MLB en vivo online: Cómo ver Boston Red Sox vs. Baltimore Orioles en TV, streaming y lineups

El tercer y último duelo de la serie que llevó a los Boston Red Sox de visita a la casa de Baltimore Orioles termina este domingo, cuando los patirrojos tendrán un nuevo líder en el banquillo en busca de un triunfo que rompa la igualdad en la confrontación .

Los Red Sox vieron cortada una cadena de derrotas el sábado con una ofensiva implacable, pero eso no evitó que Alex Cora y su cuerpo técnico fuesen despedidos. La noticia impactó en MLB y todavía está resonando.

Ambos equipos llegan a este duelo con seis derrotas en sus últimos 10 partidos. Por Boston estará sobre el montículo el zurdo Connelly Early (1-1, 2.88 efectividad, 24 ponches), mientras que los anfitriones le darán la responsabilidad de la apertura al derecho Kyle Bradish (1-2, 3.96 de efectividad, 28 ponches).

While Pete Alonso was impressed by the Red Sox, the Orioles ultimately won him over in free agency https://t.co/8F4nT9bHUI — Boston Globe Sports (@BGlobeSports) April 26, 2026

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Red Sox vs. Orioles?

Ciudad: Baltimore, Maryland, Estados Unidos.

Fecha: Domingo 26 de abril.

Hora: 1:35 p.m. (Este de Estados Unidos); 11:35 a.m. (México DF).

Estadio: Oriole Park at Camden Yards.

¿Cómo se podrá ver el Red Sox vs. Orioles en TV y streaming online?

País Señal de TV Streaming Estados Unidos MASN, NESN+ MLB.tv México Televisa, ESPN Disney+, MLB.tv América Latina y el Caribe ESPN Disney+, MLB.tv

Últimas noticias Red Sox

Un récord de 10-17 en este inicio de temporada llevó a los Red Sox a despedir el sábado al manager Alex Cora y otros cinco técnicos: el coach de bateo Pete Fatse, el coach de tercera base Kyle Hudson, el coach de banca Ramón Vázquez, el entrenador asistente de bateo Dillon Lawson y el entrenador de estrategia de bateo de las Grandes Ligas Joe Cronin.

En principio, Jason Varitek fue reasignado a un nuevo puesto dentro de la organización, pero no se han hecho públicos los detalles.

Datos del portal MLB.com señalan que la victoria del sábado por diferencia de 16 carreras “representa el mayor margen de victoria en el último partido de un manager de las Grandes Ligas con un equipo en la Era Moderna (desde 1900), según el Elias Sports Bureau”.

Últimas noticias Orioles

Baltimore reactivó al lanzador zurdo Keegan Akin y envió al derecho Cameron Foster al Norfolk, el equipo Triple A.

El jardinero Tyler O'Neill fue reincorporado tras 7 días de baja por conmoción cerebral y el lanzador derecho Andrew Kittredge también está de vuelta a la plantilla.

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Lesionados en Red Sox

Roman Anthony tiene una rigidez en la espalda y ha estado fuera de la alineación por cuatro partidos consecutivo, pero practicó bateo y podría regresar este domingo.

El veterano lanzador derecho Sonny Gray, que tuvo una distensión en el isquiotibial derecho, reanudó los lanzamientos y tendrá una sesión de bullpen el lunes. Debería estar listo para salir de la lista de lesionados cuando sea elegible el 6 de mayo.

Justin Slaten (Distensión en el oblicuo derecho) ha estado lanzando durante la última semana. Podría lanzar en el bullpen el martes 28 de abril para definir los próximos pasos.

Lesionados en Orioles

Dean Kremer (Distensión en el cuádriceps derecho) fue inscrito en la lista de lesionados el fin de semana y posiblemente regrese a mediados de mayo. La lesión se produjo días después del partido del 18 de abril en Cleveland.

Jackson Holliday no parece estar cerca de regresar. Hay reportes de que abandonó el primer inning de su nueva asignación de rehabilitación con el equipo de Triple A (su partido 14 de rehabilitación en total) debido a molestias en la mano derecha. Las resonancias magnéticas, las tomografías computarizadas y las radiografías no mostraron anomalías pero sigue con inflamación.

Lineups probables de Boston Red Sox y Baltimore Orioles

Red Sox

Jugador Posición Ceddanne Rafaela Jardinero central Willson Contreras Primera base Wilyer Abreu Jardinero derecho Trevor Story Campocorto Andruw Monasterio Bateador deisgnado Jarren Duran Jardinero izquierdo Caleb Durbin Tercera base Connor Wong Receptor Isiah Kiner-Falefa Segunda base

Orioles

Jugador Posición Gunnar Henderson Campocorto Taylor Ward Jardinero izquierdo Adley Rutschman Receptor Pete Alonso Primera base Dylan Beavers Jardinero derecho Samuel Basallo Bateador designado Leody Taveras Jardinero central Coby Mayo Tercera base Jeremiah Jackson Segunda base

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