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Sports Illustrated

MLB en vivo online: Cómo ver Boston Red Sox vs. Cincinnati Reds en TV, streaming y lineups

Los dueños de casa igualaron la serie inaugural con una dramática victoria en extrainning y este domingo buscan definirla a su favor
Mariana Moreno|
Cincinnati Reds tuvo a Dane Myers como héroe ante Boston Red Sox
Cincinnati Reds tuvo a Dane Myers como héroe ante Boston Red Sox | Aaron Doster-Imagn Images

Los Cincinnati Reds necesitaron batallar por 11 innings para vencer a Boston Red Sox en el segundo duelo de la serie inaugural, que ahora está igualada a un triunfo y terminará este domingo.

El del sábado no fue un buen día para el umpire C.B. Bucknor, que vio cómo seis de sus decisiones arbitrales fueron desafiadas y cambiadas por el nuevo sistema ABS.

Para el último duelo en Cincinnati, el manager de los patirrojos Alex Cora le dará la bola al novato zurdo Connolly Early, que le ganó el quinto puesto de la rotación a Johan Oviedo y hará su quinta presentación de por vida en MLB. Por los anfitriones está anunciado como abridor el derecho Rhett Lowder.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Red Sox vs. Reds?

  • Ciudad: Cincinnati, Ohio, Estados Unidos
  • Fecha: domingo 29 de marzo.
  • Hora: 1:40 p.m. (Este de Estados Unidos); 11:40 a.m. (México DF).
  • Estadio: Great American Ball Park.

¿Cómo se podrá ver el Red Sox vs. Reds en TV y streaming online?

País

Señal de TV

Streaming

Estados Unidos

Reds.TV, NESN

MLB.tv

México

Televisa, ESPN

Disney+, MLB.tv

América Latina y el Caribe

ESPN

Disney+, MLB.tv

Últimas noticias Red Sox

  • Entre las predicciones que hizo Jen McCaffrey en una publicación de The Athletic está su pronóstico de que Masataka Yoshida sería cambiado antes de que terminara julio. El japonés jugará en los jardines en “tres de los próximos cinco juegos”, dijo su manager Alex Cora.
  • Cora salió expulsado del partido del sábado cuando discutió con el umpire principal para defender a Trevor Story. “Tiene una sola función: cantar bolas y strikes”, dijo Cora. ​​“Y no fue su mejor día”.
  • El veterano Sonny Gray no estuvo contento con su primera salida de la temporada: “Para ser honesto, no creo habernos puesto en una buena posición para ganar el partido. Nos metí en un gran aprieto desde el principio e hicimos todo lo posible por remontar. Pero nos quedamos un poco cortos. No creo habernos dado una buena oportunidad de ganar ese partido”.

Últimas noticias Reds

  • Sal Stewart regresó en buena forma al lineup titular, sin rastros del golpe que recibió el Opening Day por un batazo de línea. “Tuvo mucha suerte”, le dijo el manager Terry Francona a Mike Petraglia.
  • Eugenio Suárez recibió este sábado el premio “Luis Aparicio” que distingue al mejor jugador venezolano de la temporada de MLB. Se lo entregó una leyenda de los Reds y parte de la "Maquinaria Roja" de los años 70, el ex campocorto David Concepción.

Lesionados de Boston Red Sox

  • El manager de los Red Sox, Alex Cora, declaró a Mac Cerullo del Boston Herald que el relevista Hobie Harris fue apartado del juego debido a una contractura en el antebrazo. No han ofrecido actualizaciones de su estado.
  • Anthony Seigler fue puesto en la lista de lesionados de 10 días por una tendinopatía rotuliana en la rodilla izquierda.
  • Patrick Sandoval sigue recuperándose del codo y está en la lista de lesionados de 15 días, igual que Kutter Crawford.

Lesionados de Cincinnati Reds

  • Nick Lodolo ha estado progresando de la ampolla que sufrió en su última apertura de la pretemporada. Tiene previsto lanzar en el bullpen el domingo y, si todo va bien, puede que cumpla una apertura de rehabilitación el miércoles.
  • Brandon Williamson está listo para su apertura contra los Pittsburgh Pirates a finales de esta semana. Se quedó trabajando en Goodyear, Arizona, como etapa final de recuperación de una cirugía Tommy John que le hizo perderse la temporada pasada.

Lineups probables de Boston Red Sox vs. Cincinnati Reds

Red Sox

Jugador

Posición

Roman Anthony

jardinero izquierdo

Trevor Story

Campocorto

Jarren Duran

Bateador designado

Willson Contreras

Primera base

Wilyer Abreu

Jardinero derecho

Caleb Durbin

Tercera base

Marcelo Mayer

Segunda base

Carlos Narváez

Receptor

Ceddanne Rafaela

Jardinero central

Reds

Jugador

Posición

TJ Friedl

Jardinero central

Matt McLain

Segunda base

Elly De La Cruz

Campocorto

Sal Stewart

Primera base

Eugenio Suárez

Batador designado

Spencer Steer

Jardinero izquierdo

Will Benson

Jardinero derecho

José Treviño

Receptor

Ke'Bryan Hayes

Tercera base

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Published | Modified
Mariana Moreno
MARIANA MORENO

Periodista venezolana especializada en la fuente deportiva con más de 20 años de experiencia en medios escritos y cobertura de LVBP, Copa América, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, entre otros eventos.