Mets firman a ex cerrador de los Yankees por $22 millones

Después de la debacle del 2025, los New York Mets se han intentado recuperar con algunas firmas, pero parecen pocas en comparación a lo que han perdido. El conjunto metropolitano anunció la firma del cerrador Luke Weaver, quien ahora se mudará del Bronx a Queens, después de sus buenos años con los New York Yankees.

Los Mets no pudieron retener a su cerrador estrella Edwin Díaz, quien firmó con Los Angeles Dodgers y ahora será el cerrojo del actual campeón de la MLB. Para ocupar su puesto, los Mets acordaron con Weaver, uno de los relevistas más consistentes de los últimos años para los Yankees.

A sus 32 años de edad, Weaver firma un contrato por dos temporadas a cambio de 22 millones de dólares. Todo indica que será el set up de Devin Williams, quien también dejó a los Yankees para firmar un contrato con los Mets y tiene todo para convertirse en el cerrador del equipo.

Weaver no terminó la temporada 2025 de la mejor manera. Dejó efectividad de 3.62 y un FIP de 3.89 durante la ronda regular. Sin embargo, permitió cinco carreras en la Serie del Comodín ante los Toronto Blue Jays, con apenas un out logrado.

Durante gran parte de su carrera trabajó como abridor, pero en los últimos años los Yankees lo convirtieron en relevista, sobre todo por la crisis que tuvo el bullpen de Aaron Boone con sus lanzadores del último tercio del juego.

Con los Yankees, logró 12 salvamentos en dos temporadas y media, pues antes en su experiencia con equipos como los Cardinals, Diamondbacks, Royals, Reds y Mariners, su función siempre fue ser parte de la rotación.

Mets, RHP Luke Weaver reportedly agree to 2-year deal, per multiple reports including MLB's @AnthonyDiComo. pic.twitter.com/zAJ9r2mKlV — MLB (@MLB) December 17, 2025

Los Mets, con los movimientos de Jorge Polanco, Devin Williams y Luke Weaver, envían un mensaje claro de que quieren competir en la temporada 2026, aunque pocos apuesten por resultados inmediatos tras las duras bajas que ha tenido el cuadro dirigido por Carlos Mendoza.

Perder a Brando Nimmo, Pete Alonso y Edwin Díaz, tres piezas estelares y muy queridas para la afición de Queens, es algo que podría pesarles en la campaña del 2026, pero la gerencia se está moviendo para tener adiciones interesantes.

Los Mets quedaron eliminados con récord de 83-79, en una de las debacles más comentadas de los últimos años. Una temporada antes habían alcanzado la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, instancia en la que perdieron ante los Dodgers.

