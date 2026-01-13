México en el Clásico Mundial: Récords, mejor actuación y jugadores históricos

México ha dado figuras brillantes a la historia de MLB, como Fernando Valenzuela, Beto Ávila, Vinny Castilla y Julio Urías, entre otros, y sus equipos han ganado más veces la Serie del Caribe que los representantes de Venezuela. Sin embargo, suele ser la “cenicienta” de los torneos internacionales de béisbol.

Con el Clásico Mundial de Béisbol sucedía algo similar. Sin tantos jugadores de Grandes Ligas para armar un roster, solían echar mano a peloteros nacionalizados o con ascendencia mexicana -sucedió con el ex jardinero de Boston Red Sox y los Yankees, Alex Verdugo, y también con el lanzador Patrick Sandoval en 2023- para cubrir la plantilla.

Pero desde la edición anterior las cosas cambiaron drásticamente para los mexicanos. El manager Benji Gil está de vuelta al banquillo en 2026 después de haber dado una sorpresa y dejar al equipo en el podio del torneo, muy cerca de avanzar a la disputa por el título.

En esta ocasión jugarán en la casa de los Houston Astros, el Daikin Park, como parte del Grupo B junto a Estados Unidos, Brasil, Gran Bretaña e Italia.

¿Cuál fue su mejor actuación?

México ha tenido representación en todas las ediciones del Clásico Mundial e incluso llegó a albergar partidos de primera ronda en los torneos de 2009 y 2017. Pero no hay que remontarse mucho en el pasado para encontrar su mejor figuración.

Su actuación estelar fue, sin dudas, la de 2023, cuando sorprendieron a todos y terminaron en el tercer lugar. Contra todo pronóstico ganaron el Grupo C en el que estaban también Estados Unidos, Canadá, Colombia y Reino Unido; remontaron una desventaja de cuatro carreras para derrotar a Puerto Rico en cuartos de final y estuvieron cerca de sacar del camino a Japón en las primeras semifinales de su historia (perdieron 6-5 ante el equipo de Shohei Ohtani que fue campeón).

Las leyendas de México en el Clásico Mundial

No hay dudas de que la gran figura de la selección en 2023 fue el cubano nacionalizado mexicano Randy Arozarena, que tomó el protagonismo con su carisma y también con su aporte en el campo. También se destacó el lanzador Patrick Sandoval, que se reencontró con sus raíces mexicanas y le dio satisfacciones a la escuadra.

Históricamente, tal vez el mejor jugador de México en el Clásico Mundial haya sido Jorge Cantú, el antesalista que en 15 juegos dejó promedio de .317 con cuatro jonrones, 17 carreras impulsadas, dos bases por bolas y siete anotadas.

También han vestido esta camiseta en el tiempo peloteros con experiencia en MLB como Verdugo, Julio Urías, Esteban Loaiza, Karim García, Adrián González , Oliver Pérez, Joakim Soria, Rod Barajas, Erubiel Durazo Alfredo Amézaga, Alfredo Aceves, Roberto Osuna, Joey Meneses, Esteban Quiroz y Sergio Romo.

Jorge Cantú fue el gran referente ofensivo para México | Jeff Gross/GettyImages

¿Qué posibilidades tiene México en el Clásico Mundial de 2026?

Para la edición de 2026 México llega con la frente en alto y grandes expectativas, no sólo por su actuación en la edición pasada, sino por la confirmación de tener a jugadores como Alejandro Kirk, los hermanos Luis y Ramón Urías, el mismo Arozarena, Jarren Duran y el derecho Aaron Sánchez.

Llamados a pelear por el liderato de su grupo con Estados Unidos, los mexicanos pueden igualar o incluso mejorar su actuación de 2023. Las predicciones de las casas de apuestas y la Inteligencia Artificial le dan 4% de probabilidades de ser campeones (sexto lugar), apenas un poco menos que lo que pronostican para Venezuela y su roster lleno de estrellas de Grandes Ligas.

