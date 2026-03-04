MLB en vivo online: Cómo ver el China Taipéi vs. Australia en TV, streaming y lineups

La espera terminó para los seguidores del béisbol y este miércoles comenzará al fin la edición 2026 del Clásico Mundial y será con un partido en Japón entre las selecciones de Australia y China Taipéi.

Hace tres años los australianos dejaron fuera sorpresivamente a Corea del Sur y ahora hay analistas señalando que hay que poner la mirada sobre el conjunto que dirige Dave Nilsson y que tiene en su roster a Travis Bazzana, la selección de primera ronda en el Draft de MLB de 2024.

“Creo que estamos en muy buena forma. Nuestros jugadores se sienten muy bien preparados”, dijo Nilsson, que tendrá que enfrentar en la jornada inaugural a los jugadores de China Taipéi, los actuales campeones del Premier12 de la WBSC. Ni el estratega australiano ni Hao-Ju Tseng, el piloto de China Taipéi, han develado a sus abridores para este duelo.

"I am telling you, Australia is a team to watch in the World Baseball Classic."



- @jonmorosi via #MLBNHotStove 🇦🇺 pic.twitter.com/ogFacra0Pw — MLB Network (@MLBNetwork) March 3, 2026

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Australia vs. China Taipei?

Ciudad: Tokio, Japón.

Fecha: 4 de marzo.

Hora: 10:00 pm hora del Este de USA, 9:00 pm (México DF).

Estadio: Tokyo Dome

¿Cómo se podrá ver el Australia vs. China Taipéi en TV y streaming online?

País Señal de TV Streaming China Taipéi ELTA; EBC; Videoland; TTV -- Australia ESPN Disney+

Últimas noticias de Australia

La selección de Australia (que llegó a cuartos de final del torneo de 2023 y tiene el récord de hits para un partido con 22) tiene esta vez una base joven: 13 de sus jugadores tienen 26 años de edad o menos.

En el roster se destacan el infielder Curtis Mead, el jardinero Aaron Whitefield y los lanzadores Alexander Wells, Warwick Saupold y Jack O’Loughlin.

Últimas noticias de China Taipéi

El equipo de China Taipéi tenía programados dos partidos de exhibición en Miyazaki, contra los equipos de la NPB Orix Buffaloes y Softbank Hawks, pero el mal tiempo impidió que jugaran contra Orix.

Las figures principales de esta escuadra son Yu Chang, Tzu-Wei Lin, Stuart Fairchild y Hao-Yu Lee. El ex jugador de MLB Chien-Ming Wang es el coach de bullpen y uno de sus jugadores, Tsung-Che Cheng, hizo su debut en las Grandes Ligas con los Pittsburgh Pirates en 2025.

Chieh-Hsien Chen, el MVP del torneo Premier12 2024, es el capitán de esta escuadra y junto al receptor Lyle Lin son los únicos dos jugadores del equipo Premier12 en el roster para el Clásico. “Teniendo en cuenta que la mayoría de los jugadores de la plantilla del Premier12 terminaron su temporada bastante tarde, nos gustaría darles el descanso que merecen y brindar oportunidades a otros talentos más jóvenes”, dijo el manager Tseng.

Posibles lineups de Australia y China Taipéi

Australia

Jugador Posición Aaron Whitefield Jardinero central Tim Kenelley Jardinero derecho Rixon Wingrove Primera base Alex Hall Bateador designado Robbie Glendinning Tercera base Logan Wade Campocorto Robbie Perkins Receptor Chris Burke Jardinero izquierdo George Callil Segunda base

China Taipéi

Jugador Posición Chen Chie-hsien Jardinero central Tsung-Che Chen Campocorto Yu Chang Segunda base Kungkuan Giljegijaw Bateador designado Jonathon Long Primera base Stuart Fairchild Jardinero derecho Hao-Yu Lee Tercera base An-Ko Lin Jardinero izquierdo Lyle Lin Receptor

Más contenido del Clásico Mundial de Beisbol