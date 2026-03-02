MLB en vivo online: Cómo ver el Estados Unidos vs. San Francisco Giants en TV, streaming y lineups
Pocas selecciones disfrutarán de un roster del calibre del de Estados Unidos para el venidero Clásico Mundial de Béisbol. Pues el conjunto que dirige Mark DeRosa empieza este martes su preparación para la cita internacional cuando enfrente en un amistoso a los San Francisco Giants de MLB.
En efecto, el Team USA fungirá de visitante en el Scottsdale Stadium, en Arizona, donde la tradicional novena californiana tiene su sede primaveral. Dicho duelo servirá a DeRosa para probar piezas antes de encarar un Grupo B en el cual será amplio favorito ante naciones como Brasil, Gran Bretaña, México e Italia.
Además, el equipo nacional de las barras y las estrellas disputará el compromiso contra unos Giants ya rodados en plena pretemporada de Grandes Ligas, misma en la que posee foja de 7-2, previo a jugar este lunes versus Chicago White Sox.
Por otro lado, se desconoce quién lanzará de inicio por parte de Estados Unidos, mientras que los colosos tendrían en el box a Blade Tidwell.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Estados Unidos vs. Giants?
- Ciudad: Scottsdale , Arizona, Estados Unidos.
- Fecha: 3 de marzo.
- Hora: 3:05 p.m. (Este de Estados Unidos); 2:05 p.m. (México DF).
- Estadio: Scottsdale Stadium.
¿Cómo se podrá ver el Estados Unidos vs. Giants en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming online
Estados Unidos
ESPN, ESPN Deportes (español) y MLB.TV
ESPN App, ESPN+, MLB App y Fubo
Latinoamérica
ESPN y MLB.TV
Disney+, MLB App y Fubo
Últimas noticias de Estados Unidos
- Tras lanzar 3.0 innings de una sola carrera el domingo en el Spring Training, Logan Webb, precisamente miembro de los Giants, se incorpora este lunes a la concentración del combinado nacional norteamericano. El doble All Star de MLB es parte de un staff de abridores de primera línea al servicio del dirigente DeRosa en el Clásico, que incluye a los vigentes Cy Young en la Americana y Nacional, respectivamente, Tarik Skubal y Paul Skenes.
Últimas noticias de San Francisco Giants
- El derecho Tyler Mahle, firmado por San Francisco en el receso invernal, finalmente debutó en los juegos de pretemporada con un capítulo en blanco, tras varios días inactivos por un virus.
- El estelar bateador dominicano Rafael devers estará varios días fuera de acción por una lesión en el tendón de la corva acontencida el fin de semana, según la periodista Susan Slutter.
- El jardinero Harrison Bader, invitado a los entrenamientos del conjunto californiano, presenta una contusión en un dedo de su mano derecha, así que estará en revisión médica diaria, de acuerdo a la web de las mayores.
Lesionados en Estados Unidos y San Francisco Giants
Estados Unidos
Joe Ryan (abridor) - Espalda baja, día a día.
Giants
- Rafael Devers (infielder) - Tendón de la corva, puede volver esta semana.
- Harrison Bader (jardinero) - Dedo de la mano, puede volver esta semana.
- Joel Peguero (relevista) - Tendón de la corva, puede volver esta semana.
- Erik Miller (relevista) - Lumbares, puede volver el fin de semana.
- Sam Hentges (relevista) - Hombro, puede volver a finales de marzo.
Lineups probables
Estados Unidos
Jugador
Posición
Kyle Schwarber
Jardinero izquierdo
Bobby Witt Jr.
Campocorto
Aaron Judge
Jardinero derecho
Bryce Harper
Primera base
Alex Bregman
Tercera base
Gunnar Henderson
Bateador designado
Will Smith
Receptor
Pete Crow-Armstrong
Jardinero central
Ernie Clement
Segunda base
San Francisco Giants
Jugador
Posición
Willy Adames
Campocorto
Bryce Eldridge
Primera base
Casey Schmitt
Tercera base
Matt Chapman
Bateador designado
Daniel Susac
Receptor
Grant McCray
Jardinero central
Luis Matos
Jardinero derecho
Tyler Fitzgerald
Segunda base
Will Brennan
Jardinero izquierdo
Periodista, editor y redactor deportivo con 20 años de experiencia trabajando en la profesión a través de diferentes plataformas para varios medios, aunado a cubrir distintos eventos a nivel internacional en países como Venezuela, Estados Unidos, Canadá, México, Puerto Rico y España. Apasionado del fútbol, baloncesto, béisbol y tenis, sin dejar a un lado la F1, el boxeo y la UFC. En definitiva, tener la oportunidad de combinar la comunicación, bien sea informando u opinando, con el deporte, es un auténtico privilegio.Follow JohnRGriswold