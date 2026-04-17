MLB en vivo online: Cómo ver Kansas City Royals vs. New York Yankees en TV, streaming y lineups

Este viernes comienza una serie de tres días entre dos equipos que tienen ofensivas aletargadas y están necesitados de victorias. Los New York Yankees, que perdieron el liderato de la división en medio de un par de semanas difíciles, reciben la visita de unos Kansas City Royals que tienen una cadena de cuatro derrotas y marca negativa en la carretera.

Ambas escuadras llegan a esta cita en el Bronx con siete reveses en sus últimos 10 duelos. Los neoyorquinos, que tienen balance de 5-5 en casa en esta temporada de MLB, acaban de dividir con los Angels y vieron una actuación histórica de Mike Trout y tratarán de apagar el buen momento ofensivo del capitán de los Royals, Salvador Pérez.

Aaron Judge al fin despertó y con cinco cuadrangulares en sus últimos cinco partidos tomó el liderato de este departamento en la Liga Americana. Sin embargo, hoy tendrá que enfrentarse con el abridor de Kansas City, Michael Wacha, que tiene 2-0, 0.43 de efectividad y 17 ponches. El turno en la rotación del manager Aaron Boone le corresponde al joven Cam Schlittler (2-1, 2.49 de efectividad, 30 abanicados).

Salvador Perez crushes a three-run homer to put the Royals ahead!



(Via @MLB) pic.twitter.com/yO5guMca3Z — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) April 16, 2026

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Royals vs. Yankees?

Ciudad: Nueva York, Estados Unidos.

Fecha: Viernes 17 de abril.

Hora: 7:05 p.m. (Este de Estados Unidos); 5:05 p.m. (México DF).

Estadio: Yankee Stadium.

¿Cómo se podrá ver el Royals vs. Yankees en TV y streaming online?

País Señal de TV Streaming Estados Unidos YES, Royals.TV MLB.tv México Televisa, ESPN Disney+, MLB.tv América Latina y el Caribe ESPN Disney+, MLB.tv

Últimas noticias de Royals

El jueves, el Ayuntamiento de Kansas City aprobó una ordenanza que permite a la ciudad seguir avanzando en la posible construcción de un nuevo estadio en el centro de la ciudad para los Kansas City Royals.

Salvador Pérez conectó el jueves su tercer cuadrangular de la temporada y llegó a 306 de por vida. Está a sólo 11 de George Brett en el liderato histórico de la franquicia de Kansas City y se acercó a Iván Rodríguez (311) en el séptimo lugar de todos los tiempos entre receptores.

Últimas noticias de Yankees

Aaron Judge se apoderó del liderato de cuadrangulares de la Liga Americana, Su jonrón del primer inning fue el número 89 que conecta en el primer episodio en su carrera, “lo que lo ubica tercero en la historia de la franquicia detrás de Babe Ruth (123) y Mickey Mantle (103)”, de acuerdo con el portal de MLB.

El estratega Aaron Boone fue expulsado por primera vez en la temporda cuando salió a pedir explicaciones sobre un balk sentenciado a Ryan Yarbrough en el octavo inning. “Todavía no lo tengo del todo claro”, dijo Boone. “Solo quería escuchar su explicación”.

Los Yankees permitieron 13 jonrones en la serie contra los Angels, su mayor cantidad en cualquier serie en el actual Yankee Stadium y segunda mayor cifra en la historia. Permitieron 13 a los Tigers en Detroit en septiembre de 1985 y 16 a los Red Sox en Boston en junio de 1977.

Lesionados de Royals

Bailey Falter entró a la lista de lesionados el 3 de abril con una inflamación del codo izquierdo y ha estado lidiando con una sobrecarga por extensión en el codo. Tuvo su segunda sesión de bullpen el 11 de abril y luego lanzó una entrada el 15 de abril en Triple A. Es probable que vuelva a lanzar el sábado si no hay contratiempos, según el manager Matt Quatraro.

Stephen Kolek, que comenzó la temporada en lista de incapacitados por una distensión del oblicuo izquierdo lanzó cuatro innings (más de 50 pitcheos) en Triple A el 14 de abril.

El cerrador Carlos Estévez reanudó los lanzamientos en el estadio Kauffman después de una enfermedad reciente. Ha estado fuera todo el mes de abril por una contusión en el pie izquierdo.

Lesionados de Yankees

Gerrit Cole tiene programado comenzar una asignación de rehabilitación en ligas menores con una apertura para el equipo de Doble A este viernes. Hará aproximadamente 40 lanzamientos, informó el manager Aaron Boone.

El zurdo Carlos Rodón lanzará en una práctica de bateo en vivo el sábado con el equipo de Doble A, y luego recibirá autorización para lanzar en juegos de ligas menores. Necesitará aproximadamente tres aperturas de rehabilitación.

Lineups probables de Kansas City Royals vs. New York Yankees

Royals

Jugador Posición Maikel Garcia Tercera base Bobby Witt Jr. Campocorto Vinnie Pasquantino Primera base Salvador Pérez Bateador designado Carter Jensen Receptor Jonathan India Segunda base Jac Caglianone Jardinero derecho Michael Massey Jardinero izquierdo Kyle Isbel Jardinero central

Yankees

Jugador Posición Trent Grisham Jardinero central Aaron Judge Jardinero derecho Cody Bellinger Jardinero izquierdo Giancarlo Stanton Bateador designado Ben Rice Primera base Amed Rosario Tercera base Jazz Chisholm Jr. Segunda base José Caballero Campocorto Austin Wells Receptor

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