MLB en vivo online: Cómo ver Los Angeles Dodgers vs. Toronto Blue Jays en TV, streaming y lineups

Dave Roberts y Los Angeles Dodgers parecen no inmutarse por las ausencias de los últimos días y llegaron a cinco triunfos consecutivos. Este miércoles saldrán por una victoria más, que selle la barrida en su visita a Toronto Blue Jays.

Lo harán con el astro japonés Shohei Ohtani sobre el montículo para su segunda apertura de esta temporada de MLB. Ohtani (1-0, 0.00 de efectividad, 6 ponches) tendrá como rival al veterano lanzador derecho Dylan Cease (0-0, 2.79 efectividad, 18 ponches).

Esta serie disputada en Toronto fue la única ocasión en la que se medirán en campaña regular los protagonistas de la Serie Mundial de 2025.

The Blue Jays fall to the Dodgers again to lose their 6th straight game and fall to 4-7. pic.twitter.com/xEGPNcm9Do — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) April 8, 2026

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Dodgers vs. Blue Jays?

Ciudad: Toronto, Ontario, Canadá

Fecha: Miércoles 8 de abril.

Hora: 3:07 p.m. (Este de Estados Unidos); 1:07 p.m. (México DF).

Estadio: Rogers Centre.

¿Cómo se podrá ver el Dodgers vs. Blue Jays en TV y streaming online?

País Señal de TV Streaming Estados Unidos SportsNet LA MLB.tv Canadá Sportsnet MLB.tv México Televisa, ESPN Disney+, MLB.tv América Latina y el Caribe ESPN Disney+, MLB.tv

Últimas noticias de Dodgers

Shohei Ohtani tiene la mejor de la MLB con 42 juegos embasándose, y la extendió cuando recibió base por bolas para abrir el juego. También protagonizó un momento de tensión cuando el receptor mexicano Brandon Valenzuela lo golpeó en el codo cuando lanzaba a primera base.

El venezolano Miguel Rojas fue descartado de la alineación a última hora para atender un asunto familiar y el manager Dave Roberts no sabe cuánto tiempo estará fuera. Esperarán un par de días para tomar decisiones con respecto al roster.

Últimas noticias de Blue Jays

Toronto necesita ayuda con su rotación de abridores y por eso el analista Zachary D. Rymer, de Bleacher Report, mencionó como un posible objetivo al lanzador zurdo de 36 años de edad Tyler Anderson. Anderson está disponible en la agencia libre.

El manager John Schneider fue expulsado del partido en el quinto inning por protestar una decisión arbitral (un balk) al abridor de los Blue Jays, Kevin Gausman. Schneider seguramente será multado porque se encaró con un árbitro mientras seguía discutiendo.

Lesionados de Dodgers

Mookie Betts , en lista de lesionados por una distensión en el oblicuo, dijo el lunes que ya se siente “a años luz de donde pensaba que iba a estar”, de acuerdo con un reporte de Sonja Chen para MLB.com.

Lesionados de Blue Jays

Cody Ponce será operado del ligamento cruzado anterior la próxima semana y se espera que esté de baja al menos seis meses, según informó el equipo de Toronto a la prensa el martes.

Alejandro Kirk ya tuvo su cirugía. Le colocaron un tornillo en el pulgar izquierdo y se espera que esté de baja al menos seis semanas.

Lineups probables de Los Angeles Dodgers y Toronto Blue Jays

Dodgers

Jugador Posición Shohei Ohtani Bateador designado Kyle Tucker Jardinero derecho Will Smith Receptor Freddie Freeman Primera base Teoscar Hernández Jardinero izquierdo Andy Pages Jardinero central Max Muncy Tercera base Hyeseong Kim Campocorto Alex Freeland Segunda base

Blue Jays

Jugador Posición George Springer Bateador designado Daulton Varsho Jardinero central Vladimir Guerrero Jr. Primera base Jesús Sánchez Jardinero izquierdo Kazuma Okamoto Tercera base Ernie Clement Segunda base Nathan Lukes Jardinero derecho Andrés Giménez Campocorto Brandon Valenzuela Receptor

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