MLB en vivo online: Cómo ver el Estados Unidos vs. Colorado Rockies en TV, streaming y lineups

La selección de las barras y las estrellas disputará el miércoles su segundo encuentro de preparación para el Clásico Mundial de Béisbol
El capitán Aaron Judge ya está concentrado con Estados Unidos para el Clásico Mundial
El capitán Aaron Judge ya está concentrado con Estados Unidos para el Clásico Mundial | Vincent Carchietta-Imagn Images

Estados Unidos tendrá su segundo cotejo de preparación para un Clásico Mundial de Béisbol en el cual saldrá como gran candidato a llevarse los máximos honores. Pues los dirigidos por Mark DeRosa harán de visitantes este miércoles contra los Rockies de Colorado.

En efecto, el Salt River Fields at Talking Stick de Scottsdale, sede primaveral de los rocosos, atestiguará a una selección de las barras y las estrellas que seguirá enfocada en probar piezas antes de encarar un Grupo B de la justa internacional en el que será amplio favorito ante naciones como Brasil, Gran Bretaña, México e Italia.

Asimismo, Estados Unidos, quien el martes afrontaba su primera duelo de exhibición contra San Francisco Giants, rivalizará frente a una escuadra de Colorado de positiva pretemporada en MLB, ya que ha ganado seis de 11 compromisos.

Mientras DeRosa no ha decidido quién abrirá en este segundo juego de preparación para el Clásico, el piloto de los Rockies, Warren Schaeffer, enviará al morrito al zurdo Kyle Freeland, de los brazos más consistentes de la organización en tiempos recientes.

Alex Bregman estará en su segundo Clásico con Estados Unidos
Alex Bregman debería estar en la tercera base de Estados Unidos | Orlando Ramirez-Imagn Images

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Estados Unidos vs. Rockies?

  • Ciudad: Scottsdale , Arizona, Estados Unidos.
  • Fecha: 4 de marzo.
  • Hora: 3:10 p.m. (Este de Estados Unidos); 2:10 p.m. (México DF).
  • Estadio: Salt River Fields at Talking Stick.

¿Cómo se podrá ver el Estados Unidos vs. Rockies en TV y streaming online?

País

Canal de TV

Streaming online

Estados Unidos

FOX Sports, Fox Deportes (español)

FOX Sports App, FOX One, Rockies.TV y MLB App

Latinoamérica

ESPN y MLB.TV

Disney+, MLB App y Fubo

Últimas noticias de Estados Unidos

  • Mark DeRosa señaló a los medios que Logan Webb será el primer hombre de su rotación abridora para el WBC, seguido de los astros Tarik Skubal y Paul Skenes, mientras que Nolan McLean, fungirá de cuarto iniciador.
  • Igualmente, el dirigente de Estados Unidos declaró a ESPN que Pete Crow-Armstrong y Byron Buxton compartirán titularidad en el jardín central.
  • El abridor de Minnesota Twins, Joe Ryan, finalmente salió del roster del Team USA por su inflamación en la espalda baja, así que su lugar lo tomó el zurdo de los New York Yankees, Ryan Yarbrough.

Últimas noticias de Colorado Rockies

  • El Denver Post reveló que hay opciones de que el joven Chase Dollander se cuele en la parte baja de la rotación de los Rockies para el comienzo de la ronda regular, tras sus sorprendentes dos salidas de exhibición, mismas en las cuales ha mostrado una recta que supera las 100 millas por hora.
  • ESPN acotó que el jardinero Brenton Doyle está en duda para el Opening Day debido a una lesión en su muñeca izquierda, acontecida la semana pasada.

Lesionados en Estados Unidos y Colorado Rockies

Estados Unidos

  • Joe Ryan (abridor) - Espalda baja, podría ser activado para los cuartos de final del Clásico Mundial.

Rockies

  • Brenton Doyle (jardinero) - Muñeca, puede volver para el Opening Day de MLB.
  • Blaine Crim (primera base) - Oblicuo, puede volver en 15 días.
  • Jared Thomas (jardinero) - Muñeca, puede volver en 10 días.
  • Pierson Ohl (relevista) - Codo, puede volver la primera semana de abril.
  • Kris Bryant (utility) - Enfermedad degenerativa del disco lumbar, puede volver a inicios de junio.

Lineups probables

Estados Unidos

Jugador

Posición

Kyle Schwarber

Jardinero izquierdo

Bobby Witt Jr.

Campocorto

Aaron Judge

Bateador designado

Alex Bregman

Tercera base

Paul Goldscmidt

Primera base

Will Smith

Receptor

Byron Buxton

Jardinero central

Roman Anthony

Jardinero derecho

Ernie Clement

Segunda base

Colorado Rockies

Jugador

Posición

Jake McCarthy

Jardinero central

Ezequiel Tovar

Campocorto

Jordan Beck

Bateador designado

Hunter Goodman

Receptor

Mickey Moniak

Jardinero derecho

TJ Rumfield

Primera base

Roc Riggio

Segunda base

Ryan Ritter

Jardinero izquierdo

Vimael Machín

Tercera base

Más contenido del Clásico Mundial de Beisbol

John Griswold
JOHN GRISWOLD

JOHN GRISWOLD

Periodista, editor y redactor deportivo con 20 años de experiencia trabajando en la profesión a través de diferentes plataformas para varios medios, aunado a cubrir distintos eventos a nivel internacional en países como Venezuela, Estados Unidos, Canadá, México, Puerto Rico y España. Apasionado del fútbol, baloncesto, béisbol y tenis, sin dejar a un lado la F1, el boxeo y la UFC. En definitiva, tener la oportunidad de combinar la comunicación, bien sea informando u opinando, con el deporte, es un auténtico privilegio.

