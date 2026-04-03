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Sports Illustrated

MLB en vivo online: Cómo ver San Diego Padres vs. Boston Red Sox en TV, streaming y lineups

Los patirrojos están obligados a empezar una racha positiva para no separarse de los primeros lugares del Este en la Americana
John Griswold|
Sonny Gray hará su segunda apertura oficial con los Boston Red Sox en MLB, pero su primera en Fenway Park
Sonny Gray hará su segunda apertura oficial con los Boston Red Sox en MLB, pero su primera en Fenway Park | Aaron Doster-Imagn Images

Fenway Park se vestirá de gala desde este viernes para el inicio de una serie entre dos equipos llamados a pelear por el anillo de MLB en 2026, pero que, paradójicamente, no han tenido el arranque deseado: San Diego Padres y Boston Red Sox.

En efecto, pese a superar en su último encuentro (miércoles) a San Francisco Giants, la novena religiosa no ha podido producir en este inicio de campaña, motivo por el que se ubica empatada en la última posición de la hostil División Oeste de la Liga Nacional, con marca de 2-4.

Pero el panorama es incluso peor para los patirrojos, supuestos a plantarle cara a New York Yankees y Toronto Blue Jays en el Este de la Americana. Sin embargo, la tradicional escuadra de Nueva Inglaterra apenas ha triunfado en uno de seis compromisos en lo que va de ronda regular, situándose sotanera en dicho segmento.

Entretanto, habrá duelo de veteranos en el box, ya que Michael King (0-0, 0.00 PCL, 5.0 IP) tomará la bola por los Padres, mientras que el tres veces All Star, Sonny Gray (0-0,6.75 PCL, 4.0 IP), hará lo propio del lado de Red Sox, en lo que será su estreno como local.

Michael King abrirá por los Padres contra los Red Sox
Michael King será el abridor de los Padres ante Red Sox | Patrick Gorski-Imagn Images

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Padres vs. Red Sox?

  • Ciudad: Boston, Massachusetts, Estados Unidos
  • Fecha: viernes 3 de abril.
  • Hora: 2:10 p.m. (Este de Estados Unidos); 12:10 p.m. (México DF).
  • Estadio: Fenway Park.

¿Cómo se podrá ver el Padres vs. Red Sox en TV y streaming online?

País

Señal de TV

Streaming

Estados Unidos

Padres.TV y NESN

MLB.TV y Apple TV

México

ESPN

Disney+ y
MLB.TV

Resto de Latinoamérica y el Caribe

1Baseball Network

MLB.TV

Últimas noticias de Padres

  • El dirigente de los religiosos, Craig Stammen, señaló a la web de MLB que sigue buscando alternativas y combinaciones en el lineup que le permitan a sus bateadores producir de forma consistente.

Últimas noticias de Red Sox

  • El diario Boston Globe aseguró que el prospecto Kristian Campbell pudiera ser llamado a las mayores la próxima semana, más allá de que no está bateando en Triple A.
  • Los propios Red Sox anunciaron que el zurdo Patrick Sandoval realizará el martes una apertura en Doble A, su primera de rehabilitación tras someterse a Tommy John en su codo durante el 2025.

Lesionados de Padres

  • Sung Mun Song (tercera base): en lista de lesionados de 10 días debido a un tirón de oblicuo.
  • William Wagner (tercera base): en lista de lesionados de 10 días mientras se recupera de una cirugía de hombro.
  • Jhony Brito (lanzador): en lista de lesionados de 60 días mientras se recupera de una cirugía de codo derecho.

Lesionados de Red Sox

  • Romy Gonzalez (primera base): en lista de lesionados de 60 días debido a una lesión de hombro.
  • Anthony Seigler (segunda base): en lista de lesionados de 60 días debido a una tendinopatía en la rodilla izquierda.
  • Triston Casas (primera base): en lista de lesionados de 10 días debido a una lesión en la pierna.
  • Tanner Houck (abridor): en lista de lesionados de 60 días debido a una distensión del flexor (cadera).

Lineups probables de Padres y Red Sox

Padres

Jugador

Posición

Fernando Tatís Jr.

Jardinero derecho

Xander Bogaerts

Campocorto

Jackson Merrill

Jardinero central

Manny Machado

Tercera base

Ramón Laureano

Bateador designado

Jake Cronenworth

Segunda base

Gavin Sheets

Primera base

Freddy Fermín

Campocorto

Bryce Johnson

Jardinero izquierdo

Red Sox

Jugador

Posición

Jarren Duran

Jardinero izquierdo

Trevor Story

Campocorto

Masataka Yoshida

Bateador designado

Willson Contreras

Primera base

Wilyer Abreu

Jardinero derecho

Ceddanne Rafaela

Jardinero central

Connor Wong

Receptor

Caleb Durbin

Tercera base

Isiah Kiner-Falefa

Segunda base

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Published | Modified
John Griswold
JOHN GRISWOLD

Periodista, editor y redactor deportivo con 20 años de experiencia trabajando en la profesión a través de diferentes plataformas para varios medios, aunado a cubrir distintos eventos a nivel internacional en países como Venezuela, Estados Unidos, Canadá, México, Puerto Rico y España. Apasionado del fútbol, baloncesto, béisbol y tenis, sin dejar a un lado la F1, el boxeo y la UFC. En definitiva, tener la oportunidad de combinar la comunicación, bien sea informando u opinando, con el deporte, es un auténtico privilegio.

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