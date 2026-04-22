MLB en vivo online: Cómo ver New York Yankees vs. Boston Red Sox en TV, streaming y lineups
Este jueves terminará en Fenway Park la primera serie de esta temporada de MLB entre New York Yankees y Boston Red Sox, que comenzó con un blanqueo por parte de los visitantes.
La confrontación entre los protagonistas de una rivalidad de más de 100 años - y que ahora mismo son, unos líderes y otros, dueños del sótano de la División Este de la Liga Americana - se reanudará dentro de poco más de una semana, pero en el parque del Bronx.
Para el cierre en Boston habrá un duelo de abridores derechos. Los Yankees tendrán sobre el montículo a un emocionado Cam Schlittler (2-1, 1.95 de efectividad, 36 ponches), mientras que el manager de los Red Sox le dará la responsabilidad de la apertura al dominicano Brayan Bello (1-2, 6.75 de efectividad, 13 abanicados).
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Yankees vs. Red Sox?
- Ciudad: Boston, Estados Unidos.
- Fecha: Jueves 22 de abril.
- Hora: 6:10 p.m. (Este de Estados Unidos); 4:10 p.m. (México DF).
- Estadio: Fenway Park.
¿Cómo se podrá ver el Yankees vs. Red Sox en TV y streaming online?
País
Señal de TV
Streaming
Estados Unidos
NESN+, YES, FS1
MLB.tv
México
Televisa, ESPN
Disney+, MLB.tv
América Latina y el Caribe
ESPN
Disney+, MLB.tv
Últimas noticias de Yankees
- En el primer día en Boston a Aaron Judge se le vio en los entrenamientos tomando rollings en la tercera base. Un reporte señala que “Judge sonrió al fildear roletazos, mostrando buenas habilidades de revés y realizando lanzamientos a segunda base”.
- Giancarlo Stanton, que abrió la serie en Fenway Park con un jonrón, un doble y tres remolcadas, disfruta jugar contra los Red Sox: “Siempre es un partido de rivalidad emocionante, sin importar la posición de cada equipo en la clasificación. Es una gran experiencia, un buen lugar para jugar béisbol puro. Hay que dar lo mejor de uno mismo en este tipo de situaciones”.
Últimas noticias de Red Sox
- Chad Tracy, manager del Worcester, el equipo Triple A, señaló el martes que cree que hay una alta probabilidad de que Payton Tolle se una a los Red Sox a finales de esta semana. “Por ahora no está programado para lanzar en Worcester esta semana”, escribió Katie Morrison-O'Day de MassLive en X el martes. Ian Browne de MLB.com reportó más tarde que se espera que los Red Sox llamen a Tolle para que abra el partido contra los Orioles.
- En Boston llamaron al zurdo Tyler Samaniego de Triple A para reemplazar a Sonny Gray en el roster.
- El analista de Masslive.com, Chris Cotillo, reportó que los Red Sox llamaron a las Grandes Ligas “al prometedor lanzador Eduardo Rivera, quien nunca ha jugado por encima de la categoría Doble A”.
Lesionados de Yankees
- Gerrit Cole lanzó 44 pitcheos (36 en strike) en 4.1 innings para comenzar su rehabilitación en ligas menores con el Somerset, el equipo Doble A de los Yankees, el 17 de abril. Permitió tres carreras, tres hits y una base por bolas, con tres ponches. Su próxima salida será el jueves 23 de abril con el Hudson Valley, en Clase A Avanzada.
- Carlos Rodón tiene programada su primera apertura de rehabilitación en ligas menores el viernes 24 de abril con el equipo Clase A Avanzada Hudson Valley. Realizó práctica de bateo en vivo el 18 de abril con el equipo Doble A. Necesitará aproximadamente tres aperturas de rehabilitación.
Lesionados de Red Sox
- Los Red Sox pusieron el martes al lanzador derecho Sonny Gray en la lista de lesionados de 15 días debido a una distensión en el tendón de la corva derecho.
- Una resonancia magnética del codo dolorido del abridor Kutter Crawford no reveló más que irritación en el tendón flexor, pero el derecho que intenta regresar al montículo tras más de un año de inactividad no podrá lanzar por un tiempo. Crawford fue retirado de su asignación de rehabilitación después de una sola salida la semana pasada. Dijo el martes que se sintió aliviado al saber que no hay daño estructural en su brazo, pero frustrado por otro contratiempo.
Lineups probables de New York Yankees y Boston Red Sox
Yankees
Jugador
Posición
Amed Rosario
Tercera base
Aaron Judge
Jardinero derecho
Ben Rice
Primera base
Giancarlo Stanton
Bateador designado
Cody Bellinger
Jardinero central
Randal Grichuk
Jardinero izquierdo
Jazz Chisholm Jr.
Segunda base
José Caballero
Campocorto
Austin Wells
Receptor
Red Sox
Jugador
Posición
Roman Anthony
Jardinero izquierdo
Willson Contreras
Primera base
Masataka Yoshida
Bateador designado
Wilyer Abreu
Jardinero derecho
Trevor Story
Campocorto
Ceddanne Rafaela
Jardinero central
Marcelo Mayer
Segunda base
Caleb Durbin
Tercera base
Carlos Narváez
Receptor
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Periodista venezolana especializada en la fuente deportiva con más de 20 años de experiencia en medios escritos y cobertura de LVBP, Copa América, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, entre otros eventos.