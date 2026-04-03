MLB en vivo online: Cómo ver San Diego Padres vs. Boston Red Sox en TV, streaming y lineups

Fenway Park se vestirá de gala desde este viernes para el inicio de una serie entre dos equipos llamados a pelear por el anillo de MLB en 2026, pero que, paradójicamente, no han tenido el arranque deseado: San Diego Padres y Boston Red Sox.

En efecto, pese a superar en su último encuentro (miércoles) a San Francisco Giants, la novena religiosa no ha podido producir en este inicio de campaña, motivo por el que se ubica empatada en la última posición de la hostil División Oeste de la Liga Nacional, con marca de 2-4.

Pero el panorama es incluso peor para los patirrojos, supuestos a plantarle cara a New York Yankees y Toronto Blue Jays en el Este de la Americana. Sin embargo, la tradicional escuadra de Nueva Inglaterra apenas ha triunfado en uno de seis compromisos en lo que va de ronda regular, situándose sotanera en dicho segmento.

Entretanto, habrá duelo de veteranos en el box, ya que Michael King (0-0, 0.00 PCL, 5.0 IP) tomará la bola por los Padres, mientras que el tres veces All Star, Sonny Gray (0-0,6.75 PCL, 4.0 IP), hará lo propio del lado de Red Sox, en lo que será su estreno como local.

Michael King será el abridor de los Padres ante Red Sox | Patrick Gorski-Imagn Images

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Padres vs. Red Sox?

Ciudad: Boston, Massachusetts, Estados Unidos

Fecha: viernes 3 de abril.

Hora: 2:10 p.m. (Este de Estados Unidos); 12:10 p.m. (México DF).

Estadio: Fenway Park.

¿Cómo se podrá ver el Padres vs. Red Sox en TV y streaming online?

País Señal de TV Streaming Estados Unidos Padres.TV y NESN MLB.TV y Apple TV México ESPN Disney+ y

MLB.TV Resto de Latinoamérica y el Caribe 1Baseball Network MLB.TV

Últimas noticias de Padres

El dirigente de los religiosos, Craig Stammen, señaló a la web de MLB que sigue buscando alternativas y combinaciones en el lineup que le permitan a sus bateadores producir de forma consistente.

Últimas noticias de Red Sox

El diario Boston Globe aseguró que el prospecto Kristian Campbell pudiera ser llamado a las mayores la próxima semana, más allá de que no está bateando en Triple A.

Los propios Red Sox anunciaron que el zurdo Patrick Sandoval realizará el martes una apertura en Doble A, su primera de rehabilitación tras someterse a Tommy John en su codo durante el 2025.

Lesionados de Padres

Sung Mun Song (tercera base): en lista de lesionados de 10 días debido a un tirón de oblicuo.

William Wagner (tercera base): en lista de lesionados de 10 días mientras se recupera de una cirugía de hombro.

Jhony Brito (lanzador): en lista de lesionados de 60 días mientras se recupera de una cirugía de codo derecho.

Lesionados de Red Sox

Romy Gonzalez (primera base): en lista de lesionados de 60 días debido a una lesión de hombro.

Anthony Seigler (segunda base): en lista de lesionados de 60 días debido a una tendinopatía en la rodilla izquierda.

Triston Casas (primera base): en lista de lesionados de 10 días debido a una lesión en la pierna.

Tanner Houck (abridor): en lista de lesionados de 60 días debido a una distensión del flexor (cadera).

Lineups probables de Padres y Red Sox

Padres

Jugador Posición Fernando Tatís Jr. Jardinero derecho Xander Bogaerts Campocorto Jackson Merrill Jardinero central Manny Machado Tercera base Ramón Laureano Bateador designado Jake Cronenworth Segunda base Gavin Sheets Primera base Freddy Fermín Campocorto Bryce Johnson Jardinero izquierdo

Red Sox

Jugador Posición Jarren Duran Jardinero izquierdo Trevor Story Campocorto Masataka Yoshida Bateador designado Willson Contreras Primera base Wilyer Abreu Jardinero derecho Ceddanne Rafaela Jardinero central Connor Wong Receptor Caleb Durbin Tercera base Isiah Kiner-Falefa Segunda base

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