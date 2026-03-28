MLB en vivo online: Cómo ver Detroit Tigers vs. San Diego Padres en TV, streaming y lineups
Luego de ser dominados por el pitcheo de los Detroit Tigers entre jueves y viernes, con Tarik Skubal y Framber Valdez en rol de abanderados, los San Diego Padres intentarán inaugurar su casillero de victorias en la nueva zafra de MLB, aunado a evitar la barrida en su propio feudo, Petco Park,
En efecto, el enfrentamiento sabatino en el sur de California promete ser clave para definir el rumbo tempranero de ambas organizaciones, en especial de unos religiosos que no pueden dar tanta ventaja al comienzo en el Oeste de la Nacional, debido a la presencia de los actuales bicampeones del béisbol, Los Angeles Dodgers.
De ese modo, los Padres intentarán hacerle daño al veterano Jack Flaherty, de mal 2025 (8-15, 4.64 PCL) y nefasto Spring Training (1-0, 7.82 PCL, 12.2 IP), al tiempo de enviar al montículo al dominicano Randy Vásquez, quien mostró cosas importantes en la campaña anterior (6-7, 3.84 PCL), pero no estuvo eficaz en la finalizada pretemporada, ya que dejó marca de 0-2 con 4.91 de efectividad en 18.1 actos de labor.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Tigers vs. Padres?
- Ciudad: San Diego, California, Estados Unidos.
- Fecha: sábado 28 de marzo.
- Hora: 8:40 p.m. (Este de Estados Unidos); 6:40 p.m. (México DF).
- Estadio: Petco Park.
¿Cómo se podrá ver el Tigers vs. Padres en TV y streaming online?
País
Señal de TV
Streaming
Estados Unidos
Detroit SportsNet y MLB Network
Padres.TV y MLB.TV (aplican restricciones de cobertura local)
México
ESPN
Disney+ y MLB.TV
Resto de Latinoamérica
Fox Sports
FOX App y MLB.TV
Últimas noticias de los Tigers
- El infielder Kevin McGonigle, prospecto número 1 de Detroit, y el número 2 de MLB, es el primer novato en la historia de los mismos Tigers en pegar cinco hits (en ocho turnos) con cuatro impulsadas en la sumatoria de los dos desafíos iniciales de una temporada.
- La web oficial de Grandes Ligas reportó que el prospecto del pitcheo Jackson Jobe espera lanzar bolas tres veces a una distancia de 120 pies la próxima semana. El diestro se sometió a una cirugía Tommy John en su codo, en junio pasado, por lo que la franquicia felina espera tenerlo de vuelta en la parte final de este curso.
Últimas noticias de los Padres
- El veterano jardinero Jason Heyward, quien jugó con San Diego durante 34 encuentros en 2025, anunció formalmente su retiro tras 16 campañas en las mayores.
- NBC Sports coloca a Mason Miller como el mejor cerrador del ranking de MLB para la nueva zafra. Quien fungiera de setup de los religiosos al llegar al club desde Athletics, a mediados de 2025, tomó el lugar del encargado de salvar juegos en la propia entidad, Robert Suárez, quien se marchó a Atlanta Braves.
Lesionados de Tigers
- Trey Sweeney (campocorto): en lista de lesionados de 10 días debido a un tirón en su hombro derecho.
- Beau Brieske (relevista): en lista de lesionados de 60 días mientras se recupera de severas dolencias en el abductor izquierdo.
- Jackson Jobe (abridor): en lista de lesionados de 60 días mientras se recupera de una cirugía Tommy John (codo).
- Reese Olson (abridor): en lista de lesionados de 60 días mientras se recupera de una cirugía del hombro derecho.
Lesionados de Padres
- Sung Mun Song (tercera base): en lista de lesionados de 10 días debido a un tirón en su oblicuo derecho.
- William Wagner (tercera base): en lista de lesionados de 10 días debido a un tirón en su oblicuo derecho.
- Jhony Brito (abridor): en lista de lesionados de 60 días mientras se recupera de una cirugía del codo derecho.
Lineups probables de Tigers y Padres
Tigers
Jugador
Posición
Kerry Carpenter
Jardinero derecho
Gleyber Torres
Segunda base
Colt Keith
Bateador designado
Riley Greene
Jardinero izquierdo
Spencer Torkelson
Primera base
Kevin McGonigle
Tercera base
Dillon Dingler
Receptor
Parker Meadows
Jardinero central
Javier Báez
Campocorto
Padres
Jugador
Posición
Fernando Tatís Jr.
Jardinero derecho
Xander Bogaerts
Campocorto
Manny Machado
Tercera base
Jackson Merrill
Jardinero central
Nick Castellanos
Bateador designado
Gavin Sheets
Primera base
Ramón Laureano
Jardinero izquierdo
Freddy Fermín
Receptor
Jake Cronenworth
Segunda base
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Periodista, editor y redactor deportivo con 20 años de experiencia trabajando en la profesión a través de diferentes plataformas para varios medios, aunado a cubrir distintos eventos a nivel internacional en países como Venezuela, Estados Unidos, Canadá, México, Puerto Rico y España. Apasionado del fútbol, baloncesto, béisbol y tenis, sin dejar a un lado la F1, el boxeo y la UFC. En definitiva, tener la oportunidad de combinar la comunicación, bien sea informando u opinando, con el deporte, es un auténtico privilegio.Follow JohnRGriswold