Netflix transmitirá el Opening Day de la MLB de 2026: Precio de la suscripción y acuerdo con las Grandes Ligas

Por primera vez, el juego que da inicio oficialmente a la temporada regular de MLB será transmitido en exclusiva por Netflix, como parte del acuerdo de tres años que alcanzaron en 2025 con las Grandes Ligas para llevar a otro nivel el vínculo.

Ya Netflix y MLB tenían relación en el pasado reciente para la producción de material audiovisual, pero el deseo de mantener la tendencia que muestra un incremento en los niveles de audiencia los llevó a dar otro paso. “El compromiso de Netflix con MLB se expandirá de documentales a la cobertura de eventos de béisbol en vivo por primera vez”, se lee en una publicación del portal oficial de la liga.

El primero de esos partidos será el Opening Night de 2026, el duelo entre New York Yankees y San Francisco Giants en Oracle Park que tiene audiencia garantizada para la plataforma de streaming por tratarse no sólo del primer juego de la campaña, sino de dos de las franquicias más tradicionales del circuito.

MLB players playing keepy uppies with a baseball bat ⚾️



MLB #OpeningNight

New York Yankees vs. San Francisco Giants

LIVE on Netflix — March 25

Coverage starts at 7PM ET | 4PM PT pic.twitter.com/5d9GG7IOYa — netflix⁷ (@netflix) March 23, 2026

¿Cómo es el acuerdo de la MLB con Netflix?

En noviembre de 2025 se hizo oficial el anuncio del acuerdo entre MLB y Netflix. La plataforma de streaming tiene más de 90 millones de suscriptores en los EE.UU. y Canadá y más de 300 millones a nivel mundial y ha ido expandiéndose hacia más eventos deportivos en vivo, lo que encaja en las aspiraciones de expansión de mercado de las Grandes Ligas.

Netflix tendrá durante los próximos tres años un solo juego en la Noche Inaugural, que se disputará un día antes de un calendario completo de partidos del Opening Day.

“Nuestros nuevos acuerdos de derechos de medios con ESPN, NBCUniversal y Netflix nos brindan una gran oportunidad para expandir nuestro alcance a los aficionados a través de tres poderosas plataformas para deportes en vivo, entretenimiento y eventos estelares”, dijo el Comisionado Robert D. Manfred, Jr.

“Estas asociaciones se basan en el creciente impulso de MLB que incluye a estrellas generacionales estableciendo nuevos estándares de excelencia, nuevas reglas que han mejorado el juego en el terreno y aumentos en importantes métricas de participación de los fans como audiencia, asistencia, participación y consumo en redes sociales”, agrego.

¿Qué otras transmisiones de MLB tendrá Netflix en 2026?

Además del Opening Night, Netflix transmitirá el T-Mobile Home Run Derby, y partidos de eventos especiales como el Juego de MLB en Field of Dreams del 2026, que tendrá lugar en Dyersville, Iowa, el 13 de agosto entre Twins y Phillies.

¿Cuál era el vínculo previo de MLB y Netflix?

De acuerdo con datos del portal de MLB.com, habían colaborado anteriormente (en 2024) en documentales, incluidos algunos ganadores del premio Emmy como “The Turnaround” y “The Comeback: 2004 Boston Red Sox”. También se cuenta en esta lista “The Clubhouse”, una docuserie de ocho partes con los Red Sox del 2024.

¿Cuánto cuesta la suscripción de Netflix para ver la MLB?

Netflix no tiene una suscripción específica para la MLB, pero a partir de este año 2026, los juegos en vivo seleccionados están incluidos en cualquier plan estándar de Netflix sin costo adicional. Estos son los precios:

Estándar con anuncios: $7.99 al mes.

Estándar (sin anuncios): $17.99 al mes.

Premium (4K + HDR): $24.99 al mes.

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