, Luis Robert Jr. y Tyrone Taylor, quienes deberían ser los jardineros titulares. La idea es que pueda servir de respaldo en los jardines, pero todo dependerá de su actuación en los campos primaverales.

Carson Benge, uno de los principales prospectos de los Mets, también tiene posibilidades para hacer el equipo en 2026, lo que afectaría sus posibilidades

Uno de los aspectos a mejorar de su juego es su vulnerabilidad al batear, con un 26.5% de ponches en su carrera. Para ganarse la confianza del manager Carlos Mendoza debe ser un bateador más paciente que en su etapa con los Royals.

Tiene poder en su bate, con 52 jonrones en 435 partidos disputados, pero para ser un jardinero suplente se necesitan otras habilidades que deberán poner en práctica en este Spring Training.

Meléndez jugará el Clásico Mundial de Béisbol con Puerto Rico, en lo que será su segunda participación, después de actuar en el 2023. Con las bajas de Carlos Correa, Francisco Lindor y Javier Báez, Meléndez luce como uno de los bateadores importantes del equipo para esta edición del torneo que comenzará en marzo.

