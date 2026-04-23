Munetaki Murakami igualó récord de más jonrones en juegos consecutivos de los White Sox

Muchos equipos se interesaron en Munetaki Murakami antes de la temporada, pero solo los Chicago White Sox convirtieron el interés en una realidad. El japonés está demostrando que no se equivocaron y su nombre ya está en los libros de récords de la franquicia.

El japonés igualó la marca de los White Sox con cinco jonrones en cinco partidos consecutivos, tras disparar cuadrangular ante el lanzador Ryan Thompson, de los Arizona Diamondbacks, sin outs en el séptimo inning para impulsar a Miguel Vargas en el Chase Field el miércoles, en la derrota 11-7 de los de casa.

El nipón inscribió su nombre junto con otros peloteros históricos de la franquicia, con cinco jonrones en juegos consecutivos. Su nombre se incluye ahora en una lista que tiene a A.J. Pierzynski (2012), Paul Konerko (2011), Carlos Lee (2003), Frank Thomas (dos veces en 1994), Ron Kittle (1983) y Greg Luzinski (1983) como miembros.

Sin embargo, no ha sido el único récord que tiene Murakami hasta ahora en la temporada, ya que en la primera semana de la campaña también demostró su poder en juegos consecutivos.

El japonés logró un récord en el inicio del torneo, uniéndose a Trevor Story, con los Colorado Rockies en 2016, y Kyle Lewis, con los Seattle Mariners en 2019, como los jugadores con tres cuadrangulares en sus primeros tres juegos en la MLB. También el novato de los Cleveland Guardians, Chase DeLauter, conectó jonrón en sus primeros tres partidos de esta temporada, colocando su nombre en la histórica lista.

Por si eso fuera poco, Murakami ya se codea con los jonroneros más importantes de su país en el beisbol de las Grandes Ligas. Sus 10 jonrones en 24 juegos son la cifra más alta para un jugador nacido en Japón en la MLB.

Hasta ahora en su año de novato, Murakami tiene 21 hits en 24 partidos, 10 de ellos jonrones.

¿Cuántos cuadrangulares conectó Murakami en su carrera en Japón?

Murakami firmó un contrato de dos años y 34 millones de dólares con los White Sox en diciembre, después de ligar 246 jonrones durante ocho temporadas con los Yakult Swallows de la Liga Central de Japón.

Su mejor temporada en cuanto a producción de cuadrangulares en una zafra fue la de 2022, cuando conectó 56 vuelacercas. Desde entonces llamó la atención de varios equipos en Estados Unidos, pero fueron los White Sox los que lograron contratarlo.

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