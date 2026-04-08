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Sports Illustrated

MLB en vivo online: Cómo ver Los Angeles Dodgers vs. Toronto Blue Jays en TV, streaming y lineups

Se juega el último partido de la temporada regular entre los protagonistas de la última Serie Mundial y los anfitriones tratarán de evitar la barrida
Mariana Moreno|
Toronto Blue Jays necesita cerrar con un triunfo su serie ante Los Angeles Dodgers
Toronto Blue Jays necesita cerrar con un triunfo su serie ante Los Angeles Dodgers | Dan Hamilton-Imagn Images

Dave Roberts y Los Angeles Dodgers parecen no inmutarse por las ausencias de los últimos días y llegaron a cinco triunfos consecutivos. Este miércoles saldrán por una victoria más, que selle la barrida en su visita a Toronto Blue Jays.

Lo harán con el astro japonés Shohei Ohtani sobre el montículo para su segunda apertura de esta temporada de MLB. Ohtani (1-0, 0.00 de efectividad, 6 ponches) tendrá como rival al veterano lanzador derecho Dylan Cease (0-0, 2.79 efectividad, 18 ponches).

Esta serie disputada en Toronto fue la única ocasión en la que se medirán en campaña regular los protagonistas de la Serie Mundial de 2025.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Dodgers vs. Blue Jays?

  • Ciudad: Toronto, Ontario, Canadá
  • Fecha: Miércoles 8 de abril.
  • Hora: 3:07 p.m. (Este de Estados Unidos); 1:07 p.m. (México DF).
  • Estadio: Rogers Centre.

¿Cómo se podrá ver el Dodgers vs. Blue Jays en TV y streaming online?

País

Señal de TV

Streaming

Estados Unidos

SportsNet LA

MLB.tv

Canadá

Sportsnet

MLB.tv

México

Televisa, ESPN

Disney+, MLB.tv

América Latina y el Caribe

ESPN

Disney+, MLB.tv

Últimas noticias de Dodgers

  • Shohei Ohtani tiene la mejor de la MLB con 42 juegos embasándose, y la extendió cuando recibió base por bolas para abrir el juego. También protagonizó un momento de tensión cuando el receptor mexicano Brandon Valenzuela lo golpeó en el codo cuando lanzaba a primera base.
  • El venezolano Miguel Rojas fue descartado de la alineación a última hora para atender un asunto familiar y el manager Dave Roberts no sabe cuánto tiempo estará fuera. Esperarán un par de días para tomar decisiones con respecto al roster.

Últimas noticias de Blue Jays

  • Toronto necesita ayuda con su rotación de abridores y por eso el analista Zachary D. Rymer, de Bleacher Report, mencionó como un posible objetivo al lanzador zurdo de 36 años de edad Tyler Anderson. Anderson está disponible en la agencia libre.
  • El manager John Schneider fue expulsado del partido en el quinto inning por protestar una decisión arbitral (un balk) al abridor de los Blue Jays, Kevin Gausman. Schneider seguramente será multado porque se encaró con un árbitro mientras seguía discutiendo.

Lesionados de Dodgers

  • Mookie Betts , en lista de lesionados por una distensión en el oblicuo, dijo el lunes que ya se siente “a años luz de donde pensaba que iba a estar”, de acuerdo con un reporte de Sonja Chen para MLB.com.

Lesionados de Blue Jays

  • Cody Ponce será operado del ligamento cruzado anterior la próxima semana y se espera que esté de baja al menos seis meses, según informó el equipo de Toronto a la prensa el martes.
  • Alejandro Kirk ya tuvo su cirugía. Le colocaron un tornillo en el pulgar izquierdo y se espera que esté de baja al menos seis semanas.

Lineups probables de Los Angeles Dodgers y Toronto Blue Jays

Dodgers

Jugador

Posición

Shohei Ohtani

Bateador designado

Kyle Tucker

Jardinero derecho

Will Smith

Receptor

Freddie Freeman

Primera base

Teoscar Hernández

Jardinero izquierdo

Andy Pages

Jardinero central

Max Muncy

Tercera base

Hyeseong Kim

Campocorto

Alex Freeland

Segunda base

Blue Jays

Jugador

Posición

George Springer

Bateador designado

Daulton Varsho

Jardinero central

Vladimir Guerrero Jr.

Primera base

Jesús Sánchez

Jardinero izquierdo

Kazuma Okamoto

Tercera base

Ernie Clement

Segunda base

Nathan Lukes

Jardinero derecho

Andrés Giménez

Campocorto

Brandon Valenzuela

Receptor

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Published | Modified
Mariana Moreno
MARIANA MORENO

Periodista venezolana especializada en la fuente deportiva con más de 20 años de experiencia en medios escritos y cobertura de LVBP, Copa América, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, entre otros eventos.