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Sports Illustrated

MLB en vivo online: Cómo ver Cleveland Guardians vs. Seattle Mariners en TV, streaming y lineups

La primera serie de la temporada en Seattle termina este domingo y los anfitriones tratarán de dejarla igualada
Mariana Moreno|
Seattle Mariners y Cleveland Guardians terminan su serie en el T-Mobile Park
Seattle Mariners y Cleveland Guardians terminan su serie en el T-Mobile Park | Stephen Brashear-Imagn Images

Por tercer partido consecutivo los Cleveland Guardians vieron a Chase DeLauter conectar jonrón, y esta vez su batazo sirvió para darles el triunfo en extrainning. Este domingo terminará la serie inaugural, y los Seattle Mariners irán por un triunfo que la deje igualada.

Los Mariners han tenido como referente ofensivo a Luke Raley, que lleva tres cuadrangulares en este comienzo de la temporada de MLB, pero ese despliegue de poder no ha sido suficiente y están abajo 1-2 en su confrontación en casa contra los Guardians.

Para el último partido en Seattle veremos un duelo de abridores derechos. Por Cleveland está anunciado como abridor el lanzador de 26 años de edad Slade Cecconi, mientras que los anfitriones verán subir al montículo para iniciar el choque a Emerson Hancock.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Guardians vs. Mariners?

  • Ciudad: Seattle, Washington, Estados Unidos
  • Fecha: domingo 29 de marzo.
  • Hora: 7:20 p.m. (Este de Estados Unidos); 5:20 p.m. (México DF).
  • Estadio: T-Mobile Park.

¿Cómo se podrá ver el Guardians vs. Mariners en TV y streaming online?

País

Señal de TV

Streaming

Estados Unidos

Peacock

MLB.tv

México

Televisa, ESPN

Disney+, MLB.tv

América Latina y el Caribe

ESPN

Disney+, MLB.tv

Últimas noticias de Guardians

  • En Cleveland son optimistas con Tanner Bibee, que sigue día a día. “Hoy se encuentra mucho mejor”, dijo el manager Stephen Vogt el viernes. “Obviamente, sentía molestias, pero su examen fue favorable. Hoy se siente mejor. Así que seguiremos evaluando su evolución día a día. El plan es, si todo va bien, que haga su próxima apertura. Pero su estado de salud se actualiza constantemente”.
  • Chase DeLauter es apenas el segundo jugador en la historia de las Grandes Ligas en conectar cuatro jonrones en sus primeros tres juegos de su carrera, según datos de MLB.

Últimas noticias de Mariners

  • Toman intensidad los rumores de que hubo conversaciones de extensión de contrato entre la directiva de los Mariners y los agentes del derecho Logan Gilbert durante los entrenamientos de primavera, pero no llegaron a un acuerdo.
  • En Seattle están esperando el despertar de Cal Raleigh, que empezó de 8-0 con 8 ponches en este arranque de la temporada.

Lesionados de Cleveland Guardians

  • Hunter Gaddis fue inscrito en lista de incapacitados de 15 días por una lesión en el antebrazo derecho y su regreso está previsto para abril. Lanzó una entrada sin permitir carreras en su primera asignación de rehabilitación con el equipo de Triple A el sábado.
  • El outfielder George Valera, que tiene una lesión en la pantorrilla izquierda, jugó en un partido de ligas menores el 23 de marzo como parte de su preparación. El equipo espera que su paso por la lista de lesionados sea breve.

Lesionados de Seattle Mariners

  • J.P. Crawford podría regresar a la acción en la próxima gira de Seattle. El campocorto ha tenido dolor en el hombro derecho pero ya se reincorporó al equipo el sábado y se espera que comience su rehabilitación en las ligas menores el 31 de marzo. El plan es que juegue durante la próxima gira por Anaheim y Arlington del 3 al 8 de abril.

Lineups probables de Cleveland Guardians y Seattle Mariners

Guardians

Jugador

Posición

Steven Kwan

Jardinero central

Chase DeLauter

Jardinero derecho

José Ramírez

Tercera base

Kyle Manzardo

Bateador designado

Bo Naylor

Receptor

Rhys Hoskins

Primera base

CJ Kayfus

Jardinero izquierdo

Gabriel Arias

Campocorto

Brayan Rocchio

Segunda base

Mariners

Jugador

Posición

Brendan Donovan

Tercera base

Cal Raleigh

Receptor

Julio Rodríguez

Jardinero central

Josh Naylor

Primera base

Randy Arozarena

Jardinero izquierdo

Luke Raley

Jardinero derecho

Dominic Canzone

Bateador designado

Cole Young

Segunda base

Leo Rivas

Campocorto

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Published | Modified
Mariana Moreno
MARIANA MORENO

Periodista venezolana especializada en la fuente deportiva con más de 20 años de experiencia en medios escritos y cobertura de LVBP, Copa América, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, entre otros eventos.