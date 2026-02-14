Milwaukee Brewers acuerdan con el venezolano Luis Rengifo: Detalles y cláusulas del contrato

Los Milwaukee Brewers siguen armando un equipo interesante para la temporada 2026 de las Grandes Ligas y con la firma del agente libre Luis Rengifo, fortalecieron su grupo de infielders, algo que le faltaba al equipo dirigido por Pat Murphy.

Rengifo puede jugar varias posiciones del infield y viene de buenas temporadas con Los Angeles Angeles, donde comenzó su carrera. Mark Feinsand de MLB.com reportó que el venezolano ganará 3.5 millones de dólares en esta campaña.

El acuerdo también incluye un bono de 1.5$ millones en incentivos por desempeño y también hay una opción mutua de $10 millones para la campaña del 2027. De esta forma, Milwaukee asegura la profundidad de su cuadro interior, con un jugador establecido, que puede ser de gran ayuda si la salud le acompaña en este 2026.

Los Brewers cambiaron en días recientes a Caleb Durbin, quien fue finalista al Novato del Año de la Liga Nacional en 2025 a los Boston Red Sox, en un canje de varios jugadores. Esto le abre las posibilidades a Rengifo de ser el antesalista titular del equipo, si tiene un buen campo de entrenamiento.

Aunque las lesiones le han afectado en los dos últimos años, de estar recuperado sería de gran ayuda para el manager Murphy. El año pasado bateó para .238 con 9 jonrones y 43 carreras remolcadas con los Angels.

En cuanto a sus preferencias defensivas, el año pasado dividió su tiempo entre la segunda y tercera almohadilla. Es un guante por encima del promedio en la MLB que podría pelear por el Guante de Oro si puede conseguir la titularidad en Milwaukee.

El venezolano tiene una línea ofensiva de por vida de .250/.307/.382 con 62 jonrones, 230 impulsadas y 52 bases robadas a lo largo de siete temporadas en las mayores, todas con los Angels.

Viene del peor año de su carrera en cuanto a ofensiva se refiere, pero los problemas físicos hicieron que bajara sus números. El gran reto que tendrá ahora en Milwaukee es demostrar que su bate todavía puede ser productivo.

En 2022, registró 17 cuadrangulares, la cifra más alta de su carrera, con un OPS de .724. Una temporada similar sería ideal para intentar extender el vinculo con los Brewers por una temporada más.

En Milwaukee se encontrará con compatriotas estelares, como es el caso del jardinero Jackson Chourio y el receptor William Contreras, ambos referentes del conjunto de los Brewers.

