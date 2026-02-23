MLB en vivo online: Cómo ver el Milwaukee Brewers vs. San Diego Padres en TV, streaming y lineups

Los Milwaukee Brewers de Jackson Chourio no han podido ganar en esta pretemporada, tras caer en sus primeros tres compromisos y hoy tendrán la oportunidad de salir de la mala racha, cuando se midan a los San Diego Padres de Fernando Tatís Jr. en el Peoria Stadium de Arizona.

Ambos conjuntos están llamados a pelear por su división en el 2026. Se han reforzado bien, tienen un sólido cuerpo de lanzadores y destacan por su gran ofensiva, así que el duelo promete ser muy interesante, como parte de los juegos de exhibición previos al Opening Day de la MLB.

Por los Brewers está anunciado el derecho Easton McGee, quien participó en 14.2 entradas la temporada pasada a nivel de Grandes Ligas, con efectividad de 5.52. Por su parte, los Padres tendrán sobre la lomita a JP Sears, quien acumuló 135.2 entradas la campaña pasada con una ERA de 5.04.

Our personality is back. pic.twitter.com/O6xtzt7LAi — San Diego Padres (@Padres) February 9, 2026

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Brewers vs. Padres?

Ciudad: Peoria, Arizona, Estados Unidos.

Fecha: 23 de febrero.

Hora: 4:10 p.m. (este de Estados Unidos); 3:10 p.m. (México DF).

Estadio: Peoria Stadium.

¿Cómo se podrá ver el Brewers vs. Padres en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos MLB.TV Padres.TV / Brewers.TV / MLB App (para mercados específicos) Latinoamérica MLB.TV MLB App (para mercados específicos) y ViX (para México)

Últimas noticias de los Milwaukee Brewers

Jackson Chourio, estrella de los Milwaukee Brewers, buscará convertirse en el primer pelotero en la historia en conseguir 20 o más cuadrangulares y 20 o más bases robadas en sus primeras tres campañas en las Grandes Ligas. El venezolano cumplirá 22 años de edad el 11 de marzo, previo a su tercer Opening Day con el equipo lupuloso.

Pat Murphy, manager de los Brewers, se mostró emocionado con la renovación por tres años de su contrato con los Brewers. "Formar parte de la organización de los Cerveceros durante los últimos 10 años ha sido una gran experiencia. Poder continuar en este puesto es un honor", dijo el estratega a MLB.com.

Últimas noticias de los San Diego Padres

Yuki Matsui ha sufrido de rigidez en la ingle durante el campo de entrenamiento de los Padres y es duda para estar con Japón en el Clásico Mundial 2026. "Tenemos que ver cómo sale de este día libre y cómo se siente en estos días", dijo el manager Craig Stammen a la prensa. "Sinceramente, creo que esto pone en duda su participación en el WBC".

Germán Márquez, nuevo lanzador de los San Diego Padres, se mostró complacido de haber firmado con San Diego, después de pasar todas sus temporadas anteriores con los Colorado Rockies. “Estoy emocionado de estar aquí”, dijo Márquez al periodista Kevin Acee del San Diego Tribune. “Pasé casi 10 años con los Rockies de Colorado. Esto es algo nuevo para mí. Voy a dar lo mejor de mí por este club. Me emociona jugar con un equipo que quiere ganar. Cuando era joven, tenía un equipo al que le gustaba ganar, y era una sensación genial”.

Lesionados en Milwaukee Brewers y San Diego Padres

Milwaukee Brewers: Steward Berroa (Día a día), Brandon Woodruf (Día a día), Coleman Crow (Día a día), Drew Rom (Día a día), J.B. Bukauskas (Fuera).

San Diego Padres: Yuki Matsui (Día a día), Jason Adam (fuera), Griffin Canning (fuera), Jhonny Brito (fuera).

Lineups probables

Milwaukee Brewers

Jugador Posición Jackson Chourio Jardinero derecho Gary Sánchez Bateador designado William Contreras Receptor Brice Turang Segunda base Sal Frelick Jardinero izquierdo Jake Bauers Primera base Luis Rengifo Tercera base Blake Perkins Jardinero central Jett Williams Campocorto

San Diego Padres

Jugador Posición Xander Bogaerts Campocorto Jackson Merrill Jardinero central Manny Machado Tercera base Fernando Tatís Jr. Jardinero izquierdo Jake Cronenworth Segunda base Nick Castellanos Bateador designado Gavin Sheets Primera base Luis Campusano Receptor Jase Bowen Jardinero derecho

