MLB en vivo online: Cómo ver Los Angeles Dodgers vs. Toronto Blue Jays en TV, streaming y lineups
Dave Roberts y Los Angeles Dodgers parecen no inmutarse por las ausencias de los últimos días y llegaron a cinco triunfos consecutivos. Este miércoles saldrán por una victoria más, que selle la barrida en su visita a Toronto Blue Jays.
Lo harán con el astro japonés Shohei Ohtani sobre el montículo para su segunda apertura de esta temporada de MLB. Ohtani (1-0, 0.00 de efectividad, 6 ponches) tendrá como rival al veterano lanzador derecho Dylan Cease (0-0, 2.79 efectividad, 18 ponches).
Esta serie disputada en Toronto fue la única ocasión en la que se medirán en campaña regular los protagonistas de la Serie Mundial de 2025.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Dodgers vs. Blue Jays?
- Ciudad: Toronto, Ontario, Canadá
- Fecha: Miércoles 8 de abril.
- Hora: 3:07 p.m. (Este de Estados Unidos); 1:07 p.m. (México DF).
- Estadio: Rogers Centre.
¿Cómo se podrá ver el Dodgers vs. Blue Jays en TV y streaming online?
País
Señal de TV
Streaming
Estados Unidos
SportsNet LA
MLB.tv
Canadá
Sportsnet
MLB.tv
México
Televisa, ESPN
Disney+, MLB.tv
América Latina y el Caribe
ESPN
Disney+, MLB.tv
Últimas noticias de Dodgers
- Shohei Ohtani tiene la mejor de la MLB con 42 juegos embasándose, y la extendió cuando recibió base por bolas para abrir el juego. También protagonizó un momento de tensión cuando el receptor mexicano Brandon Valenzuela lo golpeó en el codo cuando lanzaba a primera base.
- El venezolano Miguel Rojas fue descartado de la alineación a última hora para atender un asunto familiar y el manager Dave Roberts no sabe cuánto tiempo estará fuera. Esperarán un par de días para tomar decisiones con respecto al roster.
Últimas noticias de Blue Jays
- Toronto necesita ayuda con su rotación de abridores y por eso el analista Zachary D. Rymer, de Bleacher Report, mencionó como un posible objetivo al lanzador zurdo de 36 años de edad Tyler Anderson. Anderson está disponible en la agencia libre.
- El manager John Schneider fue expulsado del partido en el quinto inning por protestar una decisión arbitral (un balk) al abridor de los Blue Jays, Kevin Gausman. Schneider seguramente será multado porque se encaró con un árbitro mientras seguía discutiendo.
Lesionados de Dodgers
- Mookie Betts , en lista de lesionados por una distensión en el oblicuo, dijo el lunes que ya se siente “a años luz de donde pensaba que iba a estar”, de acuerdo con un reporte de Sonja Chen para MLB.com.
Lesionados de Blue Jays
- Cody Ponce será operado del ligamento cruzado anterior la próxima semana y se espera que esté de baja al menos seis meses, según informó el equipo de Toronto a la prensa el martes.
- Alejandro Kirk ya tuvo su cirugía. Le colocaron un tornillo en el pulgar izquierdo y se espera que esté de baja al menos seis semanas.
Lineups probables de Los Angeles Dodgers y Toronto Blue Jays
Dodgers
Jugador
Posición
Shohei Ohtani
Bateador designado
Kyle Tucker
Jardinero derecho
Will Smith
Receptor
Freddie Freeman
Primera base
Teoscar Hernández
Jardinero izquierdo
Andy Pages
Jardinero central
Max Muncy
Tercera base
Hyeseong Kim
Campocorto
Alex Freeland
Segunda base
Blue Jays
Jugador
Posición
George Springer
Bateador designado
Daulton Varsho
Jardinero central
Vladimir Guerrero Jr.
Primera base
Jesús Sánchez
Jardinero izquierdo
Kazuma Okamoto
Tercera base
Ernie Clement
Segunda base
Nathan Lukes
Jardinero derecho
Andrés Giménez
Campocorto
Brandon Valenzuela
Receptor
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Periodista venezolana especializada en la fuente deportiva con más de 20 años de experiencia en medios escritos y cobertura de LVBP, Copa América, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, entre otros eventos.