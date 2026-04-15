MLB en vivo online: Cómo ver New York Mets vs. Los Angeles Dodgers en TV, streaming y lineups

Los Angeles Dodgers se llevaron el martes la mejor parte en un duelo de pitcheo y le propinaron a los New York Mets su séptima derrota consecutiva. El triunfo por 2-1 ya les asegura la victoria en la serie y hoy, en el Día de Jackie Robinson, van por la barrida.

Un jonrón en el primer turno de Francisco Lindor puso fin a una cadena de 20 innings sin anotar, pero la ofensiva de los Mets sigue sin poder responder en este comienzo de temporada de MLB y el manager Carlos Mendoza no oculta su preocupación.

Para el cierre de la contienda habrá un duelo de abridores derechos en Los Angeles. Clay Holmes (2-1, 1.50 de efectividad 12 ponches) se recuperó de sus molestias y comenzará el partido por los Mets, mientras que los dueños de casa tendrán sobre el montículo nada menos que al astro japonés Shohei Ohtani (1-0, 0.00 de efectividad, 8 abanicados).

Carlos Mendoza was asked if he's okay with the effort and quality of the Mets' at-bats right now:



"I'm good with the effort, obviously, but it's hard to say here that we're having good at-bats when we're not. It's got nothing to do with effort, preparation, anything like that.… pic.twitter.com/QSz3LysZcJ — SNY (@SNYtv) April 14, 2026

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Mets vs. Dodgers?

Ciudad: Los Angeles, California, Estados Unidos

Fecha: miércoles 15 de abril.

Hora: 10:10 p.m. (Este de Estados Unidos); 8:10 p.m. (México DF).

Estadio: UNIQLO Field at Dodger Stadium.

¿Cómo se podrá ver el Mets vs. Dodgers en TV y streaming online?

País Señal de TV Streaming Estados Unidos ESPN MLB.tv, ESPN App Japón NHK MLB.tv México Televisa, ESPN Disney+, MLB.tv América Latina y el Caribe ESPN Disney+, MLB.tv

Últimas noticias de Mets

Nolan McLean tuvo una salida impresionante dominando a un lineup tan poderoso como el de Los Angeles. De los 95 lanzamientos que realizó, 49 fueron rectas de cuatro costuras o sinkers (51%), y 37 de sus 68 strikes fueron de esos dos tipos de lanzamiento. Su curva tiene la mayor velocidad de giro en las Grandes Ligas este año, superando las 3300 RPM. De hecho, tiene la mayor velocidad de giro de cualquier curva en la década que Statcast lleva registrando estos datos.

Los Mets dieron de baja al lanzador derecho Luis García. La etapa de García en Nueva York ha terminado tras una desastrosa efectividad de 7.11 en 6 1/3 entradas. El veterano de 39 años de edad no fue reclamado en la lista de waivers tras ser puesto en asignación el fin de semana.

Últimas noticias de Dodgers

Yoshinobu Yamamoto se recuperó del cuadrangular tempranero de Francisco Lindor para retirar a 20 bateadores consecutivos de los Mets. Hizo 104 lanzamientos a lo largo de 7.2 innings.

El manager Dave Roberts dijo a los periodistas que el cerrador boricua Edwin Díaz le comentó al equipo que “no se sentía bien”, lo que los llevó a realizarle algunas pruebas. “Simplemente dijo que no se sentía bien”, comentó Roberts. "Y habló de algunos problemas anteriores, su historial, la rodilla y todo eso. Así que me gustaría pensar que eso ya quedó atrás. Pero esa fue la razón principal de nuestra preocupación”. Díaz sigue sin lanzar desde el viernes, aunque está disponible.

Lesionados de Mets

Joey Gerber tiene una ampolla en un dedo de la mano derecha y fue inscrito en la lista de lesionados de 15 días el martes. Se espera su regreso para finales de abril.

Jared Young ha tenido molestias en la rodilla izquierda desde el fin de semana y está en observación. Se sometió a pruebas el 14 de abril; los resultados determinarán los próximos pasos.

Lesionados de Dodgers

Mookie Betts podrá salir de la lista de lesionados para la serie de fin de semana en Colorado, pero aún no ha comenzado a batear. “Se mueve bien”, dijo el manager Roberts. Betts ha estado haciendo ejercicios defensivos y algo de carrera ligera. “No tiene síntomas. Así que eso es bueno. Creo que el oblicuo es algo que está bien hasta que deja de estarlo. Así que hay que asegurarse de ser muy consciente del proceso para recuperar la forma”, le dijo al Orange County Register.

Brock Stewart, que tuvo una cirugía en el hombro derecho y tiene previsto regresar a mediados de mayo, comenzó su rehabilitación con el equipo de Clase A el martes.

Lineups probables de New York Mets y Los Angeles Dodgers

Mets

Jugador Posición Francisco Lindor Campocorto Luis Robert Jr. Jardinero central Jorge Polanco Batedor designado Bo Bichette Tercera base Francisco Álvarez Receptor Brett Baty Jardinero derecho Mark Vientos Primera base Marcus Semien Segunda base Carson Benge Jardinero izquierdo

Dodgers

Jugador Posición Shohei Ohtani Bateador designado Kyle Tucker Jardinero derecho Will Smith Receptor Freddie Freeman Primera base Teoscar Hernández Jardinero izquierdo Max Muncy Tercera base Andy Pages Jardinero central Hyeseong Kim Campocorto Alex Freeland Segunda base

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