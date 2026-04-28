MLB en vivo online: Cómo ver New York Yankees vs. Texas Rangers en TV, streaming y lineups

Los New York Yankees retomaron el rumbo en su llegada a Arlington y ahora tienen nueve triunfos en sus últimos 10 juegos en la temporada de MLB. Este martes disputarán el segundo duelo de la serie contra Texas Rangers, que están peleando el liderato de su división, pero tienen dos derrotas seguidas.

El conjunto del Bronx recurrió a sus mejores armas, un buen pitcheo abridor y el poder de su alineación, para llevarse el primer choque ante los Rangers, pero también vio a su relevista Camilo Doval meterse en problemas otra vez.

Dos abridores derechos se dan cita hoy en Texas y veremos una interesante batalla generacional. El manager Aaron Boone pondrá sobre el montículo a Cam Schlittler (3-1, 1.77 de efectividad y 41 ponches), mientras que por los anfitriones el lanzador de inicio será el veterano Jacob deGrom (2-0, 2.13 de efectividad, 35 ponches).

Start your morning with some Captain crushes 🫡@Delta x #RepBX pic.twitter.com/4MxUlNEUhv — New York Yankees (@Yankees) April 28, 2026

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Yankees vs. Rangers?

Ciudad: Arlington, Texas, Estados Unidos.

Fecha: Martes 28 de abril.

Hora: 8:05 p.m. (Este de Estados Unidos); 6:05 p.m. (México DF).

Estadio: Globe Life Field.

¿Cómo se podrá ver el Yankees vs. Rangers en TV y streaming online?

País Señal de TV Streaming Estados Unidos Rangers Sports Network, Amazon Prime Video MLB.tv México Televisa, ESPN Disney+, MLB.tv América Latina y el Caribe ESPN Disney+, MLB.tv

Últimas noticias de Yankees

Jasson Domínguez hizo este martes su debut en la temporada de 2026 de Grandes Ligas. El dominicano fue llamado desde Triple A y dio su primer hit del año ante Texas como bateador designado.

Con sus jonrones de este lunes, Aaron Judge y Ben Rice se convirtieron en los primeros compañeros de los Yankees con 10 o más cuadrangulares cada uno en los primeros 29 juegos de la temporada desde que en 1956 lo hicieron Yogi Berra y Mickey Mantle. Además, Judge y Rice son la primera pareja de compañeros de equipo en la historia de la MLB con al menos 10 jonrones y 20 bases por bolas antes de finales de abril.

Últimas noticias de Rangers

En Texas firmaron al infielder Diego Castillo con un contrato de ligas menores, según reportes. Castillo, de 28 años de edad, ha jugado más de 100 partidos en las Grandes Ligas con Pittsburgh, Arizona y Minnesota y bateó para .528/.575/.806 con 2 jonrones y 14 carreras impulsadas en 9 juegos con Unión Laguna en la Liga Mexicana de Beisbol.

Los Rangers enviaron al receptor Willie MacIver a los Toronto Blue Jays a cambio de dinero, anunció el equipo el fin de semana. MacIver fue reclamado por los Rangers de la lista de waivers de los Athletics al final de la temporada 2025.

Lesionados de Yankees

Giancarlo Stanton finalmente fue puesto en lista de lesionados de 10 días con una distensión en la pantorrilla. “No parece demasiado grave, pero sí lo suficiente como para no querer esperar un par de días más”, dijo Boone a YES Network. El slugger tuvo una resonancia magnética este lunes en Arlington.

Gerrit Cole tendrá su tercera apertura de rehabilitación el 29 de abril con el Somerset, el equipo Doble A, y se espera que aumente su número de lanzamientos después de hacer 52 la semana pasada.

Carlos Rodón sigue sin una fecha para ser reinstalado en la rotación, pero creen que hará dos salidas de rehabilitación más en las menores antes de ser activado. Una de ellas la tendrá hoy en Doble A.

Anthony Volpe no regresará antes del fin de la serie en Arlington y todavía está en veremos que se una al equipo para la batalla contra los Orioles en Yankee Stadium este fin de semana.

Lesionados de Rangers

Cody Bradford tuvo una cirugía del ligamento colateral cubital izquierdo y su regreso está previsto para mediados de mayo, pero tuvo otro contratiempo en su programa de lanzamientos (que ha estado detenido desde el 2 de abril). Estará sin lanzar durante al menos unos días más. Espera tirar pelotas pliométricas a principios de la próxima semana.

Carter Baumler (distensión intercostal derecha) alcanzó las 97 mph en un inning durante una aparición de rehabilitación en Triple A el 23 de abril. Necesitará lanzar en días consecutivos antes de regresar al equipo de las Grandes Ligas.

Lineups probables de New York Yankees y Texas Rangers

Yankees

Jugador Posición Trent Grisham Jardinero central Ben Rice Primera base Aaron Judge Jardinero derecho Cody Bellinger Jardinero izquierdo Jazz Chisholm Jr. Segunda base Jasson Domínguez Bateador designado Austin Wells Receptor Ryan McMahon Tercera base José Caballero Campocorto

Rangers

Jugador Posición Brandon Nimmo Jardinero derecho Josh Jung Tercera base Corey Seager Campocorto Jake Burger Primera base Andrew McCutchen Bateador designado Kyle Higashioka Receptor Sam Haggerty Jardinero izquierdo Evan Carter Jardinero central Ezequiel Durán Segunda base

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