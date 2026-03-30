MLB en vivo online: Cómo ver Boston Red Sox vs. Houston Astros en TV, streaming y lineups

Isaac Paredes ha sido el héroe ofensivo para Houston Astros en el comienzo de la temporada de MLB y se espera que siga rindiendo como escolta de Yordan Álvarez a partir de este lunes, cuando los siderales reciben a Boston Red Sox para una serie de tres juegos.

Paredes estuvo en medio de rumores de cambio todo el receso de invierno y fue una baja sensible para la selección de México en el Clásico Mundial. En los primeros partidos de esta campaña lleva cuatro carreras remolcadas y tres dobles. Por Boston, el venezolano Wilyer Abreu es quien está encendido y tiene dos duelos consecutivos volando la cerca.

Alex Cora, el manager de los Red Sox (1-2), le encomendó la apertura del primer choque en Houston al derecho dominicano Brayan Bello, mientras que por los dueños de casa regresa a la lomita Hunter Brown (0.00, 0-0, 9k en su primera salida de 2026).

Two days in a row Wilyer’s left the yard! pic.twitter.com/YsZsZnCFMZ — Red Sox (@RedSox) March 29, 2026

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Red Sox vs. Astros?

Ciudad: Houston, Texas, Estados Unidos

Fecha: lunes 30 de marzo.

Hora: 8:10 p.m. (Este de Estados Unidos); 6:10 p.m. (México DF).

Estadio: Daikin Park.

¿Cómo se podrá ver el Red Sox vs. Astros en TV y streaming online?

País Señal de TV Streaming Estados Unidos Space City Home Network, NESN MLB.tv México Televisa, ESPN Disney+, MLB.tv América Latina y el Caribe ESPN Disney+, MLB,tv

Últimas noticias de Red Sox

Las demostraciones de poder que ha estado dando Wilyer Abreu –un ganador de dos Guantes de Oro consecutivos- ilusionan a los Red Sox, que piensan que 2026 puede ser su primera zafra de 30 jonrones: “Creo que esto es factible”, dijo el manager Alex Cora. ​​“Conoce bien su swing y lo que intenta hacer el equipo contrario. Solo tenemos que seguir dándole más turnos al bate, especialmente contra lanzadores zurdos, y ver qué pasa”.

Después de la serie inaugural ante los Angels, el analista Sean McAdam de MassLive piensa que el relevo intermedio y el bateo situacional de los Red Sox pueden convertirse “en un problema”.

Últimas noticias de Astros

Tasuya Imai tuvo un debut complicado en Grandes Ligas y reconoció que estuvo nervioso en su primera apertura: “Salí con ganas de divertirme, pero dicho esto, es un ambiente diferente al de cuando estuve en Japón. Estaba algo nervioso, lo cual quizás no fue bueno, pero simplemente era una atmósfera distinta para mí”.

Según reveló el analista Brian McTaggart de MLB.com, el cuerpo de lanzadores de los Astros estableció un nuevo récord de bases por bolas permitidas en un lapso de cuatro juegos de la temporada, con 27 boletos. Esta cifra supera el récord anterior de 26, establecido en 1976.

Lesionados Red Sox

Kutter Crawford y Patrick Sandoval tienen previsto regresar al montículo en Fort Myers, Florida. Alex Cora informó que ambos tendrán sesiones de bullpen este lunes

Lesionados Astros

Zach Dezenzo sigue sin fecha de regreso. El dolor en el codo derecho se le agravó durante el Clásico Mundial de Béisbol y se le ha impedido lanzar, pero pudo batear al finalizar la pretemporada.

El derecho Enyel De Los Santos (Distensión en la rodilla derecha) tenía prevista su segunda salida de rehabilitación para el domingo. Su fecha de incorporación sigue siendo el mes de abril.

Josh Hader está realizando sesiones de bullpen y debería comenzar a enfrentarse a bateadores a mediados de abril, según el gerente general Dana Brown. Tuvo una tendinitis en el bíceps izquierdo a principios de febrero.

Lineups probables de Boston Red Sox y Houston Astros

Red Sox

Jugador Posición Roman Anthony Jardinero izquierdo Trevor Story Campocorto Jarren Duran Bateador designado Willson Contreras Primera base Wilyer Abreu Jardinero derecho Caleb Durbin Tercera base Marcelo Mayer Segunda base Carlos Narváez Receptor Ceddanne Rafaela Jardinero central

Astros

Jugador Posición José Altuve Segunda base Yordan Álvarez Bateador designado Isaac Paredes Tercera base Carlos Correa Campocorto Christian Walker Primera base Cam Smith Jardinero derecho Yainer Diaz Receptor Jake Meyers Jardinero central Brice Matthews Jardinero izquierdo

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