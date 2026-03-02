MLB en vivo online: Cómo ver el Estados Unidos vs. San Francisco Giants en TV, streaming y lineups

Pocas selecciones disfrutarán de un roster del calibre del de Estados Unidos para el venidero Clásico Mundial de Béisbol. Pues el conjunto que dirige Mark DeRosa empieza este martes su preparación para la cita internacional cuando enfrente en un amistoso a los San Francisco Giants de MLB.

En efecto, el Team USA fungirá de visitante en el Scottsdale Stadium, en Arizona, donde la tradicional novena californiana tiene su sede primaveral. Dicho duelo servirá a DeRosa para probar piezas antes de encarar un Grupo B en el cual será amplio favorito ante naciones como Brasil, Gran Bretaña, México e Italia.

Además, el equipo nacional de las barras y las estrellas disputará el compromiso contra unos Giants ya rodados en plena pretemporada de Grandes Ligas, misma en la que posee foja de 7-2, previo a jugar este lunes versus Chicago White Sox.

Por otro lado, se desconoce quién lanzará de inicio por parte de Estados Unidos, mientras que los colosos tendrían en el box a Blade Tidwell.

FIRST LOOK: Aaron Judge rocks the Team USA uniform for the first time 🇺🇲



(📸: @MLBTheShow) pic.twitter.com/k9wEIHXnXz — MLB (@MLB) January 28, 2026

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Estados Unidos vs. Giants?

Ciudad: Scottsdale , Arizona, Estados Unidos.

Fecha: 3 de marzo.

Hora: 3:05 p.m. (Este de Estados Unidos); 2:05 p.m. (México DF).

Estadio: Scottsdale Stadium.

¿Cómo se podrá ver el Estados Unidos vs. Giants en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming online Estados Unidos ESPN, ESPN Deportes (español) y MLB.TV ESPN App, ESPN+, MLB App y Fubo Latinoamérica ESPN y MLB.TV Disney+, MLB App y Fubo

Últimas noticias de Estados Unidos



Tras lanzar 3.0 innings de una sola carrera el domingo en el Spring Training, Logan Webb, precisamente miembro de los Giants, se incorpora este lunes a la concentración del combinado nacional norteamericano. El doble All Star de MLB es parte de un staff de abridores de primera línea al servicio del dirigente DeRosa en el Clásico, que incluye a los vigentes Cy Young en la Americana y Nacional, respectivamente, Tarik Skubal y Paul Skenes.

Últimas noticias de San Francisco Giants

El derecho Tyler Mahle, firmado por San Francisco en el receso invernal, finalmente debutó en los juegos de pretemporada con un capítulo en blanco, tras varios días inactivos por un virus.

El estelar bateador dominicano Rafael devers estará varios días fuera de acción por una lesión en el tendón de la corva acontencida el fin de semana, según la periodista Susan Slutter.

El jardinero Harrison Bader, invitado a los entrenamientos del conjunto californiano, presenta una contusión en un dedo de su mano derecha, así que estará en revisión médica diaria, de acuerdo a la web de las mayores.

Lesionados en Estados Unidos y San Francisco Giants

Estados Unidos

Joe Ryan (abridor) - Espalda baja, día a día.

Giants

Rafael Devers (infielder) - Tendón de la corva, puede volver esta semana.

Harrison Bader (jardinero) - Dedo de la mano, puede volver esta semana.

Joel Peguero (relevista) - Tendón de la corva, puede volver esta semana.

Erik Miller (relevista) - Lumbares, puede volver el fin de semana.

Sam Hentges (relevista) - Hombro, puede volver a finales de marzo.

Lineups probables

Estados Unidos

Jugador Posición Kyle Schwarber Jardinero izquierdo Bobby Witt Jr. Campocorto Aaron Judge Jardinero derecho Bryce Harper Primera base Alex Bregman Tercera base Gunnar Henderson Bateador designado Will Smith Receptor Pete Crow-Armstrong Jardinero central Ernie Clement Segunda base

San Francisco Giants

Jugador Posición Willy Adames Campocorto Bryce Eldridge Primera base Casey Schmitt Tercera base Matt Chapman Bateador designado Daniel Susac Receptor Grant McCray Jardinero central Luis Matos Jardinero derecho Tyler Fitzgerald Segunda base Will Brennan Jardinero izquierdo

