Johan Rojas estaría fuera del Clásico Mundial con Dominicana por el uso de sustancias prohibidas

Johan Rojas, figura de los Philadelphia Phillies, no se reportó al campamento de República Dominicana previo al Clásico Mundial 2026. ¿La razón? El jardinero podría haber utilizado sustancias prohibidas y estaría al borde de una sanción de la MLB.

"Anoche hablamos con Nelson Cruz (gerente del equipo dominicano) y nos dijo que no podía ni confirmar ni negar la información. Él esperaba tener un reporte oficial este lunes en la mañana con la situación de Rojas", explicó el periodista dominicano Vian Araujo, de Abriendo Podcast.

"Rojas no hizo el viaje a Miami. No estaba ayer con el grupo. Él participó ayer con Filadelfia en el entrenamiento. Por tanto, Johan es una interrogante para el equipo dominicano. Según reportes, Rojas tiene una situación por una prueba de dopaje. Si eso se confirma, no puede ser sustituido hasta una segunda ronda", añadió el experto.

Rojas está llamado a ser el jardinero suplente del equipo dominicano en el Clásico, ya que los titulares serán Fernando Tatís Jr. en el jardín derecho, Julio Rodríguez en el central y Juan Soto en la pradera izquierda.

La actualización COMPLETA sobre Johan Rojas y su participación en el Clásico Mundial 🚨🚨#AbriendoSports #AbriendoElClasico #WBC pic.twitter.com/zSe6CqyFe5 — Abriendo Sports (@AbriendoSports) March 2, 2026

Si esto se confirma, Dominicana solo tendría a Oneil Cruz, figura de los Pittsburgh Pirates, como jardinero suplente. En la segunda ronda del evento, la gerencia del equipo quisqueyano sí podría hacer modificaciones en su roster.

De hecho, Rojas participó el domingo en el compromiso de preparación entre los Phillies y los Yankees, que terminó en victoria para los del Bronx 5 carreras por 3. Se fue de 2-0 con un ponche.

Rojas puede ocupar cualquier posición del outfield, como lo ha hecho en sus tres temporadas que tiene en la MLB. En 2025, el patrullero dejó promedio de .224 con un jonrón y 18 carreras remolcadas, en apenas 71 compromisos disputados.

República Dominicana debutará en el torneo este viernes ante la representación de Nicaragua, por el Grupo D del evento. En ese compromiso, tendrán a la estrella de los Phillies, Cristopher Sánchez, en la lomita.

El grupo lo completan Venezuela, Países Bajos e Israel. Si sale todo de acuerdo a lo planeado, Dominicana no tendrá problema en inscribir su nombre en los cuartos de final del evento y así borrar la decepción de 2023, cuando quedaron eliminados en la primera ronda.

Nelson Cruz debe ofrecer detalles en las próximas horas sobre la situación de Rojas. De confirmarse, sería una baja sensible en el banco del equipo dominicano.

Más contenido del Clásico Mundial de Béisbol