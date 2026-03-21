¿Firmará Freddy Peralta una extensión de contrato con los New York Mets?

Freddy Peralta y los New York Mets han estado en negociaciones para acordar una extensión de contrato, pero las conversaciones no han prosperado. Pese a que el lanzador quiere un pacto multianual antes del Opening Day de 2026, esto no ocurrirá.

Jon Heyman, del New York Post, explicó que las probabilidades de que los Mets aseguren a su nuevo as antes del Día Inaugural son sumamente escasas, siendo la duración del contrato la principal pieza de tranca en las conversaciones.

Y es que aunque Peralta será agente libre después de la campaña de 2026, los metropolitanos no se sienten cómodos dándole contratos de alta duración a los lanzadores. Si Peralta accede a firmar un pacto de 4 o 5 años, habrá un acuerdo tarde o temprano.

Peralta se encuentra en la última temporada de un contrato de 5 años y 15,5 millones de dólares que firmó con los Milwaukee Brewers en febrero de 2020. Milwaukee ejerció una opción de equipo por valor de 8 millones de dólares sobre el lanzador derecho en noviembre, dos meses antes de traspasarlo a los Mets a cambio de los prospectos Jett Williams y Brandon Sproat.

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An extension between the Mets and Freddy Peralta being completed before the season is “highly unlikely”, per @JonHeyman pic.twitter.com/uPYagH76CK — SleeperMets (@SleeperMets) March 20, 2026

El derecho dominicano de 29 años de edad será al abridor de los Mets en el Día Inaugural, tras haber completado en 2025 la mejor temporada de su carrera, en la cual lideró la Liga Nacional con 17 victorias y terminó en el quinto lugar en las votaciones para el Premio Cy Young de la Liga Nacional.

“Estoy listo para esto”, señaló Peralta durante los entrenamientos. “Me siento orgulloso de estar aquí y formar parte de los Mets. Es un mercado diferente, una ciudad diferente”, dijo a su llegada al club. “Mucho más fanáticos, mucha más gente mirando. Pero, siendo sincero, me gusta la competencia que voy a tener. Llevaba años pensando en lo que significa ser parte de un equipo de un gran mercado. Me emociona llegar a este equipo”.

“Preferiría un contrato largo y asegurarme de estar en el lugar donde quiero terminar mi carrera”, le dijo el lanzador a Ken Rosenthal de The Athletic.

¿Cuál es el valor de mercado de Freddy Peralta?

Los analistas de The Athletic Tim Britton y Will Sammon pronostican que Freddy Peralta puede firmar una extensión de contrato por cuatro temporadas y $112 millones ($28 millones anuales). El portal Spotrac, por su parte, proyecta que el valor de mercado del derecho es de cinco años y $131.273.065, lo que le daría un salario promedio anual de $26.2 millones.

¿Qué números dejó en 2025?

Peralta hizo 33 aperturas en su último año con Milwaukee Brewers, en las que dejó balance de 17-6, efectividad de 2.70, WHIP de 1.075 y sumó 204 ponches en 176.2 innings lanzados. Fue líder en triunfos en la Liga Nacional y terminó quinto en la votación para el Cy Young.

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