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Sports Illustrated

MLB en vivo online: Cómo ver Pittsburgh Pirates vs. New York Mets en TV, streaming y lineups

Este sábado se reanuda la batalla en Queens, y el grupo dirigido por Carlos Mendoza busca apuntarse su primera serie de la temporada
Mariana Moreno|
El outfield de New York Mets tiene a Juan Soto, Carson Benge y Luis Robert Jr.
El outfield de New York Mets tiene a Juan Soto, Carson Benge y Luis Robert Jr. | Brad Penner-Imagn Images

Después de un día de descanso, este sábado se reanuda la acción en la serie entre Pittsburgh Pirates y New York Mets en el segundo partido de tres pautados en la inauguración de la temporada de MLB.

Los Pirates tienen la misión de sobreponerse e igualar las acciones tras una sorpresivamente corta salida de su as, Paul Skenes, en el Opening Day. No les resultará sencillo porque ya el grupo liderado por Juan Soto y Francisco Lindor demostró de lo que es capaz su ofensiva.

Para el enfrentamiento de este sábado Pittsburg tendrá como abridor al derecho de 29 años Mitch Keller Peterson, mientras que el manager de los Mets, Carlos Mendoza, le encargará la salida al zurdo David Peterson.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Pirates vs. Mets?

  • Ciudad: Nueva York, Estados Unidos
  • Fecha: sábado 28 de marzo.
  • Hora: 4:10 p.m. (Este de Estados Unidos); 3:10 p.m. (México DF).
  • Estadio: Citi Field.

¿Cómo se podrá ver el Pirates vs. Mets en TV y streaming online?

País

Señal de TV

Streaming

Estados Unidos

SNY, SportsNet Pittsburgh

MLB.tv

México

Televisa, ESPN

Disney+, MLB.tv

América Latina y el Caribe

ESPN

Disney+, MLB.tv

República Dominicana

Grupo Panorama (VTV canal 32), ESPN

Disney+, MLB.tv

Últimas noticias de Pirates

  • En Pittsburgh no ven motivos de preocupación en la mala salida de Paul Skenes, que ni siquiera pudo completar un inning y permitió cinco carreras en jueves. El derecho tampoco parece demasiado inquieto. “Hay que analizarlo tal como es", dijo Skenes. “No hubo muchos batazos fuertes. Una base por bolas al primer bateador no es buena. Pero sí... el batazo de Polanco, cosas así. El promedio de bateo en bolas puestas en juego fue altísimo hoy. Eso irá bajando a medida que avance la temporada”.
  • El outfielder dominicano Oneil Cruz justificó su mala defensa en un batazo el jueves. “El sol me daba de lleno en la cara”, dijo a través del intérprete Stephen Morales. "Obviamente, no queremos que pasen esas cosas, pero hoy fue muy incómodo tener el sol justo delante de la cara. Hice mi mejor esfuerzo, pero fue un poco difícil”.

Últimas noticias de Mets

  • Los Mets enviaron al dominicano Vidal Bruján a la sucursal Triple A. Bruján perdió su oportunidad de ganarse un puesto en la reserva durante los entrenamientos de primavera y había sido designado para asignación. El receptor Ben Rortvedt también fue enviado al Syracuse.
  • La experta Sarah Slangs informó que “Carson Benge es el 14.º jugador con un jonrón y una base robada en su debut en la MLB desde que se adoptó la regla moderna de bases robadas (1898)”. También es el segundo de los Mets desde Lenny Dykstra en 1985.
  • De acuerdo con los reportes del NY Post, los Mets no están cerca de un acuerdo de extensión con Freddy Peralta.

Lesionados de Pirates

  • El relevista Chris Devenski  fue reasignado al campamento de ligas menores el domingo. Fue gopeado por una línea en la cabeza hace un par de semanas y es evaluado muy de cerca.
  • Jared Jones está en lista de lesionados de 60 días por un esguince del ligamento colateral cubital derecho y se espera para finales de mayo/principios de junio. Tenía programado lanzar prácticas de bateo en vivo durante esta semana.

Lesionados de Mets

  • Mike Tauchman se sometió a una cirugía el jueves para reparar el menisco desgarrado de su rodilla izquierda, de acuerdo con un reporte de Jon Heyman para el New York Post.
  • A.J. Minter (dorsal ancho) fue puesto en la lista de lesionados de 15 días el miércoles.

Lineups probables de Pittsburgh Pirates y New York Mets

Pirates

Jugador

Posición

Oneil Cruz

Jardinero central

Brandon Lowe

Segunda base

Bryan Reynolds

Jardinero izquierdo

Marcell Ozuna

Bateador designado

Ryan O'Hearn

Jardinero derecho

Jared Triolo

Campocorto

Spencer Horwitz

Primera base

Nick Gonzales

Tercera base

Henry Davis

Receptor

Mets

Jugador

Posición

Francisco Lindor

Campocorto

Juan Soto

Jardín izquierdo

Bo Bichette

Tercera base

Jorge Polanco

Primera base

Luis Robert Jr.

Jardinero central

Brett Baty

Bateador designado

Marcus Semien

Segunda base

Carson Benge

Jardinero derecho

Francisco Álvarez

Receptor

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Published | Modified
Mariana Moreno
MARIANA MORENO

Periodista venezolana especializada en la fuente deportiva con más de 20 años de experiencia en medios escritos y cobertura de LVBP, Copa América, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, entre otros eventos.