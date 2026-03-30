Munetaka Murakami conecta jonrón en sus tres primeros juegos en la MLB: ¿Cuántos dio en Japón?

Los New York Yankees deben estar arrepentidos de no haber hecho el esfuerzo de contratar a Munetaka Murakami, la nueva sensación japonesa en las Grandes Ligas que ahora brilla con el uniforme de los Chicago White Sox.

El japonés dejó su estampa en las Grandes Ligas con un récord, uniéndose a Trevor Story, con los Colorado Rockies en 2016, y Kyle Lewis, con los Seattle Mariners en 2019, como los jugadores con tres cuadrangulares en sus primeros tres juegos en la MLB. También el novato de los Cleveland Guardians, Chase DeLauter, ha conectado jonrón en sus primeros tres partidos, colocando su nombre en la histórica lista.

Los White Sox cayeron en esos tres compromisos de la serie inaugural ante los Milwaukee Brewers. Se espera que sea una larga temporada para el equipo de Chicago, pero tener a un jugador como Murakami puede hacer que los aficionados vuelvan al estadio.

"Aún queda un largo camino por recorrer y muchas formas de mejorar, así que eso es lo que seguiré haciendo en los próximos días", dijo Murakami a través del intérprete Kenzo Yagi, después de la derrota 9-7 ante los Brewers del domingo.

Los White Sox han perdido 100 partidos o más en las últimas tres temporadas. La llegada de Murakami es parte de una reconstrucción que necesita el club para poder volver a competir en los playoffs en el futuro.

A pesar de tener poco tiempo en el equipo, Murakami ya ha despertado elogios de sus compañeros, reconociendo la ética de trabajo que le caracteriza.

"Todo es producto de su trabajo, su preparación y cosas así", dijo el campocorto de los White Sox, Colson Montgomery. "Es algo que respeto mucho. Viene día tras día y se pone a trabajar. Nunca se salta nada. Siempre está puliendo su técnica. Es un trabajador incansable. Para mí, creo que simplemente tiene sentido por qué está saliendo allá afuera y rindiendo tan bien".

¿Cuántos cuadrangulares conectó Murakami en su carrera en Japón?

Murakami firmó un contrato de dos años y 34 millones de dólares con los White Sox en diciembre, después de ligar 246 jonrones durante ocho temporadas con los Yakult Swallows de la Liga Central de Japón.

Su mejor temporada en cuanto a producción de cuadrangulares en una zafra fue la de 2022, cuando conectó 56 vuelacercas. Desde entonces llamó la atención de varios equipos en Estados Unidos, pero fueron los White Sox los que lograron contratarlo.

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