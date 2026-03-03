MLB en vivo online: Cómo ver el Estados Unidos vs. Colorado Rockies en TV, streaming y lineups

Estados Unidos tendrá su segundo cotejo de preparación para un Clásico Mundial de Béisbol en el cual saldrá como gran candidato a llevarse los máximos honores. Pues los dirigidos por Mark DeRosa harán de visitantes este miércoles contra los Rockies de Colorado.

En efecto, el Salt River Fields at Talking Stick de Scottsdale, sede primaveral de los rocosos, atestiguará a una selección de las barras y las estrellas que seguirá enfocada en probar piezas antes de encarar un Grupo B de la justa internacional en el que será amplio favorito ante naciones como Brasil, Gran Bretaña, México e Italia.

Asimismo, Estados Unidos, quien el martes afrontaba su primera duelo de exhibición contra San Francisco Giants, rivalizará frente a una escuadra de Colorado de positiva pretemporada en MLB, ya que ha ganado seis de 11 compromisos.

Mientras DeRosa no ha decidido quién abrirá en este segundo juego de preparación para el Clásico, el piloto de los Rockies, Warren Schaeffer, enviará al morrito al zurdo Kyle Freeland, de los brazos más consistentes de la organización en tiempos recientes.

Alex Bregman debería estar en la tercera base de Estados Unidos | Orlando Ramirez-Imagn Images

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Estados Unidos vs. Rockies?

Ciudad: Scottsdale , Arizona, Estados Unidos.

Fecha: 4 de marzo.

Hora: 3:10 p.m. (Este de Estados Unidos); 2:10 p.m. (México DF).

Estadio: Salt River Fields at Talking Stick.

¿Cómo se podrá ver el Estados Unidos vs. Rockies en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming online Estados Unidos FOX Sports, Fox Deportes (español) FOX Sports App, FOX One, Rockies.TV y MLB App Latinoamérica ESPN y MLB.TV Disney+, MLB App y Fubo

Últimas noticias de Estados Unidos

Mark DeRosa señaló a los medios que Logan Webb será el primer hombre de su rotación abridora para el WBC, seguido de los astros Tarik Skubal y Paul Skenes, mientras que Nolan McLean, fungirá de cuarto iniciador.

Igualmente, el dirigente de Estados Unidos declaró a ESPN que Pete Crow-Armstrong y Byron Buxton compartirán titularidad en el jardín central.

El abridor de Minnesota Twins, Joe Ryan, finalmente salió del roster del Team USA por su inflamación en la espalda baja, así que su lugar lo tomó el zurdo de los New York Yankees, Ryan Yarbrough.

Últimas noticias de Colorado Rockies

El Denver Post reveló que hay opciones de que el joven Chase Dollander se cuele en la parte baja de la rotación de los Rockies para el comienzo de la ronda regular, tras sus sorprendentes dos salidas de exhibición, mismas en las cuales ha mostrado una recta que supera las 100 millas por hora.

ESPN acotó que el jardinero Brenton Doyle está en duda para el Opening Day debido a una lesión en su muñeca izquierda, acontecida la semana pasada.

Lesionados en Estados Unidos y Colorado Rockies

Estados Unidos

Joe Ryan (abridor) - Espalda baja, podría ser activado para los cuartos de final del Clásico Mundial.

Rockies

Brenton Doyle (jardinero) - Muñeca, puede volver para el Opening Day de MLB.

Blaine Crim (primera base) - Oblicuo, puede volver en 15 días.

Jared Thomas (jardinero) - Muñeca, puede volver en 10 días.

Pierson Ohl (relevista) - Codo, puede volver la primera semana de abril.

Kris Bryant (utility) - Enfermedad degenerativa del disco lumbar, puede volver a inicios de junio.

Lineups probables

Estados Unidos

Jugador Posición Kyle Schwarber Jardinero izquierdo Bobby Witt Jr. Campocorto Aaron Judge Bateador designado Alex Bregman Tercera base Paul Goldscmidt Primera base Will Smith Receptor Byron Buxton Jardinero central Roman Anthony Jardinero derecho Ernie Clement Segunda base

Colorado Rockies

Jugador Posición Jake McCarthy Jardinero central Ezequiel Tovar Campocorto Jordan Beck Bateador designado Hunter Goodman Receptor Mickey Moniak Jardinero derecho TJ Rumfield Primera base Roc Riggio Segunda base Ryan Ritter Jardinero izquierdo Vimael Machín Tercera base

