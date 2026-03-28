MLB en vivo online: Cómo ver Detroit Tigers vs. San Diego Padres en TV, streaming y lineups

Luego de ser dominados por el pitcheo de los Detroit Tigers entre jueves y viernes, con Tarik Skubal y Framber Valdez en rol de abanderados, los San Diego Padres intentarán inaugurar su casillero de victorias en la nueva zafra de MLB, aunado a evitar la barrida en su propio feudo, Petco Park,

En efecto, el enfrentamiento sabatino en el sur de California promete ser clave para definir el rumbo tempranero de ambas organizaciones, en especial de unos religiosos que no pueden dar tanta ventaja al comienzo en el Oeste de la Nacional, debido a la presencia de los actuales bicampeones del béisbol, Los Angeles Dodgers.

De ese modo, los Padres intentarán hacerle daño al veterano Jack Flaherty, de mal 2025 (8-15, 4.64 PCL) y nefasto Spring Training (1-0, 7.82 PCL, 12.2 IP), al tiempo de enviar al montículo al dominicano Randy Vásquez, quien mostró cosas importantes en la campaña anterior (6-7, 3.84 PCL), pero no estuvo eficaz en la finalizada pretemporada, ya que dejó marca de 0-2 con 4.91 de efectividad en 18.1 actos de labor.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Tigers vs. Padres?

Ciudad: San Diego, California, Estados Unidos.

Fecha: sábado 28 de marzo.

Hora: 8:40 p.m. (Este de Estados Unidos); 6:40 p.m. (México DF).

Estadio: Petco Park.

¿Cómo se podrá ver el Tigers vs. Padres en TV y streaming online?

País Señal de TV Streaming Estados Unidos Detroit SportsNet y MLB Network Padres.TV y MLB.TV (aplican restricciones de cobertura local) México ESPN Disney+ y MLB.TV Resto de Latinoamérica Fox Sports FOX App y MLB.TV

Últimas noticias de los Tigers

El infielder Kevin McGonigle, prospecto número 1 de Detroit, y el número 2 de MLB, es el primer novato en la historia de los mismos Tigers en pegar cinco hits (en ocho turnos) con cuatro impulsadas en la sumatoria de los dos desafíos iniciales de una temporada.

La web oficial de Grandes Ligas reportó que el prospecto del pitcheo Jackson Jobe espera lanzar bolas tres veces a una distancia de 120 pies la próxima semana. El diestro se sometió a una cirugía Tommy John en su codo, en junio pasado, por lo que la franquicia felina espera tenerlo de vuelta en la parte final de este curso.

Últimas noticias de los Padres

El veterano jardinero Jason Heyward, quien jugó con San Diego durante 34 encuentros en 2025, anunció formalmente su retiro tras 16 campañas en las mayores.

NBC Sports coloca a Mason Miller como el mejor cerrador del ranking de MLB para la nueva zafra. Quien fungiera de setup de los religiosos al llegar al club desde Athletics, a mediados de 2025, tomó el lugar del encargado de salvar juegos en la propia entidad, Robert Suárez, quien se marchó a Atlanta Braves.

Lesionados de Tigers

Trey Sweeney (campocorto): en lista de lesionados de 10 días debido a un tirón en su hombro derecho.

Beau Brieske (relevista): en lista de lesionados de 60 días mientras se recupera de severas dolencias en el abductor izquierdo.

Jackson Jobe (abridor): en lista de lesionados de 60 días mientras se recupera de una cirugía Tommy John (codo).

Reese Olson (abridor): en lista de lesionados de 60 días mientras se recupera de una cirugía del hombro derecho.

Lesionados de Padres

Sung Mun Song (tercera base): en lista de lesionados de 10 días debido a un tirón en su oblicuo derecho.

William Wagner (tercera base): en lista de lesionados de 10 días debido a un tirón en su oblicuo derecho.

Jhony Brito (abridor): en lista de lesionados de 60 días mientras se recupera de una cirugía del codo derecho.

Lineups probables de Tigers y Padres

Tigers

Jugador Posición Kerry Carpenter Jardinero derecho Gleyber Torres Segunda base Colt Keith Bateador designado Riley Greene Jardinero izquierdo Spencer Torkelson Primera base Kevin McGonigle Tercera base Dillon Dingler Receptor Parker Meadows Jardinero central Javier Báez Campocorto

Padres

Jugador Posición Fernando Tatís Jr. Jardinero derecho Xander Bogaerts Campocorto Manny Machado Tercera base Jackson Merrill Jardinero central Nick Castellanos Bateador designado Gavin Sheets Primera base Ramón Laureano Jardinero izquierdo Freddy Fermín Receptor Jake Cronenworth Segunda base

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