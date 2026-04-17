Skip to main content
Sports Illustrated

MLB en vivo online: Cómo ver Kansas City Royals vs. New York Yankees en TV, streaming y lineups

Dos equipos que están pasando momentos complicados y necesitan sumar triunfos se citan en el parque del Bronx para una serie de tres días
Mariana Moreno|
New York Yankees reciben a Kansas City después de dividir la serie contra Angels
New York Yankees reciben a Kansas City después de dividir la serie contra Angels | Brad Penner-Imagn Images

Este viernes comienza una serie de tres días entre dos equipos que tienen ofensivas aletargadas y están necesitados de victorias. Los New York Yankees, que perdieron el liderato de la división en medio de un par de semanas difíciles, reciben la visita de unos Kansas City Royals que tienen una cadena de cuatro derrotas y marca negativa en la carretera.

Ambas escuadras llegan a esta cita en el Bronx con siete reveses en sus últimos 10 duelos. Los neoyorquinos, que tienen balance de 5-5 en casa en esta temporada de MLB, acaban de dividir con los Angels y vieron una actuación histórica de Mike Trout y tratarán de apagar el buen momento ofensivo del capitán de los Royals, Salvador Pérez.

Aaron Judge al fin despertó y con cinco cuadrangulares en sus últimos cinco partidos tomó el liderato de este departamento en la Liga Americana. Sin embargo, hoy tendrá que enfrentarse con el abridor de Kansas City, Michael Wacha, que tiene 2-0, 0.43 de efectividad y 17 ponches. El turno en la rotación del manager Aaron Boone le corresponde al joven Cam Schlittler (2-1, 2.49 de efectividad, 30 abanicados).

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Royals vs. Yankees?

  • Ciudad: Nueva York, Estados Unidos.
  • Fecha: Viernes 17 de abril.
  • Hora: 7:05 p.m. (Este de Estados Unidos); 5:05 p.m. (México DF).
  • Estadio: Yankee Stadium.

¿Cómo se podrá ver el Royals vs. Yankees en TV y streaming online?

País

Señal de TV

Streaming

Estados Unidos

YES, Royals.TV

MLB.tv

México

Televisa, ESPN

Disney+, MLB.tv

América Latina y el Caribe

ESPN

Disney+, MLB.tv

Últimas noticias de Royals

  • El jueves, el Ayuntamiento de Kansas City aprobó una ordenanza que permite a la ciudad seguir avanzando en la posible construcción de un nuevo estadio en el centro de la ciudad para los Kansas City Royals.
  • Salvador Pérez conectó el jueves su tercer cuadrangular de la temporada y llegó a 306 de por vida. Está a sólo 11 de George Brett en el liderato histórico de la franquicia de Kansas City y se acercó a Iván Rodríguez (311) en el séptimo lugar de todos los tiempos entre receptores.

Últimas noticias de Yankees

  • Aaron Judge se apoderó del liderato de cuadrangulares de la Liga Americana, Su jonrón del primer inning fue el número 89 que conecta en el primer episodio en su carrera, “lo que lo ubica tercero en la historia de la franquicia detrás de Babe Ruth (123) y Mickey Mantle (103)”, de acuerdo con el portal de MLB.
  • El estratega Aaron Boone fue expulsado por primera vez en la temporda cuando salió a pedir explicaciones sobre un balk sentenciado a Ryan Yarbrough en el octavo inning. “Todavía no lo tengo del todo claro”, dijo Boone. “Solo quería escuchar su explicación”.
  • Los Yankees permitieron 13 jonrones en la serie contra los Angels, su mayor cantidad en cualquier serie en el actual Yankee Stadium y segunda mayor cifra en la historia. Permitieron 13 a los Tigers en Detroit en septiembre de 1985 y 16 a los Red Sox en Boston en junio de 1977.

Lesionados de Royals

  • Bailey Falter entró a la lista de lesionados el 3 de abril con una inflamación del codo izquierdo y ha estado lidiando con una sobrecarga por extensión en el codo. Tuvo su segunda sesión de bullpen el 11 de abril y luego lanzó una entrada el 15 de abril en Triple A. Es probable que vuelva a lanzar el sábado si no hay contratiempos, según el manager Matt Quatraro.
  • Stephen Kolek, que comenzó la temporada en lista de incapacitados por una distensión del oblicuo izquierdo lanzó cuatro innings (más de 50 pitcheos) en Triple A el 14 de abril.
  • El cerrador Carlos Estévez  reanudó los lanzamientos en el estadio Kauffman después de una enfermedad reciente. Ha estado fuera todo el mes de abril por una contusión en el pie izquierdo.

Lesionados de Yankees

  • Gerrit Cole tiene programado comenzar una asignación de rehabilitación en ligas menores con una apertura para el equipo de Doble A este viernes. Hará aproximadamente 40 lanzamientos, informó el manager Aaron Boone.
  • El zurdo Carlos Rodón lanzará en una práctica de bateo en vivo el sábado con el equipo de Doble A, y luego recibirá autorización para lanzar en juegos de ligas menores. Necesitará aproximadamente tres aperturas de rehabilitación.

Lineups probables de Kansas City Royals vs. New York Yankees

Royals

Jugador

Posición

Maikel Garcia

Tercera base

Bobby Witt Jr.

Campocorto

Vinnie Pasquantino

Primera base

Salvador Pérez

Bateador designado

Carter Jensen

Receptor

Jonathan India

Segunda base

Jac Caglianone

Jardinero derecho

Michael Massey

Jardinero izquierdo

Kyle Isbel

Jardinero central

Yankees

Jugador

Posición

Trent Grisham

Jardinero central

Aaron Judge

Jardinero derecho

Cody Bellinger

Jardinero izquierdo

Giancarlo Stanton

Bateador designado

Ben Rice

Primera base

Amed Rosario

Tercera base

Jazz Chisholm Jr.

Segunda base

José Caballero

Campocorto

Austin Wells

Receptor

Más contenido de los New York Yankees

Add us as a preferred source on Google
Published | Modified
Mariana Moreno
MARIANA MORENO

Periodista venezolana especializada en la fuente deportiva con más de 20 años de experiencia en medios escritos y cobertura de LVBP, Copa América, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, entre otros eventos.