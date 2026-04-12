Mets colocan en asignación al lanzador dominicano Luis García

Los New York Mets colocaron este domingo en asignación al lanzador dominicano Luis García, quien no pudo rendir en las 6 apariciones que tuvo en las Grandes Ligas en el inicio de la temporada de 2026.

El derecho, de 39 años años de edad, exhibió 7.11 de efectividad con 4 ponches y 2.053 de WHIP en 6.1 entradas de trabajo con los Mets en el inicio de la campaña en curso. El manager venezolano Carlos Mendoza parece haber perdido la paciencia con el experimentado lanzador, quien ahora puede ser reclamado en waivers, aceptar su democión a las ligas menores o ser dejado en libertad en los próximos días.

El equipo de Queens había firmado a García durante la temporada baja con un contrato de un año y 1.75 millones de dólares, más otros 1.25 millones en incentivos. Aun así, deberá hacerse cargo del salario base del pitcher. Aunque el monto no es importante para las arcas de los metropolitanos, el movimiento demuestra que el dueño Steve Cohen falló con sus pronóstico con García.

García tiene una carrera de 14 años en las mayores, vistiendo las indumentarias de los Philadelphia Phillies, Los Angeles Angels, San Diego Padres, St. Louis Cardinals, Boston Red Sox, Texas Rangers, Washington Nationals y Mets.

The Mets are designating reliever Luis Garcia for assignment, per @WillSammon.



Garcia, who signed a one-year deal this offseason, posted a 7.11 ERA in six appearances this season. pic.twitter.com/PO7UssGnCy — Yahoo Sports (@YahooSports) April 12, 2026

La temporada pasada jugó hasta con tres organizaciones, dejando 3.42 de promedio de carreras limpias permitidas, 48 ponches y 26 boletos en 55.1 innings de trabajo. Seguramente, García recibirá una nueva oportunidad en las Grandes Ligas en los próximos días, aceptando un acuerdo a la baja para mantenerse activo.

Cabe recordar que al firmarlo, la gerencia de los Mets buscaba un brazo veterano que pudiera aportar velocidad y profundidad al bullpen tras su sólida campaña de 2025. Sin embargo, el alto volumen de hits permitidos y la falta de control en este arranque de 2026 sellaron su salida. Para ocupar su lugar, los Mets han subido desde Triple-A al derecho Joey Gerber.

Gerber trabajó apenas dos innings en el reciente Spring Training con los Mets, ponchando a dos y dejando su efectividad inmaculada (0.00). Ya ha tenido experiencia en las mayores con los Seattle Mariners y este año en Triple A exhibe 7.20 de efectividad en 5 entradas de labor.

Los Mets intentarán cambiar a García en los próximos días, antes de dejarlo en libertad y verlo salir "gratis". No obstante, todo dependerá del interés que despierte en el mercado de la MLB.

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