Mets logra el primer reto del sistema automatizado de bolas y strikes exitoso en la historia de MLB

MLB ha dado un paso histórico en la evolución de su competición al incorporar el Sistema Automatizado de Bolas y Strikes (ABS) como herramienta de apoyo arbitral. Tras más de un siglo en el que el umpire principal tenía la autoridad absoluta para cantar bolas y strikes, ahora los peloteros pueden impugnar decisiones puntuales mediante una herramienta tecnológica de alta precisión, tal y como ocurrió en el encuentro inaugural de los New York Mets recibiendo a Pittsburgh Pirates.

En efecto, el primer desafío exitoso en la historia de las mayores se produjo este jueves en el Citi Field y tuvo de protagonista al receptor Francisco Álvarez. Durante la tercera entrada, el venezolano decidió cuestionar un lanzamiento en cuenta llena del dominicano Freddy Peralta frente al bateador, también de Quisqueya, Oneil Cruz.

Inicialmente decretado bola, el ABS corrigió la decisión a strike, otorgando así el segundo out del inning. La acción no fue menor en el desarrollo del cotejo, ya que poco después Brandon Lowe conectó un cuadrangular, lo que subraya la relevancia estratégica que puede tener el uso adecuado de los desafíos en momentos clave del compromiso.

The first successful ABS Challenge in MLB history!



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Hay que acotar que el mencionado sistema ya había hecho su debut en MLB, el miércoles en San Francisco durante el Opening Night, cuando José Caballero, campocorto panameño de los Yankees, realizaba el primer reto; sin embargo, el mismo no tuvo éxito.

La mencionada herramienta no es completamente nueva para el entorno del béisbol profesional, considerando que desde 2022 se ha utilizado en ligas menores y también probado en los Entrenamientos Primaverales de las campañas recientes. Claro está, su implementación definitiva quedó aprobada por el Comité Conjunto de Competición, consolidando así su llegada al máximo nivel.

El funcionamiento del Sistema Automatizado de Bolas y Strikes se basa en el seguimiento milimétrico de cada envío al plato, ajustando la zona de strike según la estatura del bateador. Aunque los umpires continúan tomando el grueso de las decisiones, ahora existe un mecanismo inmediato para corregir errores evidentes; mientras que cada equipo dispone de dos desafíos por juego, al margen de que pueden conservarlos si las decisiones impugnadas resultan correctas.

De ese modo, el ABS introduce un nuevo componente táctico, puesto que elegir el momento oportuno para reclamar quizás marque la diferencia en el resultado final de un encuentro. Con esta innovación, el béisbol combina tradición y tecnología, buscando mayor justicia en el partido sin perder su esencia.

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