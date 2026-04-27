Venezolano Wilyer Abreu reacciona al despido del manager Alex Cora por los Boston Red Sox

En MLB continúa la consternación por el despido de Alex Cora, quien hasta el fin de semana fue un manager importante en el andamiaje de los Boston Red Sox durante los últimos ocho años.

De hecho, al margen de pilotar a los patirrojos a su último anillo de Serie Mundial, en 2018, el puertorriqueño colaboró de gran forma en el desarrollo de muchos peloteros jóvenes de la tradicional organización, incluyendo el venezolano Wilyer Abreu, adquirido desde Houston Astros en 2022.

No en vano, el ganador del Guante de Oro en el jardín derecho de la Americana tanto en 2024 como en 2025 ha evolucionado considerablemente en ofensiva una vez debutó en las mayores, en 2023; incluso, en este mal inicio de zafra de los Red Sox ha sido de los mejores con el madero, gracias a .298 de average y .354 de OBP, agregando cuatro jonrones y 12 producidas.

"Es una noticia dura para todos nosotros. No esperábamos esto (el despido de Cora). Me quedé en shock cuando vi la noticia, pero es parte del negocio. Ahora necesitamos seguir adelante. Esto es algo que no podemos controlar", declaró Abreu al periodista Marcos Grunfeld.

Wilyer Abreu on Alex Cora’s firing:



“It’s tough news for all of us. We didn’t expect this. I was in shock when I saw the news, but it’s part of the business. Now we need to move on. This is something that we can’t control.” — Marcos Grunfeld 🇮🇱 (@TheBeatwriter) April 26, 2026

Vale acotar que semejante medida fue impulsada desde la cúpula deportiva de la franquicia del Fenway Park, especialmente por el director de operaciones Craig Breslow, tal y como reveló el presidente de la misma, Sam Kennedy, a los medios de comunicación este domingo.

La salida del estratega boricua ocurrió apenas horas después de la contundente victoria 17-1 frente a Baltimore Orioles, resultado que no alcanzó para revertir la evaluación interna sobre el rendimiento general del equipo. Es que Boston atraviesa un inicio complicado y ocupa el último lugar de la División Este de la Americana con marca de 11-17, situación inesperada para un roster, con Abreu entre los referentes, considerado en el pasado Spring Training candidato serio a pelear por un cupo en la postemporada.

Además de la salida de Cora, la novena de Nueva Inglaterra decidió separar a cinco integrantes del cuerpo técnico. Por otra parte, Jason Varitek, ex receptor emblemático de la entidad y hasta ahora coach de planificación estratégica, quedó reasignado a otro cargo dentro de la estructura deportiva, mientras que Chad Tracy, quien se desempeñaba como dirigente del filial Triple-A, tomó las riendas de la nómina de Grandes Ligas a partir de la victoria dominical sobre los propios Orioles 5x3, pero sin saber si su papel será de forma momentánea o indefinida.

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