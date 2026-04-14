MLB en vivo online: Cómo ver New York Mets vs. Los Angeles Dodgers en TV, streaming y lineups

Andy Pagés y Justin Wrobleski se combinaron para darle a Los Angeles Dodgers el triunfo en el primer choque de la serie ante New York Mets, una victoria que extendió el mal momento de los metropolitanos en esta temporada de MLB.

Los dirigidos por Carlos Mendoza tienen ahora seis derrotas consecutivas y dos blanqueos en fila, mientras que los Dodgers vieron a Wrobleski tener la mejor salida de su carrera con 13 bateadores retirados en fila y sólo dos hits permitidos en 8.0 innings.

El segundo partido de este enfrentamiento en Los Angeles tendrá un duelo de abridores derechos. Mendoza buscará el triunfo con Nolan McLean (1-1, 2.70 de efectividad, 20 ponches) sobre el montículo para iniciar el juego, mientras que Dave Roberts cuenta con el japonés Yoshinobu Yamamoto (2-1, 2.50 de efectividad, 14 abanicados).

The Mets lose their 6th straight.



They've been shut out 3 times during this streak. pic.twitter.com/WteAKstvOf — Underdog MLB (@UnderdogMLB) April 14, 2026

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Mets vs. Dodgers?

Ciudad: Los Angeles, California, Estados Unidos

Fecha: Martes 14 de abril.

Hora: 10:10 p.m. (Este de Estados Unidos); 8:10 p.m. (México DF).

Estadio: UNIQLO Field at Dodger Stadium.

¿Cómo se podrá ver el Mets vs. Dodgers en TV y streaming online?

País Señal de TV Streaming Estados Unidos SportsNet LA, SNY MLB.tv Japón NHK MLB.tv México Televisa, ESPN Disney+, MLB.tv América Latina y el Caribe ESPN Disney+, MLB.tv

Últimas noticias de Mets

Los Mets seleccionaron el contrato del jardinero Tommy Pham de la filial Triple A para tener una solución temporal mientras Juan Soto está en la lista de lesionados durante las próximas semanas. El jugador de 38 años de edad firmó un contrato de ligas menores a principios de este mes.

La organización envió al infielder dominicano Ronny Mauricio a Triple A para hacer espacio en el roster para el veterano Tommy Pham. Mauricio, de 25 años de edad, participó en dos partidos con los metropolitanos durante su última etapa con el equipo.

La ofensiva de los Mets llegó a 20 innings sin producir carreras. “Nos está costando mucho conectar la pelota, hay muchos batazos por el suelo”, dijo el manager Carlos Mendoza tras sufrir la tercera blanqueada en cuatro partidos. “Incluso los batazos fuertes terminan en el suelo. Nos cuesta mucho conectar bien las rectas y cualquier otro lanzamiento”.

Últimas noticias de Dodgers

El manager de los Dodgers, Dave Roberts, informó que Edwin Díaz estaba disponible para subir al montículo el lunes contra los Mets. El cerrador puertorriqueño no ha lanzado desde el viernes pasado, cuando permitió tres carreras contra los Rangers.

Justin Wrobleski es el cuarto abridor de los Dodgers en los últimos 10 años en enfrentar al mínimo de bateadores durante siete innings. Se unió a Clayton Kershaw (13 de abril y 15 de julio, ambos en 2022), Max Scherzer (12 de septiembre de 2021) y Rich Hill (10 de septiembre de 2016 y 23 de agosto de 2017).

Lesionados de Mets

Se espera que Juan Soto regrese a finales de abril. Todavía no ha comenzado su programa de carrera, pero esperan que esté listo para regresar antes de fin de mes tras la distensión en la pantorrilla que lo puso en la lista de lesionados la semana pasada.

Clay Holmes (tendón de la corva) hará su próxima apertura el miércoles contra los Dodgers. Carlos Mendoza confirmó que completó la sesión de bullpen del lunes sin problemas y recibió autorización para lanzar esta semana.

Lesionados de Dodgers

Ben Casparius sintió molestias en el hombro derecho tras su salida el 12 de abril y le realizarán una resonancia magnética.

Blake Snell se enfrentó a bateadores reales en una entrada simulada de 15 lanzamientos el 11 de abril. Se espera que complete cuatro entradas antes de comenzar su rehabilitación.

De acuerdo con un reporte de MLB:com, Edwin Díaz no necesitó una resonancia magnética, “pero sí recibió tratamiento durante el fin de semana para tratar un problema físico no revelado, que parece estar provocando una disminución en la velocidad de sus lanzamientos”.

Lineups probables de New York Mets y Los Angeles Dodgers

Mets

Jugador Posición Francisco Lindor Campocorto Luis Robert Jr. Jardinero central Mark Vientos Primera base Bo Bichette Tercera base Jorge Polanco Bateador designado Francisco Álvarez Receptor Tommy Pham Jardinero izquierdo Marcus Semien Segunda base Tyrone Taylor Jardinero derecho

Dodgers

Jugador Posición Shohei Ohtani Bateador designado Kyle Tucker Jardinero derecho Will Smith Receptor Teoscar Hernández Jardinero izquierdo Freddie Freeman Primera base Andy Pages Jardinero central Max Muncy Tercera base Santiago Espinal Segunda base Miguel Rojas Campocorto

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