MLB en vivo online: Cómo ver Cleveland Guardians vs. Seattle Mariners en TV, streaming y lineups

Por tercer partido consecutivo los Cleveland Guardians vieron a Chase DeLauter conectar jonrón, y esta vez su batazo sirvió para darles el triunfo en extrainning. Este domingo terminará la serie inaugural, y los Seattle Mariners irán por un triunfo que la deje igualada.

Los Mariners han tenido como referente ofensivo a Luke Raley, que lleva tres cuadrangulares en este comienzo de la temporada de MLB, pero ese despliegue de poder no ha sido suficiente y están abajo 1-2 en su confrontación en casa contra los Guardians.

Para el último partido en Seattle veremos un duelo de abridores derechos. Por Cleveland está anunciado como abridor el lanzador de 26 años de edad Slade Cecconi, mientras que los anfitriones verán subir al montículo para iniciar el choque a Emerson Hancock.

Chase has not looked the part of a rookie so far.#GuardsBall pic.twitter.com/1pqSE5z008 — GuardsTV (@GuardsTV) March 29, 2026

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Guardians vs. Mariners?

Ciudad: Seattle, Washington, Estados Unidos

Fecha: domingo 29 de marzo.

Hora: 7:20 p.m. (Este de Estados Unidos); 5:20 p.m. (México DF).

Estadio: T-Mobile Park.

¿Cómo se podrá ver el Guardians vs. Mariners en TV y streaming online?

País Señal de TV Streaming Estados Unidos Peacock MLB.tv México Televisa, ESPN Disney+, MLB.tv América Latina y el Caribe ESPN Disney+, MLB.tv

Últimas noticias de Guardians

En Cleveland son optimistas con Tanner Bibee, que sigue día a día. “Hoy se encuentra mucho mejor”, dijo el manager Stephen Vogt el viernes. “Obviamente, sentía molestias, pero su examen fue favorable. Hoy se siente mejor. Así que seguiremos evaluando su evolución día a día. El plan es, si todo va bien, que haga su próxima apertura. Pero su estado de salud se actualiza constantemente”.

Chase DeLauter es apenas el segundo jugador en la historia de las Grandes Ligas en conectar cuatro jonrones en sus primeros tres juegos de su carrera, según datos de MLB.

Últimas noticias de Mariners

Toman intensidad los rumores de que hubo conversaciones de extensión de contrato entre la directiva de los Mariners y los agentes del derecho Logan Gilbert durante los entrenamientos de primavera, pero no llegaron a un acuerdo.

En Seattle están esperando el despertar de Cal Raleigh, que empezó de 8-0 con 8 ponches en este arranque de la temporada.

Lesionados de Cleveland Guardians

Hunter Gaddis fue inscrito en lista de incapacitados de 15 días por una lesión en el antebrazo derecho y su regreso está previsto para abril. Lanzó una entrada sin permitir carreras en su primera asignación de rehabilitación con el equipo de Triple A el sábado.

El outfielder George Valera, que tiene una lesión en la pantorrilla izquierda, jugó en un partido de ligas menores el 23 de marzo como parte de su preparación. El equipo espera que su paso por la lista de lesionados sea breve.

Lesionados de Seattle Mariners

J.P. Crawford podría regresar a la acción en la próxima gira de Seattle. El campocorto ha tenido dolor en el hombro derecho pero ya se reincorporó al equipo el sábado y se espera que comience su rehabilitación en las ligas menores el 31 de marzo. El plan es que juegue durante la próxima gira por Anaheim y Arlington del 3 al 8 de abril.

Lineups probables de Cleveland Guardians y Seattle Mariners

Guardians

Jugador Posición Steven Kwan Jardinero central Chase DeLauter Jardinero derecho José Ramírez Tercera base Kyle Manzardo Bateador designado Bo Naylor Receptor Rhys Hoskins Primera base CJ Kayfus Jardinero izquierdo Gabriel Arias Campocorto Brayan Rocchio Segunda base

Mariners

Jugador Posición Brendan Donovan Tercera base Cal Raleigh Receptor Julio Rodríguez Jardinero central Josh Naylor Primera base Randy Arozarena Jardinero izquierdo Luke Raley Jardinero derecho Dominic Canzone Bateador designado Cole Young Segunda base Leo Rivas Campocorto

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