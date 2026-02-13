El motivo por el que Yankees no hicieron un cambio con los Phillies por Nick Castellanos

Los New York Yankees estuvieron cerca de adquirir a Nick Castellanos en un cambio durante la temporada pasada con los Philadephia Phillies. No obstante, una razón de peso evitó un traspaso que habría potenciado teóricamente el lineup del manager Aaron Boone.

El New York Post reveló que en la gerencia de los Bombarderos del Bronx tenía la idea de adquirir al seleccionado a dos Juegos de Estrellas, sólo que ésta fue persuadida por directivos de MLB para no materializarla, debido a la explosiva y "negativa" personalidad del veterano jardinero.

En una organización como Yankees, donde la cultura interna y el liderazgo en el clubhouse son considerados pilares fundamentales, los antecedentes de Castellanos pesaron considerablemente, así que la directiva decidió que el riesgo de incorporarlo podía alterar la dinámica del grupo, en especial en plena lucha por la cima del Este en la Americana.

Castellanos atravesó varios episodios de tensión con el estratega de los Phillies, Rob Thompson, situación que derivó en fricciones internas; de hecho, uno de los momentos más comentados ocurrió en junio cuando el ahora cañonero de 33 años llevó una cerveza al dugout en pleno encuentro, después de haber sido retirado del mismo por cuestionamientos a su actitud. El incidente generó críticas mixtas en el entorno del equipo y encendió alarmas sobre su compromiso y profesionalismo; pues aunque su talento nunca estuvo en duda, la percepción de posibles problemas disciplinarios lo han perseguido.

The Yankees were 'talked out of' trading for Nick Castellanos according to Jon Heyman of the New York Post.



After receiving some mixed reviews, they decided against a pursuit of him. pic.twitter.com/Dar5t9mJk7 — Fireside Yankees (@FiresideYankees) February 12, 2026



Es por eso que Philadelphia dejó en libertad al dueño de 250 jonrones en 13 campañas de Grandes Ligas, pese a que le restaba un año de contrato con un salario de 20 millones de dólares, el cual será asumido por la propia organización cuáquera, en una señal clara de que solamente quería desprenderse del paleador derecho.

Paradójicamente, el panorama actual quizás sea diferente en el Bronx. Una vez declarado agente libre y con su salario cubierto, Castellanos representa ahora una opción de bajo riesgo financiero, tanto que también ha despertado interés en Texas Rangers y Cincinnati Reds, franquicia en la que vivió una etapa productiva, tras su inicio en las mayores con Detroit Tigers.

Por consiguiente, lo que hace menos de un año fue una negociación descartada por dudas sobre su conducta, hoy podría convertirse en una oportunidad estratégica para los Yankees, siempre que consideren que el contexto y las circunstancias han cambiado lo suficiente como para apostar de modo decidido por el bate de Castellanos.

Más noticias sobre los New York Yankees