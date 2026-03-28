El nuevo cargo que tendrá Clayton Kershaw en Los Angeles Dodgers tras su retiro

Pese a retirarse recientemente en función de pelotero, Clayton Kershaw continuará ligado a Los Angeles Dodgers. De hecho, el triple Cy Young de la Liga Nacional asumirá un nuevo rol dentro de la organización que ha ganado las últimas dos Series Mundiales de MLB.

El periodista Fabian Ardaya reveló que el legendario, ahora, ex lanzador zurdo asumirá un nuevo rol dentro de los azules; una posición que todavía no tiene funciones completamente definidas, pero que confirma su continuidad en el entorno del equipo. En efecto, será "asistente especial".

El propio Kershaw ya había dejado entrever a la periodista Sonja Chen su intención de seguir colaborando con la entidad de Hollywood, mostrando su disposición a aportar desde cualquier ámbito que se le requiera. "Creo que estaré involucrado. Todavía quiero ser parte de los Dodgers, así que si puedo ayudar en lo que sea, lo haré".

After an 18-year career in Los Angeles, Clayton Kershaw is joining the Dodgers front office as a Special Assistant. pic.twitter.com/BOp1sr5Y3F — MLB (@MLB) March 28, 2026

Tras poner fin a una carrera que lo consolidó como uno de los mejores pitchers del siglo XXI y futuro miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, quien ganara el MVP y la Triple Corona en la Nacional durante el 2014 también inició una nueva etapa profesional en calidad de analista para la cadena NBC, misma en la cual ya ha comenzado a destacar por su capacidad para describir el béisbol desde una perspectiva técnica y estratégica. No obstante, su vínculo con la escuadra californiana nunca ha desaparecido, tal y de la forma en que se acaba de confirmar.

Por otro lado, el legado de Kershaw en Los Angeles es incuestionable. Considerado por muchos el máximo exponente del pitcheo en la historia moderna del club, su bagaje se completa con cinco títulos de efectividad, 11 selecciones al All-Star y tres anillos de Serie Mundial en 18 campañas con los azules. Evidentemente, el zurdo fue el referente absoluto de la rotación durante alrededor de década y media, al margen no brillar tanto en playoffs.

En este nuevo capítulo, Clayton Kershaw aportará una combinación poco habitual de experiencia clásica y comprensión del juego moderno, lo que debe resultar especialmente valioso en el desarrollo de lanzadores jóvenes. No en vano, durante su reciente participación en la retransmisión del Opening Day, el siniestro ya dejó muestras de su agudeza para desmenuzar la estrategia encima del montículo, cualidad que los Dodgers esperan trasladar al ámbito interno en vías de montar una verdadera hegemonía en MLB.

Más contenido de Los Angeles Dodgers