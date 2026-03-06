México sufre pero termina apaleando a Gran Bretaña en su primer juego del Clásico Mundial

Pese a jugar oficialmente de visitante, México fungió realmente como local en el Daikin Park de Houston, donde se estrenó en este Clásico Mundial ganando, con más sufrimiento de lo que el marcador puede indicar, a una combativa selección de Gran Bretaña.

De hecho, ambas escuadras empataban a una rayita cuando Jonathan Aranda descargaba cuadrangular en la alta de la octava entrada, con dos en circulación, para darle una ventaja al país azteca, que incluso extendería antes de que el partido acabara 8x2.

De ese modo, la novena que dirige Benjamín Gil inicia con el pie derecho su andar en un Grupo B que completan Brasil, Estados Unidos e Italia, y en el que la selección de las barras y las estrellas se medirá la noche del mismo viernes a su par amazónico para completar la primera jornada del segmento.

México inauguró la pizarra en la alta de la segunda entrada gracias a un tablazo de Nacho Álvarez Jr. por todo el bosque izquierdo, frente a los envíos del abridor europeo, Jack Anderson. El vuelacerca del antesalista de los Atlanta Braves resultó el único daño del compromiso hasta la baja del sexto capítulo, cortesía de otro batazo de cuatro bases de Harry Ford, receptor que representa a UK y a Washington Nationals en MLB.

Team Mexico's Jonathan Aranda gets enough for a go-ahead three-run homer! #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/gS78O7YaSy — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 6, 2026

Mientras Anderson cedía una anotación en 3.0 innings, Javier Assad, iniciador de los latinoamericanos, no concedía libertades en 3.2 actos de labor, por lo que el careo pasaba a manos de los cuerpos de relevos, intratables hasta la alta de la octava cuando, tras dos outs, Gary Gill Hill otorgaba boletos consecutivos a Jarren Duran y Randy Arozarena, previo a que su recta de 96 millas fuera enganchada por Aranda para sacarla por la banda contraria y desequilibrar las acciones.

Asimismo, México terminó de asegurar el lauro al siguiente inning, cortesía de un sencillo remolcador de dos, de parte de Alek Thomas, así como un doble de Joey Ortiz que trajo una más a la registradora, y hit de Randy Arozarena, que envió al plato al propio Ortiz.

Poco importó que Gran Bretaña fabricara su segunda carrera en la baja de la novena, los aztecas dieron un golpe de autoridad en su intento por conseguir uno de los dos boletos que dan acceso hacia los cuartos de final del Clásico Mundial.

Los mexicanos descansarán el sábado, mientras que los británicos retarán al favorito, Estados Unidos, luego de que Brasil e Italia choquen a primera hora.

