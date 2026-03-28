MLB en vivo online: Cómo ver Pittsburgh Pirates vs. New York Mets en TV, streaming y lineups
Después de un día de descanso, este sábado se reanuda la acción en la serie entre Pittsburgh Pirates y New York Mets en el segundo partido de tres pautados en la inauguración de la temporada de MLB.
Los Pirates tienen la misión de sobreponerse e igualar las acciones tras una sorpresivamente corta salida de su as, Paul Skenes, en el Opening Day. No les resultará sencillo porque ya el grupo liderado por Juan Soto y Francisco Lindor demostró de lo que es capaz su ofensiva.
Para el enfrentamiento de este sábado Pittsburg tendrá como abridor al derecho de 29 años Mitch Keller Peterson, mientras que el manager de los Mets, Carlos Mendoza, le encargará la salida al zurdo David Peterson.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Pirates vs. Mets?
- Ciudad: Nueva York, Estados Unidos
- Fecha: sábado 28 de marzo.
- Hora: 4:10 p.m. (Este de Estados Unidos); 3:10 p.m. (México DF).
- Estadio: Citi Field.
¿Cómo se podrá ver el Pirates vs. Mets en TV y streaming online?
País
Señal de TV
Streaming
Estados Unidos
SNY, SportsNet Pittsburgh
MLB.tv
México
Televisa, ESPN
Disney+, MLB.tv
América Latina y el Caribe
ESPN
Disney+, MLB.tv
República Dominicana
Grupo Panorama (VTV canal 32), ESPN
Disney+, MLB.tv
Últimas noticias de Pirates
- En Pittsburgh no ven motivos de preocupación en la mala salida de Paul Skenes, que ni siquiera pudo completar un inning y permitió cinco carreras en jueves. El derecho tampoco parece demasiado inquieto. “Hay que analizarlo tal como es", dijo Skenes. “No hubo muchos batazos fuertes. Una base por bolas al primer bateador no es buena. Pero sí... el batazo de Polanco, cosas así. El promedio de bateo en bolas puestas en juego fue altísimo hoy. Eso irá bajando a medida que avance la temporada”.
- El outfielder dominicano Oneil Cruz justificó su mala defensa en un batazo el jueves. “El sol me daba de lleno en la cara”, dijo a través del intérprete Stephen Morales. "Obviamente, no queremos que pasen esas cosas, pero hoy fue muy incómodo tener el sol justo delante de la cara. Hice mi mejor esfuerzo, pero fue un poco difícil”.
Últimas noticias de Mets
- Los Mets enviaron al dominicano Vidal Bruján a la sucursal Triple A. Bruján perdió su oportunidad de ganarse un puesto en la reserva durante los entrenamientos de primavera y había sido designado para asignación. El receptor Ben Rortvedt también fue enviado al Syracuse.
- La experta Sarah Slangs informó que “Carson Benge es el 14.º jugador con un jonrón y una base robada en su debut en la MLB desde que se adoptó la regla moderna de bases robadas (1898)”. También es el segundo de los Mets desde Lenny Dykstra en 1985.
- De acuerdo con los reportes del NY Post, los Mets no están cerca de un acuerdo de extensión con Freddy Peralta.
Lesionados de Pirates
- El relevista Chris Devenski fue reasignado al campamento de ligas menores el domingo. Fue gopeado por una línea en la cabeza hace un par de semanas y es evaluado muy de cerca.
- Jared Jones está en lista de lesionados de 60 días por un esguince del ligamento colateral cubital derecho y se espera para finales de mayo/principios de junio. Tenía programado lanzar prácticas de bateo en vivo durante esta semana.
Lesionados de Mets
- Mike Tauchman se sometió a una cirugía el jueves para reparar el menisco desgarrado de su rodilla izquierda, de acuerdo con un reporte de Jon Heyman para el New York Post.
- A.J. Minter (dorsal ancho) fue puesto en la lista de lesionados de 15 días el miércoles.
Lineups probables de Pittsburgh Pirates y New York Mets
Pirates
Jugador
Posición
Oneil Cruz
Jardinero central
Brandon Lowe
Segunda base
Bryan Reynolds
Jardinero izquierdo
Marcell Ozuna
Bateador designado
Ryan O'Hearn
Jardinero derecho
Jared Triolo
Campocorto
Spencer Horwitz
Primera base
Nick Gonzales
Tercera base
Henry Davis
Receptor
Mets
Jugador
Posición
Francisco Lindor
Campocorto
Juan Soto
Jardín izquierdo
Bo Bichette
Tercera base
Jorge Polanco
Primera base
Luis Robert Jr.
Jardinero central
Brett Baty
Bateador designado
Marcus Semien
Segunda base
Carson Benge
Jardinero derecho
Francisco Álvarez
Receptor
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Periodista venezolana especializada en la fuente deportiva con más de 20 años de experiencia en medios escritos y cobertura de LVBP, Copa América, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, entre otros eventos.