El nuevo rol que tendrá Ken Griffey Jr. en el Clásico Mundial de 2026

Ken Griffey Jr. fue uno de los jugadores más elegantes que ha pasado por las Grandes Ligas. Su solvencia defensiva combinada con uno de los swings más estéticos de la historia lo convirtieron en una leyenda, que se ganó un puesto en el Salón de la Fama de Cooperstown.

Además de eso, siempre fue un ejemplo para la sociedad, alejado de vicios, uso de sustancias prohibidas y otros aspectos que mancharon la carrera de otros peloteros. Es por ello que el ex jugador de los Seattle Mariners, Cincinnati Red y Chicago White Sox fue seleccionado en un rol especial para el Clásico Mundial de Beisbol.

Griffey Jr. fue anunciado por el comité organizador del torneo como Embajador Global para el Clásico Mundial de Béisbol 2026. En este rol tendrá varias entrevistas, en las que dejará claro los objetivos y las fortalezas del torneo de selecciones.

La MLB quiere desde hace un buen tiempo globalizar este deporte y para ello utilizarán la figura de Griffey Jr., un ex jugador que fue 13 veces All Star, 7 veces Bate de Plata, ganó 10 Guantes de Oro, consiguió un MVP y conectó 2.781 hits con 630 jonrones en 22 años de carrera.

“Hacer crecer el juego de béisbol en todo el mundo es una misión que tengo”, expresó Griffey. “Hay mucha anticipación alrededor de este torneo, así que tener la oportunidad de concentrarme y compartir cómo todos estos diferentes países se conectan con nuestro gran deporte es una oportunidad que de verdad me emociona”.

Desde el 2021, Griffey Jr. ha servido como asesor del comisionado de la MLB, Rob Manfred, en una labor que tiene varias responsabilidades y entre ellas está promocionar el Clásico Mundial de Beisbol, un torneo que inició en el 2006.

El torneo comenzará en marzo con el inicio del Grupo C disputado en Japón el miércoles 4 de ese mes. Luego en el otro hemisferio las selecciones comenzarán en Puerto Rico, Phoenix y Miami el viernes 6.

Para esta edición, Japón vuelve a ser el equipo favorito, después de haber ganado las ediciones de 2006. 2009 y 2023. Con Shohei Ohtani y Yoshinobu Yamamoto a la cabeza, la selección nipona es uno de los rivales a vencer en el torneo.

Estados Unidos también luce con un equipo de ensueño, comandado por el capitán de los New York Yankees, Aaron Judge. República Dominicana es otro de los favoritos, con estrellas de la talla de Fernando Tatís Jr., Juan Soto o Vladimir Guerrero Jr.

