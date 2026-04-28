El motivo por el que Alex Cora rechazó ser el nuevo manager de los Phillies

La búsqueda de un nuevo manager por parte de los Philadelphia Phillies tomó un rumbo inesperado tras conocerse que Alex Cora rechazó la oportunidad de asumir el cargo dejado por el despedido Rob Thomson.

Es cierto que los cuáqueros finalmente optaron por nombrar a Don Mattingly como dirigente interino; no obstante, diversos reportes señalaron que el ahora ex piloto de Boston Red Sox fue la primera opción considerada por la directiva.

Efectivamente, el USA Today detalló que los Phillies contactaron a Cora poco después de realizar el cambio en el dugout; sin embargo, el puertorriqueño decidió no aceptar la propuesta debido a motivos personales, priorizando el tiempo junto a su familia una vez concluida recientemente su etapa en Fenway Park, la noche del sábado pasado.

"A Alex Cora se le ofreció el puesto de manager de los Philadelphia Phillies antes que a Mattingly, pero lo rechazó", reveló en X el periodista del citado medio, Bob Nightengale. "Ha decidido dedicar tiempo a su familia".

La decisión no sorprendió del todo dentro del entorno del béisbol. Tras varios años bajo la presión de dirigir una franquicia histórica como Red Sox, el boricua estaría interesado en tomarse una pausa antes de regresar al terreno de juego; además, considera que este momento de su vida debe enfocarse principalmente en su entorno familiar.

Alex Cora was offered the Phillies managerial job but turned it down in order to spend time with his family pic.twitter.com/xBDf3ezgm5 — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) April 28, 2026

Por su parte, el MassLive informó que una fuente cercana aseguró que la prioridad actual de Cora es “ser padre a tiempo completo”, una postura que explica por qué no quiso asumir inmediatamente un nuevo desafío en plena zafra de MLB.

A pesar de su negativa, el nombre del jerárquico timonel continúa ligado al futuro de Philadelphia. Su relación profesional con Dave Dombrowski, presidente de operaciones de béisbol de los Phillies, de la etapa de ambos en Nueva Inglaterra, podría mantener abierta la posibilidad de una negociación más adelante, especialmente durante la temporada baja.

Mientras tanto, Mattingly asumirá el mando del equipo de Pennsylvania con la responsabilidad de cambiar el rumbo competitivo, recordando que cuenta con experiencia suficiente para liderar un clubhouse con aspiraciones de playoffs y ya posee antecedentes positivos al haber sido reconocido como Manager del Año en 2020 con Miami Marlins.

Aunque decidió no aceptar esta oportunidad, todo apunta a que el regreso de Alex Cora como máximo líder de una cueva en las mayores se dará más temprano que tarde, una vez encuentre el escenario adecuado para iniciar otra etapa profesional.

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