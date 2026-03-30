MLB en vivo online: Cómo ver San Francisco Giants vs. San Diego Padres en TV, streaming y lineups
Para Tony Vitello sus primeros días como manager en MLB han sido difíciles. En San Francisco Giants sabían que contratar a un piloto sin experiencia en las mayores tendría sus riesgos y confían en que conseguirá recuperarse tras ser barrido en la serie inaugural de la temporada de 2026.
Vitello y los Giants buscarán su primer triunfo de la campaña desde hoy en su visita de tres días a San Diego Padres, un conjunto que también viene de perder su primera serie (1-2) y que espera el despertar ofensivo de figuras como Fernando Tatís Jr.
El venezolano Luis Arráez estará saludando a sus antiguos compañeros y ahora rivales directos en la División Oeste de la Liga Nacional, mientras se espera un duelo de lanzadores derechos entre Landon Roupp (San Francisco) y el veterano Walker Buehler (Padres).
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Giants vs. Padres?
- Ciudad: San Diego, California, Estados Unidos
- Fecha: Lunes 30 de marzo.
- Hora: 9:40 p.m. (Este de Estados Unidos); 7:40 p.m. (México DF).
- Estadio: Petco Park.
¿Cómo se podrá ver el Giants vs. Padres en TV y streaming online?
País
Señal de TV
Streaming
Estados Unidos
Padres.TV, NBCS BA, FS1
MLB.tv
México
Televisa, ESPN
Disney+, MLB.tv
República Dominicana
Grupo Panorama (VTV canal 32), ESPN
Disney+, MLB.tv
América Latina y el Caribe
ESPN
Disney+, MLB.tv
Últimas noticias de Giants
- Es la primera vez en la historia de los Giants que anotan una sola carrera en sus primeros tres partidos de una temporada. También es la primera vez que consiguen tan solo 12 hits en sus primeros tres partidos. Y desde 1949 no sucedía que anotaran solo una carrera en una serie de tres partidos en casa.
- El manager tomo responsabilidad por los malos resultados del comienzo de temporada. “Para ser honesto, me culparía a mí mismo”, dijo Vitello. “Quizás sea hora de hacer lo que pueda para aliviar la tensión y que algunos jugadores puedan jugar con libertad. Creo que todos los que estaban en el campo o en las gradas saben que esos chicos saben jugar”.
Últimas noticias de Padres
- En una alineación llena de bateadores de poder, el outfielder dominicano Ramón Laureano es el único que ha podido conectar un cuadrangular en este comienzo de temporada para San Diego.
- El presidente de operaciones de béisbol de los Padres, A.J. Preller, dio una actualización sobre el lanzador derecho Yu Darvish que entró a una lista restrictiva. Preller mencionó que el equipo está tratando de ser realista con el veterano, pero que aún no se retira. “No está diciendo que se retire”, dijo el ejecutivo. “No estamos en esa situación. Pero él va a ver cómo regresa. Se está recuperando de una cirugía mayor, una segunda cirugía en el codo. Así que creo que es realista sobre su situación”.
Lesionados de Giants
- El lanzador derecho Hayden Birdsong tuvo una cirugía Tommy John el 25 de marzo con el Dr. Keith Meister y no lanzará hasta la temporada de 2027.
Lesionados de Padres
- Matt Waldron fue puesto en lista de lesionados de 15 días y su regreso está previsto para mediados de abril. Lanzó tres entradas sin permitir carreras en un partido de Triple A el 27 de marzo.
- Sung-Mun Song tiene rigidez en el oblicuo derecho y no se espera que se una al equipo hasta mediados de abril. Sufrió la lesión durante la pretemporada y ya comenzó su rehabilitación con el equipo de Triple A.
- Yuki Matsui se perdió el Clásico Mundial de Béisbol por una distensión en la ingle izquierda y no lanzará para los Padres hasta mediados de abril. Pronto podría comenzar su rehabilitación.
- Joe Musgrove todavía no ha lanzado desde un montículo, aunque ya ha soltado el brazo. Esperan verlo unirse a la rotación a mediados o finales de abril.
Lineups probables de San Francisco Giants y San Diego Padres
Giants
Jugador
Posición
Luis Arráez
Segunda base
Matt Chapman
Tercera base
Rafael Devers
Bateador designado
Willy Adames
Campocorto
Jung Hoo Lee
Jardinero derecho
Heliot Ramos
Jardinero izquierdo
Casey Schmitt
Primera base
Patrick Bailey
Receptor
Harrison Bader
Jardinero central
Padres
Jugador
Posición
Fernando Tatís Jr.
Jardinero derecho
Xander Bogaerts
Campocorto
Manny Machado
Tercera base
Jackson Merrill
Jardinero central
Miguel Andújar
Bateador designado
Gavin Sheets
Primera base
Ramón Laureano
Jardinero izquierdo
Freddy Fermín
Receptor
Jake Cronenworth
Segunda base
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Periodista venezolana especializada en la fuente deportiva con más de 20 años de experiencia en medios escritos y cobertura de LVBP, Copa América, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, entre otros eventos.