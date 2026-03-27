MLB en vivo online: Cómo ver New York Yankees vs. San Francisco Giants en TV, streaming y lineups

El Opening Night (miércoles) dejó un mensaje claro sobre el diamante: los New York Yankees están para cosas importantes en la nueva temporada de MLB. Los Bombarderos del Bronx pasaron el rodillo sobre los San Francisco Giants 7x0, así que este viernes intentarán dar un segundo golpe de autoridad en la propia bahía californiana.

En efecto, el manager de los mulos, Aaron Boone, enviará al morrito del Oracle Park al joven Cam Schlittler, de sorprendente estreno en la elitista competición en 2025 y quien mantuvo su hermetismo en el Spring Training, dejando marca de 2-0 con 0.93 de efectividad en 9.2 actos de labor.

A su vez, los colosos contarán con Robbie Ray, Cy Young de la Americana en 2021 mientras representaba a Toronto Blue Jays, pero quien brilló en el pasado ejercicio ya con los Giants, al punto que recibió su segunda invitación al Juego de Estrellas. El zurdo dejó foja de 2-0 y 1.37 en rayitas limpias en 19.2 capítulos de pretemporada.

Mientras los neoyorquinos lucen llamados a pelear por recuperar su trono en el Este del joven circuito, San Francisco es candidato a plantarle oposición a los monarcas de MLB, Los Angeles Dodgers, en el Oeste de la Nacional.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Yankees vs. Giants?

Ciudad: San Francisco, California, Estados Unidos.

Fecha: viernes 27 de marzo.

Hora: 4:35 p.m. (Este de Estados Unidos); 2:35 p.m. (México DF).

Estadio: Oracle Park.

¿Cómo se podrá ver el Yankees vs. Giants en TV y streaming online?

País Señal de TV Streaming Estados Unidos Yes Network y NBC Sports Bay Area Apple TV y MLB.TV (aplican restricciones de cobertura local) México TelevisaUnivisión ViX Resto de Latinoamérica ESPN Disney+ y MLB.TV

Últimas noticias de los Yankees

Aaron Boone declaró a Yes Network que Trent Grisham será su primer bate a lo largo del inicio del curso, y más tras empujar dos carreras con un triple en el juego inaugural. "Tiene lo que busco en un iniciador del lineup", detalló el estratega.

El New York Post reveló que los Yankees seguirán intentando adquirir al último Cy Young de la Liga Nacional, Paul Skenes. Dicho medio acotó que el popular equipo del Bronx trató de obtener al diestro de los Pittsburgh Pirates en el deadline de la campaña anterior.

Últimas noticias de los Giants

NBC Sports informó que el lanzador Hayden Birdson se someterá a Tommy John por un problema en su codo, así que estará fuera toda la temporada. El diestro de 23 años realizó 37 presentaciones con San Francisco entre 2024 y 2025, incluyendo 16 aperturas, y totalizando foja de 9-10 con 4.77 de efectividad.

Los propios Giants reportaron que compraron los contratos del jardinero Jared Oliva y el relevista Caleb Kilian, por lo que ambos tendrán una oportunidad en el roster grande en este comienzo de justa.

Lesionados de New York Yankees

Anthony Volpe (campocorto): en lista de lesionados de 10 días mientras se recupera de su cirugía de hombro.

Gerrit Cole (abridor): en lista de lesionados de 15 días mientras se recupera de su cirugía Tommy John (codo).

Carlos Rodón (abridor): en lista de lesionados de 15 días mientras se recupera de un espolón óseo y del codo.

Clarke Schmidt (abridor): en lista de lesionados de 60 días mientras se recupera de su cirugía de codo.

Lesionados de San Francisco Giants

Hayden Birdson (abridor): en lista de lesionados de 60 días mientras se recupera de su cirugía Tommy John (codo).

Reiver Sanmartín (relevista): en lista de lesionados de 60 días mientras se recupera de su cirugía del flexor de la cadera derecha.

Jason Foley (relevista): en lista de lesionados de 60 días mientras se recupera de su cirugía del hombro derecho.

Lineups probables de Yankees y Giants

Yankees

Jugador Posición Trent Grisham Jardinero central Aaron Judge Jardinero derecho Cody Bellinger Jardinero izquierdo Ben Rice Primera base Giancarlo Stanton Bateador designado Jazz Chisholm Jr. Segunda base Jorge Caballero Campocorto Ryan McMahon Tercera base Austin Wells Receptor

Giants

Jugador Posición Luis Arráez Segunda base Matt Chapman Tercera base Rafael Devers Bateador designado Willy Adames Campocorto Jung Hoo Lee Jardinero derecho Heliot Ramos Jardinero izquierdo Casey Schmitt Primera base Patrick Bailey Receptor Harrison Bader Jardinero central

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