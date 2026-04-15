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Sports Illustrated

MLB en vivo online: Cómo ver New York Mets vs. Los Angeles Dodgers en TV, streaming y lineups

Los metropolitanos se quedaron cerca, pero siguen sin cortar la racha de derrotas y hoy tratarán de evitar la barrida en la serie en Los Angeles
Mariana Moreno|
Los Angeles Dodgers vieron a Kyle Tucker remolcar la carrera que aseguró el triunfo en la serie
Los Angeles Dodgers vieron a Kyle Tucker remolcar la carrera que aseguró el triunfo en la serie | Kirby Lee-Imagn Images

Los Angeles Dodgers se llevaron el martes la mejor parte en un duelo de pitcheo y le propinaron a los New York Mets su séptima derrota consecutiva. El triunfo por 2-1 ya les asegura la victoria en la serie y hoy, en el Día de Jackie Robinson, van por la barrida.

Un jonrón en el primer turno de Francisco Lindor puso fin a una cadena de 20 innings sin anotar, pero la ofensiva de los Mets sigue sin poder responder en este comienzo de temporada de MLB y el manager Carlos Mendoza no oculta su preocupación.

Para el cierre de la contienda habrá un duelo de abridores derechos en Los Angeles. Clay Holmes (2-1, 1.50 de efectividad 12 ponches) se recuperó de sus molestias y comenzará el partido por los Mets, mientras que los dueños de casa tendrán sobre el montículo nada menos que al astro japonés Shohei Ohtani (1-0, 0.00 de efectividad, 8 abanicados).

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Mets vs. Dodgers?

  • Ciudad: Los Angeles, California, Estados Unidos
  • Fecha: miércoles 15 de abril.
  • Hora: 10:10 p.m. (Este de Estados Unidos); 8:10 p.m. (México DF).
  • Estadio: UNIQLO Field at Dodger Stadium.

¿Cómo se podrá ver el Mets vs. Dodgers en TV y streaming online?

País

Señal de TV

Streaming

Estados Unidos

ESPN

MLB.tv, ESPN App

Japón

NHK

MLB.tv

México

Televisa, ESPN

Disney+, MLB.tv

América Latina y el Caribe

ESPN

Disney+, MLB.tv

Últimas noticias de Mets

  • Nolan McLean tuvo una salida impresionante dominando a un lineup tan poderoso como el de Los Angeles. De los 95 lanzamientos que realizó, 49 fueron rectas de cuatro costuras o sinkers (51%), y 37 de sus 68 strikes fueron de esos dos tipos de lanzamiento. Su curva tiene la mayor velocidad de giro en las Grandes Ligas este año, superando las 3300 RPM. De hecho, tiene la mayor velocidad de giro de cualquier curva en la década que Statcast lleva registrando estos datos.
  • Los Mets dieron de baja al lanzador derecho Luis García. La etapa de García en Nueva York ha terminado tras una desastrosa efectividad de 7.11 en 6 1/3 entradas. El veterano de 39 años de edad no fue reclamado en la lista de waivers tras ser puesto en asignación el fin de semana.

Últimas noticias de Dodgers

  • Yoshinobu Yamamoto se recuperó del cuadrangular tempranero de Francisco Lindor para retirar a 20 bateadores consecutivos de los Mets. Hizo 104 lanzamientos a lo largo de 7.2 innings.
  • El manager Dave Roberts dijo a los periodistas que el cerrador boricua Edwin Díaz le comentó al equipo que “no se sentía bien”, lo que los llevó a realizarle algunas pruebas. “Simplemente dijo que no se sentía bien”, comentó Roberts. "Y habló de algunos problemas anteriores, su historial, la rodilla y todo eso. Así que me gustaría pensar que eso ya quedó atrás. Pero esa fue la razón principal de nuestra preocupación”. Díaz sigue sin lanzar desde el viernes, aunque está disponible.

Lesionados de Mets

  • Joey Gerber tiene una ampolla en un dedo de la mano derecha y fue inscrito en la lista de lesionados de 15 días el martes. Se espera su regreso para finales de abril.
  • Jared Young ha tenido molestias en la rodilla izquierda desde el fin de semana y está en observación. Se sometió a pruebas el 14 de abril; los resultados determinarán los próximos pasos.

Lesionados de Dodgers

  • Mookie Betts podrá salir de la lista de lesionados para la serie de fin de semana en Colorado, pero aún no ha comenzado a batear. “Se mueve bien”, dijo el manager Roberts. Betts ha estado haciendo ejercicios defensivos y algo de carrera ligera. “No tiene síntomas. Así que eso es bueno. Creo que el oblicuo es algo que está bien hasta que deja de estarlo. Así que hay que asegurarse de ser muy consciente del proceso para recuperar la forma”, le dijo al Orange County Register.
  • Brock Stewart, que tuvo una cirugía en el hombro derecho y tiene previsto regresar a mediados de mayo, comenzó su rehabilitación con el equipo de Clase A el martes.

Lineups probables de New York Mets y Los Angeles Dodgers

Mets

Jugador

Posición

Francisco Lindor

Campocorto

Luis Robert Jr.

Jardinero central

Jorge Polanco

Batedor designado

Bo Bichette

Tercera base

Francisco Álvarez

Receptor

Brett Baty

Jardinero derecho

Mark Vientos

Primera base

Marcus Semien

Segunda base

Carson Benge

Jardinero izquierdo

Dodgers

Jugador

Posición

Shohei Ohtani

Bateador designado

Kyle Tucker

Jardinero derecho

Will Smith

Receptor

Freddie Freeman

Primera base

Teoscar Hernández

Jardinero izquierdo

Max Muncy

Tercera base

Andy Pages

Jardinero central

Hyeseong Kim

Campocorto

Alex Freeland

Segunda base

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Published | Modified
Mariana Moreno
MARIANA MORENO

Periodista venezolana especializada en la fuente deportiva con más de 20 años de experiencia en medios escritos y cobertura de LVBP, Copa América, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, entre otros eventos.