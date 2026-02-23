MLB en vivo online: Cómo ver el Milwaukee Brewers vs. San Diego Padres en TV, streaming y lineups
Los Milwaukee Brewers de Jackson Chourio no han podido ganar en esta pretemporada, tras caer en sus primeros tres compromisos y hoy tendrán la oportunidad de salir de la mala racha, cuando se midan a los San Diego Padres de Fernando Tatís Jr. en el Peoria Stadium de Arizona.
Ambos conjuntos están llamados a pelear por su división en el 2026. Se han reforzado bien, tienen un sólido cuerpo de lanzadores y destacan por su gran ofensiva, así que el duelo promete ser muy interesante, como parte de los juegos de exhibición previos al Opening Day de la MLB.
Por los Brewers está anunciado el derecho Easton McGee, quien participó en 14.2 entradas la temporada pasada a nivel de Grandes Ligas, con efectividad de 5.52. Por su parte, los Padres tendrán sobre la lomita a JP Sears, quien acumuló 135.2 entradas la campaña pasada con una ERA de 5.04.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Brewers vs. Padres?
- Ciudad: Peoria, Arizona, Estados Unidos.
- Fecha: 23 de febrero.
- Hora: 4:10 p.m. (este de Estados Unidos); 3:10 p.m. (México DF).
- Estadio: Peoria Stadium.
¿Cómo se podrá ver el Brewers vs. Padres en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
MLB.TV
Padres.TV / Brewers.TV / MLB App (para mercados específicos)
Latinoamérica
MLB.TV
MLB App (para mercados específicos) y ViX (para México)
Últimas noticias de los Milwaukee Brewers
- Jackson Chourio, estrella de los Milwaukee Brewers, buscará convertirse en el primer pelotero en la historia en conseguir 20 o más cuadrangulares y 20 o más bases robadas en sus primeras tres campañas en las Grandes Ligas. El venezolano cumplirá 22 años de edad el 11 de marzo, previo a su tercer Opening Day con el equipo lupuloso.
- Pat Murphy, manager de los Brewers, se mostró emocionado con la renovación por tres años de su contrato con los Brewers. "Formar parte de la organización de los Cerveceros durante los últimos 10 años ha sido una gran experiencia. Poder continuar en este puesto es un honor", dijo el estratega a MLB.com.
Últimas noticias de los San Diego Padres
- Yuki Matsui ha sufrido de rigidez en la ingle durante el campo de entrenamiento de los Padres y es duda para estar con Japón en el Clásico Mundial 2026. "Tenemos que ver cómo sale de este día libre y cómo se siente en estos días", dijo el manager Craig Stammen a la prensa. "Sinceramente, creo que esto pone en duda su participación en el WBC".
- Germán Márquez, nuevo lanzador de los San Diego Padres, se mostró complacido de haber firmado con San Diego, después de pasar todas sus temporadas anteriores con los Colorado Rockies. “Estoy emocionado de estar aquí”, dijo Márquez al periodista Kevin Acee del San Diego Tribune. “Pasé casi 10 años con los Rockies de Colorado. Esto es algo nuevo para mí. Voy a dar lo mejor de mí por este club. Me emociona jugar con un equipo que quiere ganar. Cuando era joven, tenía un equipo al que le gustaba ganar, y era una sensación genial”.
Lesionados en Milwaukee Brewers y San Diego Padres
- Milwaukee Brewers: Steward Berroa (Día a día), Brandon Woodruf (Día a día), Coleman Crow (Día a día), Drew Rom (Día a día), J.B. Bukauskas (Fuera).
- San Diego Padres: Yuki Matsui (Día a día), Jason Adam (fuera), Griffin Canning (fuera), Jhonny Brito (fuera).
Lineups probables
Milwaukee Brewers
Jugador
Posición
Jackson Chourio
Jardinero derecho
Gary Sánchez
Bateador designado
William Contreras
Receptor
Brice Turang
Segunda base
Sal Frelick
Jardinero izquierdo
Jake Bauers
Primera base
Luis Rengifo
Tercera base
Blake Perkins
Jardinero central
Jett Williams
Campocorto
San Diego Padres
Jugador
Posición
Xander Bogaerts
Campocorto
Jackson Merrill
Jardinero central
Manny Machado
Tercera base
Fernando Tatís Jr.
Jardinero izquierdo
Jake Cronenworth
Segunda base
Nick Castellanos
Bateador designado
Gavin Sheets
Primera base
Luis Campusano
Receptor
Jase Bowen
Jardinero derecho
