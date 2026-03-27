New York Yankees firman al ex abridor venezolano de los Astros Luis García

Los New York Yankees continúan reforzando su pitcheo con movimientos estratégicos a futuro, pues en esta ocasión han sumado al ex abridor de Houston Astros, Luis García, apostando por su recuperación y eventual impacto en el equipo principal.

De acuerdo al periodista Jorge Castillo, los términos económicos no fueron revelados; sin embargo, se estima que el vínculo sería de ligas menores, pero con una duración de al menos dos temporadas, considerando que el derecho no verá acción durante el 2026 mientras completa su rehabilitación tras otra cirugía Tommy John.

Hay que indicar que el serpentinero de 29 años resultó intervenido quirúrgicamente en octubre pasado, marcando la segunda ocasión en su carrera que debe someterse a este procedimiento vinculado al codo. García venía de completar un largo proceso de recuperación previo, lo que hace aún más complejo su panorama actual dentro de la pelota profesional.

Yankees are signing Luis Garcia to a two-year minor-league contract



Garcia is currently rehabbing from Tommy John surgery that he had in October pic.twitter.com/S9ZnmTq53D — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) March 27, 2026

Eso sí, el venezolano logró regresar brevemente a MLB en 2025, realizando un par de aperturas en el tramo final del calendario con los Astros. No obstante, las molestias en el codo reaparecieron, obligándolo a ingresar nuevamente en la lista de lesionados antes de volver a pasar por el quirófano.

Previo a que las lesiones comenzaran a afectar su rendimiento, García se perfilaba como una de las piezas de mayor fiabilidad dentro de la rotación de Houston, al punto que entre 2020 y 2023 registró efectividad de 3.61 en 352.0 entradas, con un total de 364 ponches. Su consistencia era notable, superando las 20 aperturas por zafra y manteniendo una sólida tasa de 9.3 ponches por cada 9.0 innings, números que respaldaban su proyección en plan de abridor de impacto en Grandes Ligas.

Sin embargo, los constantes problemas físicos, especialmente en el codo, han limitado su desarrollo en los últimos años, al margen de que ahora los Yankees lo ven aprovechable a mediano plazo, confiando en que pueda recuperar su mejor versión una vez completado su proceso de rehabilitación. De hecho, la organización del Bronx entiende que García no será una solución inmediata, sino una pieza que podría aportar valor de cara al 2027.

Los Yankees no cuentan en este arranque de contienda con sus principales ases del pitcheo, en relación a Gerrit Cole y Carlos Rodón, ambos afectados por problemas en el codo; situación similar a la de Clarke Schmidt. A raíz de dicho escenario, la gerencia busca reconstruir su profundidad desde ahora, con la mirada puesta en el futuro no tan lejano.

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