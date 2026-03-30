MLB en vivo online: Cómo ver San Francisco Giants vs. San Diego Padres en TV, streaming y lineups

Para Tony Vitello sus primeros días como manager en MLB han sido difíciles. En San Francisco Giants sabían que contratar a un piloto sin experiencia en las mayores tendría sus riesgos y confían en que conseguirá recuperarse tras ser barrido en la serie inaugural de la temporada de 2026.

Vitello y los Giants buscarán su primer triunfo de la campaña desde hoy en su visita de tres días a San Diego Padres, un conjunto que también viene de perder su primera serie (1-2) y que espera el despertar ofensivo de figuras como Fernando Tatís Jr.

El venezolano Luis Arráez estará saludando a sus antiguos compañeros y ahora rivales directos en la División Oeste de la Liga Nacional, mientras se espera un duelo de lanzadores derechos entre Landon Roupp (San Francisco) y el veterano Walker Buehler (Padres).

The final score from the first series of 2026: Opening Days 2, Giants 1.@PavlovicNBCS delivers the takeaways from San Francisco's third straight loss to open the season ⬇️https://t.co/xC3N0GjDSr — SF Giants on NBCS (@NBCSGiants) March 29, 2026

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Giants vs. Padres?

Ciudad: San Diego, California, Estados Unidos

Fecha: Lunes 30 de marzo.

Hora: 9:40 p.m. (Este de Estados Unidos); 7:40 p.m. (México DF).

Estadio: Petco Park.

¿Cómo se podrá ver el Giants vs. Padres en TV y streaming online?

País Señal de TV Streaming Estados Unidos Padres.TV, NBCS BA, FS1 MLB.tv México Televisa, ESPN Disney+, MLB.tv República Dominicana Grupo Panorama (VTV canal 32), ESPN Disney+, MLB.tv América Latina y el Caribe ESPN Disney+, MLB.tv

Últimas noticias de Giants

Es la primera vez en la historia de los Giants que anotan una sola carrera en sus primeros tres partidos de una temporada. También es la primera vez que consiguen tan solo 12 hits en sus primeros tres partidos. Y desde 1949 no sucedía que anotaran solo una carrera en una serie de tres partidos en casa.

El manager tomo responsabilidad por los malos resultados del comienzo de temporada. “Para ser honesto, me culparía a mí mismo”, dijo Vitello. “Quizás sea hora de hacer lo que pueda para aliviar la tensión y que algunos jugadores puedan jugar con libertad. Creo que todos los que estaban en el campo o en las gradas saben que esos chicos saben jugar”.

Últimas noticias de Padres

En una alineación llena de bateadores de poder, el outfielder dominicano Ramón Laureano es el único que ha podido conectar un cuadrangular en este comienzo de temporada para San Diego.

El presidente de operaciones de béisbol de los Padres, A.J. Preller, dio una actualización sobre el lanzador derecho Yu Darvish que entró a una lista restrictiva. Preller mencionó que el equipo está tratando de ser realista con el veterano, pero que aún no se retira. “No está diciendo que se retire”, dijo el ejecutivo. “No estamos en esa situación. Pero él va a ver cómo regresa. Se está recuperando de una cirugía mayor, una segunda cirugía en el codo. Así que creo que es realista sobre su situación”.

Lesionados de Giants

El lanzador derecho Hayden Birdsong tuvo una cirugía Tommy John el 25 de marzo con el Dr. Keith Meister y no lanzará hasta la temporada de 2027.

Lesionados de Padres

Matt Waldron fue puesto en lista de lesionados de 15 días y su regreso está previsto para mediados de abril. Lanzó tres entradas sin permitir carreras en un partido de Triple A el 27 de marzo.

Sung-Mun Song tiene rigidez en el oblicuo derecho y no se espera que se una al equipo hasta mediados de abril. Sufrió la lesión durante la pretemporada y ya comenzó su rehabilitación con el equipo de Triple A.

Yuki Matsui se perdió el Clásico Mundial de Béisbol por una distensión en la ingle izquierda y no lanzará para los Padres hasta mediados de abril. Pronto podría comenzar su rehabilitación.

Joe Musgrove todavía no ha lanzado desde un montículo, aunque ya ha soltado el brazo. Esperan verlo unirse a la rotación a mediados o finales de abril.

Lineups probables de San Francisco Giants y San Diego Padres

Giants

Jugador Posición Luis Arráez Segunda base Matt Chapman Tercera base Rafael Devers Bateador designado Willy Adames Campocorto Jung Hoo Lee Jardinero derecho Heliot Ramos Jardinero izquierdo Casey Schmitt Primera base Patrick Bailey Receptor Harrison Bader Jardinero central

Padres

Jugador Posición Fernando Tatís Jr. Jardinero derecho Xander Bogaerts Campocorto Manny Machado Tercera base Jackson Merrill Jardinero central Miguel Andújar Bateador designado Gavin Sheets Primera base Ramón Laureano Jardinero izquierdo Freddy Fermín Receptor Jake Cronenworth Segunda base

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