MLB en vivo online: Cómo ver Boston Red Sox vs. Cincinnati Reds en TV, streaming y lineups

Los Cincinnati Reds necesitaron batallar por 11 innings para vencer a Boston Red Sox en el segundo duelo de la serie inaugural, que ahora está igualada a un triunfo y terminará este domingo.

El del sábado no fue un buen día para el umpire C.B. Bucknor, que vio cómo seis de sus decisiones arbitrales fueron desafiadas y cambiadas por el nuevo sistema ABS.

Para el último duelo en Cincinnati, el manager de los patirrojos Alex Cora le dará la bola al novato zurdo Connolly Early, que le ganó el quinto puesto de la rotación a Johan Oviedo y hará su quinta presentación de por vida en MLB. Por los anfitriones está anunciado como abridor el derecho Rhett Lowder.

El primero de la temporada… ¡NO LA BUSQUES, QUE ESTÁ DEL OTRO LADO!



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¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Red Sox vs. Reds?

Ciudad: Cincinnati, Ohio, Estados Unidos

Fecha: domingo 29 de marzo.

Hora: 1:40 p.m. (Este de Estados Unidos); 11:40 a.m. (México DF).

Estadio: Great American Ball Park.

¿Cómo se podrá ver el Red Sox vs. Reds en TV y streaming online?

País Señal de TV Streaming Estados Unidos Reds.TV, NESN MLB.tv México Televisa, ESPN Disney+, MLB.tv América Latina y el Caribe ESPN Disney+, MLB.tv

Últimas noticias Red Sox

Entre las predicciones que hizo Jen McCaffrey en una publicación de The Athletic está su pronóstico de que Masataka Yoshida sería cambiado antes de que terminara julio. El japonés jugará en los jardines en “tres de los próximos cinco juegos”, dijo su manager Alex Cora.

Cora salió expulsado del partido del sábado cuando discutió con el umpire principal para defender a Trevor Story. “Tiene una sola función: cantar bolas y strikes”, dijo Cora. ​​“Y no fue su mejor día”.

El veterano Sonny Gray no estuvo contento con su primera salida de la temporada: “Para ser honesto, no creo habernos puesto en una buena posición para ganar el partido. Nos metí en un gran aprieto desde el principio e hicimos todo lo posible por remontar. Pero nos quedamos un poco cortos. No creo habernos dado una buena oportunidad de ganar ese partido”.

Últimas noticias Reds

Sal Stewart regresó en buena forma al lineup titular, sin rastros del golpe que recibió el Opening Day por un batazo de línea. “Tuvo mucha suerte”, le dijo el manager Terry Francona a Mike Petraglia.

Eugenio Suárez recibió este sábado el premio “Luis Aparicio” que distingue al mejor jugador venezolano de la temporada de MLB. Se lo entregó una leyenda de los Reds y parte de la "Maquinaria Roja" de los años 70, el ex campocorto David Concepción.

Lesionados de Boston Red Sox

El manager de los Red Sox, Alex Cora, declaró a Mac Cerullo del Boston Herald que el relevista Hobie Harris fue apartado del juego debido a una contractura en el antebrazo. No han ofrecido actualizaciones de su estado.

Anthony Seigler fue puesto en la lista de lesionados de 10 días por una tendinopatía rotuliana en la rodilla izquierda.

Patrick Sandoval sigue recuperándose del codo y está en la lista de lesionados de 15 días, igual que Kutter Crawford.

Lesionados de Cincinnati Reds

Nick Lodolo ha estado progresando de la ampolla que sufrió en su última apertura de la pretemporada. Tiene previsto lanzar en el bullpen el domingo y, si todo va bien, puede que cumpla una apertura de rehabilitación el miércoles.

Brandon Williamson está listo para su apertura contra los Pittsburgh Pirates a finales de esta semana. Se quedó trabajando en Goodyear, Arizona, como etapa final de recuperación de una cirugía Tommy John que le hizo perderse la temporada pasada.

Lineups probables de Boston Red Sox vs. Cincinnati Reds

Red Sox

Jugador Posición Roman Anthony jardinero izquierdo Trevor Story Campocorto Jarren Duran Bateador designado Willson Contreras Primera base Wilyer Abreu Jardinero derecho Caleb Durbin Tercera base Marcelo Mayer Segunda base Carlos Narváez Receptor Ceddanne Rafaela Jardinero central

Reds

Jugador Posición TJ Friedl Jardinero central Matt McLain Segunda base Elly De La Cruz Campocorto Sal Stewart Primera base Eugenio Suárez Batador designado Spencer Steer Jardinero izquierdo Will Benson Jardinero derecho José Treviño Receptor Ke'Bryan Hayes Tercera base

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