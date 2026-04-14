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Sports Illustrated

MLB en vivo online: Cómo ver New York Mets vs. Los Angeles Dodgers en TV, streaming y lineups

Los metropolitanos buscan hoy en Los Angeles un triunfo que corte la racha negativa del equipo, que ya suma seis derrotas
Mariana Moreno|
Los Angeles Dodgers sigue y Andy Pages reciben de nuevo a los Mets
Los Angeles Dodgers sigue y Andy Pages reciben de nuevo a los Mets | Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images

Andy Pagés y Justin Wrobleski se combinaron para darle a Los Angeles Dodgers el triunfo en el primer choque de la serie ante New York Mets, una victoria que extendió el mal momento de los metropolitanos en esta temporada de MLB.

Los dirigidos por Carlos Mendoza tienen ahora seis derrotas consecutivas y dos blanqueos en fila, mientras que los Dodgers  vieron a Wrobleski tener la mejor salida de su carrera con 13 bateadores retirados en fila y sólo dos hits permitidos en 8.0 innings.

El segundo partido de este enfrentamiento en Los Angeles tendrá un duelo de abridores derechos. Mendoza buscará el triunfo con Nolan McLean (1-1, 2.70 de efectividad, 20 ponches) sobre el montículo para iniciar el juego, mientras que Dave Roberts cuenta con el japonés Yoshinobu Yamamoto (2-1, 2.50 de efectividad, 14 abanicados).

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Mets vs. Dodgers?

  • Ciudad: Los Angeles, California, Estados Unidos
  • Fecha: Martes 14 de abril.
  • Hora: 10:10 p.m. (Este de Estados Unidos); 8:10 p.m. (México DF).
  • Estadio: UNIQLO Field at Dodger Stadium.

¿Cómo se podrá ver el Mets vs. Dodgers en TV y streaming online?

País

Señal de TV

Streaming

Estados Unidos

SportsNet LA, SNY

MLB.tv

Japón

NHK

MLB.tv

México

Televisa, ESPN

Disney+, MLB.tv

América Latina y el Caribe

ESPN

Disney+, MLB.tv

Últimas noticias de Mets

  • Los Mets seleccionaron el contrato del jardinero Tommy Pham de la filial Triple A  para tener una solución temporal mientras Juan Soto está en la lista de lesionados durante las próximas semanas. El jugador de 38 años de edad firmó un contrato de ligas menores a principios de este mes.
  • La organización envió al infielder dominicano Ronny Mauricio a Triple A para hacer espacio en el roster para el veterano Tommy Pham. Mauricio, de 25 años de edad, participó en dos partidos con los metropolitanos durante su última etapa con el equipo.
  • La ofensiva de los Mets llegó a 20 innings sin producir carreras. “Nos está costando mucho conectar la pelota, hay muchos batazos por el suelo”, dijo el manager Carlos Mendoza tras sufrir la tercera blanqueada en cuatro partidos. “Incluso los batazos fuertes terminan en el suelo. Nos cuesta mucho conectar bien las rectas y cualquier otro lanzamiento”.

Últimas noticias de Dodgers

  • El manager de los Dodgers, Dave Roberts, informó que Edwin Díaz estaba disponible para subir al montículo el lunes contra los Mets. El cerrador puertorriqueño no ha lanzado desde el viernes pasado, cuando permitió tres carreras contra los Rangers.
  • Justin Wrobleski es el cuarto abridor de los Dodgers en los últimos 10 años en enfrentar al mínimo de bateadores durante siete innings. Se unió a Clayton Kershaw (13 de abril y 15 de julio, ambos en 2022), Max Scherzer (12 de septiembre de 2021) y Rich Hill (10 de septiembre de 2016 y 23 de agosto de 2017).

Lesionados de Mets

  • Se espera que Juan Soto regrese a finales de abril. Todavía no ha comenzado su programa de carrera, pero esperan que esté listo para regresar antes de fin de mes tras la distensión en la pantorrilla que lo puso en la lista de lesionados la semana pasada.
  • Clay Holmes (tendón de la corva) hará su próxima apertura el miércoles contra los Dodgers. Carlos Mendoza confirmó que completó la sesión de bullpen del lunes sin problemas y recibió autorización para lanzar esta semana.

Lesionados de Dodgers

  • Ben Casparius sintió molestias en el hombro derecho tras su salida el 12 de abril y le realizarán una resonancia magnética.
  • Blake Snell se enfrentó a bateadores reales en una entrada simulada de 15 lanzamientos el 11 de abril. Se espera que complete cuatro entradas antes de comenzar su rehabilitación.
  • De acuerdo con un reporte de MLB:com, Edwin Díaz no necesitó una resonancia magnética, “pero sí recibió tratamiento durante el fin de semana para tratar un problema físico no revelado, que parece estar provocando una disminución en la velocidad de sus lanzamientos”.

Lineups probables de New York Mets y Los Angeles Dodgers

Mets

Jugador

Posición

Francisco Lindor

Campocorto

Luis Robert Jr.

Jardinero central

Mark Vientos

Primera base

Bo Bichette

Tercera base

Jorge Polanco

Bateador designado

Francisco Álvarez

Receptor

Tommy Pham

Jardinero izquierdo

Marcus Semien

Segunda base

Tyrone Taylor

Jardinero derecho

Dodgers

Jugador

Posición

Shohei Ohtani

Bateador designado

Kyle Tucker

Jardinero derecho

Will Smith

Receptor

Teoscar Hernández

Jardinero izquierdo

Freddie Freeman

Primera base

Andy Pages

Jardinero central

Max Muncy

Tercera base

Santiago Espinal

Segunda base

Miguel Rojas

Campocorto

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Published | Modified
Mariana Moreno
MARIANA MORENO

Periodista venezolana especializada en la fuente deportiva con más de 20 años de experiencia en medios escritos y cobertura de LVBP, Copa América, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, entre otros eventos.