MLB en vivo online: Cómo ver San Diego Padres vs. Boston Red Sox en TV, streaming y lineups
Fenway Park se vestirá de gala desde este viernes para el inicio de una serie entre dos equipos llamados a pelear por el anillo de MLB en 2026, pero que, paradójicamente, no han tenido el arranque deseado: San Diego Padres y Boston Red Sox.
En efecto, pese a superar en su último encuentro (miércoles) a San Francisco Giants, la novena religiosa no ha podido producir en este inicio de campaña, motivo por el que se ubica empatada en la última posición de la hostil División Oeste de la Liga Nacional, con marca de 2-4.
Pero el panorama es incluso peor para los patirrojos, supuestos a plantarle cara a New York Yankees y Toronto Blue Jays en el Este de la Americana. Sin embargo, la tradicional escuadra de Nueva Inglaterra apenas ha triunfado en uno de seis compromisos en lo que va de ronda regular, situándose sotanera en dicho segmento.
Entretanto, habrá duelo de veteranos en el box, ya que Michael King (0-0, 0.00 PCL, 5.0 IP) tomará la bola por los Padres, mientras que el tres veces All Star, Sonny Gray (0-0,6.75 PCL, 4.0 IP), hará lo propio del lado de Red Sox, en lo que será su estreno como local.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Padres vs. Red Sox?
- Ciudad: Boston, Massachusetts, Estados Unidos
- Fecha: viernes 3 de abril.
- Hora: 2:10 p.m. (Este de Estados Unidos); 12:10 p.m. (México DF).
- Estadio: Fenway Park.
¿Cómo se podrá ver el Padres vs. Red Sox en TV y streaming online?
País
Señal de TV
Streaming
Estados Unidos
Padres.TV y NESN
MLB.TV y Apple TV
México
ESPN
Disney+ y
Resto de Latinoamérica y el Caribe
1Baseball Network
MLB.TV
Últimas noticias de Padres
- El dirigente de los religiosos, Craig Stammen, señaló a la web de MLB que sigue buscando alternativas y combinaciones en el lineup que le permitan a sus bateadores producir de forma consistente.
Últimas noticias de Red Sox
- El diario Boston Globe aseguró que el prospecto Kristian Campbell pudiera ser llamado a las mayores la próxima semana, más allá de que no está bateando en Triple A.
- Los propios Red Sox anunciaron que el zurdo Patrick Sandoval realizará el martes una apertura en Doble A, su primera de rehabilitación tras someterse a Tommy John en su codo durante el 2025.
Lesionados de Padres
- Sung Mun Song (tercera base): en lista de lesionados de 10 días debido a un tirón de oblicuo.
- William Wagner (tercera base): en lista de lesionados de 10 días mientras se recupera de una cirugía de hombro.
- Jhony Brito (lanzador): en lista de lesionados de 60 días mientras se recupera de una cirugía de codo derecho.
Lesionados de Red Sox
- Romy Gonzalez (primera base): en lista de lesionados de 60 días debido a una lesión de hombro.
- Anthony Seigler (segunda base): en lista de lesionados de 60 días debido a una tendinopatía en la rodilla izquierda.
- Triston Casas (primera base): en lista de lesionados de 10 días debido a una lesión en la pierna.
- Tanner Houck (abridor): en lista de lesionados de 60 días debido a una distensión del flexor (cadera).
Lineups probables de Padres y Red Sox
Padres
Jugador
Posición
Fernando Tatís Jr.
Jardinero derecho
Xander Bogaerts
Campocorto
Jackson Merrill
Jardinero central
Manny Machado
Tercera base
Ramón Laureano
Bateador designado
Jake Cronenworth
Segunda base
Gavin Sheets
Primera base
Freddy Fermín
Campocorto
Bryce Johnson
Jardinero izquierdo
Red Sox
Jugador
Posición
Jarren Duran
Jardinero izquierdo
Trevor Story
Campocorto
Masataka Yoshida
Bateador designado
Willson Contreras
Primera base
Wilyer Abreu
Jardinero derecho
Ceddanne Rafaela
Jardinero central
Connor Wong
Receptor
Caleb Durbin
Tercera base
Isiah Kiner-Falefa
Segunda base
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Periodista, editor y redactor deportivo con 20 años de experiencia trabajando en la profesión a través de diferentes plataformas para varios medios, aunado a cubrir distintos eventos a nivel internacional en países como Venezuela, Estados Unidos, Canadá, México, Puerto Rico y España. Apasionado del fútbol, baloncesto, béisbol y tenis, sin dejar a un lado la F1, el boxeo y la UFC. En definitiva, tener la oportunidad de combinar la comunicación, bien sea informando u opinando, con el deporte, es un auténtico privilegio.Follow JohnRGriswold