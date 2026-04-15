MLB en vivo online: Cómo ver New York Mets vs. Los Angeles Dodgers en TV, streaming y lineups
Los Angeles Dodgers se llevaron el martes la mejor parte en un duelo de pitcheo y le propinaron a los New York Mets su séptima derrota consecutiva. El triunfo por 2-1 ya les asegura la victoria en la serie y hoy, en el Día de Jackie Robinson, van por la barrida.
Un jonrón en el primer turno de Francisco Lindor puso fin a una cadena de 20 innings sin anotar, pero la ofensiva de los Mets sigue sin poder responder en este comienzo de temporada de MLB y el manager Carlos Mendoza no oculta su preocupación.
Para el cierre de la contienda habrá un duelo de abridores derechos en Los Angeles. Clay Holmes (2-1, 1.50 de efectividad 12 ponches) se recuperó de sus molestias y comenzará el partido por los Mets, mientras que los dueños de casa tendrán sobre el montículo nada menos que al astro japonés Shohei Ohtani (1-0, 0.00 de efectividad, 8 abanicados).
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Mets vs. Dodgers?
- Ciudad: Los Angeles, California, Estados Unidos
- Fecha: miércoles 15 de abril.
- Hora: 10:10 p.m. (Este de Estados Unidos); 8:10 p.m. (México DF).
- Estadio: UNIQLO Field at Dodger Stadium.
¿Cómo se podrá ver el Mets vs. Dodgers en TV y streaming online?
País
Señal de TV
Streaming
Estados Unidos
ESPN
MLB.tv, ESPN App
Japón
NHK
MLB.tv
México
Televisa, ESPN
Disney+, MLB.tv
América Latina y el Caribe
ESPN
Disney+, MLB.tv
Últimas noticias de Mets
- Nolan McLean tuvo una salida impresionante dominando a un lineup tan poderoso como el de Los Angeles. De los 95 lanzamientos que realizó, 49 fueron rectas de cuatro costuras o sinkers (51%), y 37 de sus 68 strikes fueron de esos dos tipos de lanzamiento. Su curva tiene la mayor velocidad de giro en las Grandes Ligas este año, superando las 3300 RPM. De hecho, tiene la mayor velocidad de giro de cualquier curva en la década que Statcast lleva registrando estos datos.
- Los Mets dieron de baja al lanzador derecho Luis García. La etapa de García en Nueva York ha terminado tras una desastrosa efectividad de 7.11 en 6 1/3 entradas. El veterano de 39 años de edad no fue reclamado en la lista de waivers tras ser puesto en asignación el fin de semana.
Últimas noticias de Dodgers
- Yoshinobu Yamamoto se recuperó del cuadrangular tempranero de Francisco Lindor para retirar a 20 bateadores consecutivos de los Mets. Hizo 104 lanzamientos a lo largo de 7.2 innings.
- El manager Dave Roberts dijo a los periodistas que el cerrador boricua Edwin Díaz le comentó al equipo que “no se sentía bien”, lo que los llevó a realizarle algunas pruebas. “Simplemente dijo que no se sentía bien”, comentó Roberts. "Y habló de algunos problemas anteriores, su historial, la rodilla y todo eso. Así que me gustaría pensar que eso ya quedó atrás. Pero esa fue la razón principal de nuestra preocupación”. Díaz sigue sin lanzar desde el viernes, aunque está disponible.
Lesionados de Mets
- Joey Gerber tiene una ampolla en un dedo de la mano derecha y fue inscrito en la lista de lesionados de 15 días el martes. Se espera su regreso para finales de abril.
- Jared Young ha tenido molestias en la rodilla izquierda desde el fin de semana y está en observación. Se sometió a pruebas el 14 de abril; los resultados determinarán los próximos pasos.
Lesionados de Dodgers
- Mookie Betts podrá salir de la lista de lesionados para la serie de fin de semana en Colorado, pero aún no ha comenzado a batear. “Se mueve bien”, dijo el manager Roberts. Betts ha estado haciendo ejercicios defensivos y algo de carrera ligera. “No tiene síntomas. Así que eso es bueno. Creo que el oblicuo es algo que está bien hasta que deja de estarlo. Así que hay que asegurarse de ser muy consciente del proceso para recuperar la forma”, le dijo al Orange County Register.
- Brock Stewart, que tuvo una cirugía en el hombro derecho y tiene previsto regresar a mediados de mayo, comenzó su rehabilitación con el equipo de Clase A el martes.
Lineups probables de New York Mets y Los Angeles Dodgers
Mets
Jugador
Posición
Francisco Lindor
Campocorto
Luis Robert Jr.
Jardinero central
Jorge Polanco
Batedor designado
Bo Bichette
Tercera base
Francisco Álvarez
Receptor
Brett Baty
Jardinero derecho
Mark Vientos
Primera base
Marcus Semien
Segunda base
Carson Benge
Jardinero izquierdo
Dodgers
Jugador
Posición
Shohei Ohtani
Bateador designado
Kyle Tucker
Jardinero derecho
Will Smith
Receptor
Freddie Freeman
Primera base
Teoscar Hernández
Jardinero izquierdo
Max Muncy
Tercera base
Andy Pages
Jardinero central
Hyeseong Kim
Campocorto
Alex Freeland
Segunda base
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Periodista venezolana especializada en la fuente deportiva con más de 20 años de experiencia en medios escritos y cobertura de LVBP, Copa América, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, entre otros eventos.