MLB en vivo online: Cómo ver New York Yankees vs. Boston Red Sox en TV, streaming y lineups

Continúa la visita de New York Yankees a la casa de los Boston Red Sox en la primera serie de la temporada 2026 de MLB entre estos equipos, que han escritos varias páginas en la historia del circuito con una rivalidad legendaria. El de este miércoles será el segundo de una batalla pactada a tres encuentros.

El manager Alex Cora sigue confrontando lesiones de jugadores clave, pero guarda la esperanza de que el equipo consiga remontar posiciones en la tabla de clasificación de la división Este de la Liga americana, que está liderada por los neoyorquinos.

Habrá un duelo de abridores zurdos este miércoles en Fenway Park. Por los Yankees subirá al montículo Max Fried (2-1, efectividad de 2.97, 23 ponches), mientras que por los dueños de casa tendrá la responsabilidad de iniciar el partido el venezolano Ranger Suárez (1-1, 3.22 efectividad, 15 abanicados).

Ben Rice needs to get an extension before it’s too late. https://t.co/P44PTF26Xt — SleeperYankees (@SleeperYankees) April 20, 2026

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Yankees vs. Red Sox?

Ciudad: Boston, Estados Unidos.

Fecha: Miércoles 21 de abril.

Hora: 6:45 p.m. (Este de Estados Unidos); 4:45 p.m. (México DF).

Estadio: Fenway Park.

¿Cómo se podrá ver el Yankees vs. Red Sox en TV y streaming online?

País Señal de TV Streaming Estados Unidos NESN, Amazon Prime Video MLB.tv México Televisa, ESPN Disney+ MLB.tv América Latina y el Caribe ESPN Disney+, MLB.tv

Últimas noticias de Yankees

El martes en la noche se celebró la 46ª Cena Anual de Bienvenida y reportaron haber recaudado la cifra récord de 2.5 millones de dólares para apoyar a la Fundación de los New York Yankees en su labor social. El evento contó con la presencia estelar de Joe Girardi, quien fue homenajeado con el premio “Orgullo de los Yankees”.

El lanzador derecho Cam Schlittler está emocionado de lanzar contra los Red Sox por primera vez en Fenway Park, a pesar de que él y su familia recibieron amenazas de muerte antes de su apertura del jueves. “No me importa que me odien”, dijo Schlittler a Joel Sherman del New York Post. “No tengo ningún problema con eso. De hecho, me motiva aún más”.

Últimas noticias de Red Sox

El manager Alex Cora se sorprendió con la iniciantiva de Carlos Narváez de salir al robo en el partido del lunes. “Nunca pensé que fuera a despegar”, dijo Cora. ​​“Lo vi dando saltitos. Pensé: ‘Oh, vaya, tal vez’. Y dio un salto increíble. Eso sí que es visión de juego. Eso sí que es visión de juego”.

En Boston piensan en alternativas para la rotación en caso de que Sonny Gray necesite ausentarse por algún tiempo. Para algunos analistas la solución obvia sería recurrir al novato Payton Tolle para una o dos aperturas. Tolle fue descartado para su salida del domingo con el equipo de Triple A.

Lesionados de Yankees

Según Bryan Hoch de MLB.com, el manager de los Yankees, Aaron Boone, cree que Carlos Rodón regresará a la rotación de abridores antes que Gerrit Cole. Se esperaba que Rodón lanzara entre 55 y 60 lanzamientos en su última sesión de bateo en vivo. Tanto él como Cole comenzarán pronto sus respectivas asignaciones de rehabilitación.

Lesionados de Red Sox

El abridor de los Red Sox, Sonny Gray, abandonó el partido por una contractura en el isquiotibial derecho en el tercer inning del juego del lunes contra los Detroit Tigers. “A Sonny le harán una resonancia magnética el martes”, dijo Cora tras la victoria de Boston por 8-6. “No creemos que sea grave”.

El prospecto de los Red Sox, Juan Valera, “no necesita resonancia magnética ni radiografías” tras abandonar su apertura anterior con el equipo de Clase A Avanzada de Greenville por una inflamación en el codo.

Cora, dijo que es poco probable que Patrick Sandoval (bíceps) “se someta a pruebas de imagen”.

Lineups probables de New York Yankees y Boston Red Sox

Yankees

Jugador Posición Trent Grisham Jardinero central Aaron Judge Jardinero derecho Cody Bellinger Jardinero izquierdo Giancarlo Stanton Bateador designado Paul Goldschmidt Primera base Amed Rosario Tercera base Jazz Chisholm Jr. Segunda base José Caballero Campocorto Austin Wells Receptor

Red Sox

Jugador Posición Roman Anthony Jardinero izquierdo Andruw Monasterio Primera base Willson Contreras Bateador designado Trevor Story Campocorto Wilyer Abreu Jardinero derecho Ceddanne Rafaela Jardinero central Caleb Durbin Tercera base Carlos Narváez Receptor Isiah Kiner-Falefa Segunda base

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