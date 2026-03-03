Nelson Cruz anuncia el sustituto de Johan Rojas en la selección de República Dominicana

Johan Rojas en definitiva no estará con República Dominicana en el Clásico Mundial 2026. Aunque las razones no fueron anunciadas por el equipo, varios reportes indican que el jardinero de los Philadelphia Phillies aparece en un reporte por uso de sustancias prohibidas, lo que determinó su salida del equipo dirigido por Albert Pujols.

"El Gerente general Nelson Cruz informó que por 'razones personales' del pelotero, Junior Lake sustituye a Johan Rojas como quinto jardinero en el equipo República Dominicana para el Clásico Mundial de Beisbol", publicó Enrique Rojas, periodista de ESPN.

El veterano Lake, reconocido por su importancia en el beisbol invernal dominicano y en la Serie del Caribe, fungirá como quinto jardinero del cuadro quisqueyano. Se espera que Fernando Tatís Jr., Julio Rodríguez y Juan Soto sean los titulares en las praderas, mientras que Oneil Cruz y Lake estarán atentos desde el banco.

Lake viene de participar con los Leones del Escogido en LIDOM y ser bicampeón de la liga invernal de su país. Se unirá al equipo en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, donde los dominicanos se enfrentarán a los Detroit Tigers en par de encuentros de preparación previos al Clásico.

Con los Leones, Lake bateó .281, 2 jonrones, 18 carreras impulsadas, .764 de OPS y 17 bases robadas en 45 juegos disputados. El veterano de 35 años de edad tuvo breves etapas en Grandes Ligas entre 2013 y 2016, pero nunca pudo establecerse.

En 223 encuentros disputados en las mayores, Lake dejó promedio de .235, con 17 jonrones y 48 carreras impulsadas. Comenzó su carrera con los Chicago Cubs, luego con los Baltimore Orioles y terminó jugando en 2016 con los Toronto Blue Jays.

¿Cuál será la labor de Lake en el Clásico Mundial 2026?

La convocatoria de Lake tiene un significado importante para resaltar a uno de los bateadores más consistentes de LIDOM en los últimos años. Es muy querido por la afición y su premio es ser el quinto jardinero del equipo en el Clásico Mundial 2026.

Tendrá poco espacio para jugar, con estrellas de Grandes Ligas como Tatís Jr., Soto, Rodríguez y Cruz con pergaminos por encima de los de él. Sin embargo, es un jugador que contagia con su energía y será muy importante desde el dugout.

El oriundo de San Pedro de Macorís puede jugar en las esquinas de los jardines y tiene poder para recibir cualquier turno importante como bateador emergente.

