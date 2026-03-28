MLB en vivo online: Cómo ver Pittsburgh Pirates vs. New York Mets en TV, streaming y lineups

Después de un día de descanso, este sábado se reanuda la acción en la serie entre Pittsburgh Pirates y New York Mets en el segundo partido de tres pautados en la inauguración de la temporada de MLB.

Los Pirates tienen la misión de sobreponerse e igualar las acciones tras una sorpresivamente corta salida de su as, Paul Skenes, en el Opening Day. No les resultará sencillo porque ya el grupo liderado por Juan Soto y Francisco Lindor demostró de lo que es capaz su ofensiva.

Para el enfrentamiento de este sábado Pittsburg tendrá como abridor al derecho de 29 años Mitch Keller Peterson, mientras que el manager de los Mets, Carlos Mendoza, le encargará la salida al zurdo David Peterson.

FIRST HOMER OF THE SEASON GOES TO BRANDON LOWE! pic.twitter.com/JoA4yn1Bss — Pittsburgh Pirates (@Pirates) March 26, 2026

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Pirates vs. Mets?

Ciudad: Nueva York, Estados Unidos

Fecha: sábado 28 de marzo.

Hora: 4:10 p.m. (Este de Estados Unidos); 3:10 p.m. (México DF).

Estadio: Citi Field.

¿Cómo se podrá ver el Pirates vs. Mets en TV y streaming online?

País Señal de TV Streaming Estados Unidos SNY, SportsNet Pittsburgh MLB.tv México Televisa, ESPN Disney+, MLB.tv América Latina y el Caribe ESPN Disney+, MLB.tv República Dominicana Grupo Panorama (VTV canal 32), ESPN Disney+, MLB.tv

Últimas noticias de Pirates

En Pittsburgh no ven motivos de preocupación en la mala salida de Paul Skenes, que ni siquiera pudo completar un inning y permitió cinco carreras en jueves. El derecho tampoco parece demasiado inquieto. “Hay que analizarlo tal como es", dijo Skenes. “No hubo muchos batazos fuertes. Una base por bolas al primer bateador no es buena. Pero sí... el batazo de Polanco, cosas así. El promedio de bateo en bolas puestas en juego fue altísimo hoy. Eso irá bajando a medida que avance la temporada”.

El outfielder dominicano Oneil Cruz justificó su mala defensa en un batazo el jueves. “El sol me daba de lleno en la cara”, dijo a través del intérprete Stephen Morales. "Obviamente, no queremos que pasen esas cosas, pero hoy fue muy incómodo tener el sol justo delante de la cara. Hice mi mejor esfuerzo, pero fue un poco difícil”.

Últimas noticias de Mets

Los Mets enviaron al dominicano Vidal Bruján a la sucursal Triple A. Bruján perdió su oportunidad de ganarse un puesto en la reserva durante los entrenamientos de primavera y había sido designado para asignación. El receptor Ben Rortvedt también fue enviado al Syracuse.

La experta Sarah Slangs informó que “Carson Benge es el 14.º jugador con un jonrón y una base robada en su debut en la MLB desde que se adoptó la regla moderna de bases robadas (1898)”. También es el segundo de los Mets desde Lenny Dykstra en 1985.

De acuerdo con los reportes del NY Post, los Mets no están cerca de un acuerdo de extensión con Freddy Peralta.

Lesionados de Pirates

El relevista Chris Devenski fue reasignado al campamento de ligas menores el domingo. Fue gopeado por una línea en la cabeza hace un par de semanas y es evaluado muy de cerca.

Jared Jones está en lista de lesionados de 60 días por un esguince del ligamento colateral cubital derecho y se espera para finales de mayo/principios de junio. Tenía programado lanzar prácticas de bateo en vivo durante esta semana.

Lesionados de Mets

Mike Tauchman se sometió a una cirugía el jueves para reparar el menisco desgarrado de su rodilla izquierda, de acuerdo con un reporte de Jon Heyman para el New York Post.

A.J. Minter (dorsal ancho) fue puesto en la lista de lesionados de 15 días el miércoles.

Lineups probables de Pittsburgh Pirates y New York Mets

Pirates

Jugador Posición Oneil Cruz Jardinero central Brandon Lowe Segunda base Bryan Reynolds Jardinero izquierdo Marcell Ozuna Bateador designado Ryan O'Hearn Jardinero derecho Jared Triolo Campocorto Spencer Horwitz Primera base Nick Gonzales Tercera base Henry Davis Receptor

Mets

Jugador Posición Francisco Lindor Campocorto Juan Soto Jardín izquierdo Bo Bichette Tercera base Jorge Polanco Primera base Luis Robert Jr. Jardinero central Brett Baty Bateador designado Marcus Semien Segunda base Carson Benge Jardinero derecho Francisco Álvarez Receptor

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