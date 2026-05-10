La oferta de cambio que podrían enviar los Astros a Yankees por Anthony Volpe

En esta temporada de MLB los rumores de cambio han empezado bastante pronto y uno de ellos involucra a un miembro de la organización de los New York Yankees, Anthony Volpe.

Desde la semana pasada el nombre del infielder ha estado en los titulares de las noticias de Grandes Ligas. Primero fue por la decisión que tomaron en el Bronx de asignarlo a Triple A tras completar su rehabilitación por una cirugía en el hombro, con lo que perdió la titularidad en una posición que ocupó por tres años ininterrumpidos.

Ese escenario abrió la puerta a una gran cantidad de rumores, sobre todo cuando se conoció que el puertorriqueño Carlos Correa se perdería el resto de la temporada por una cirugía en el tobillo. En Houston Astros todavía no activan a su torpedero Jeremy Peña, que apenas ha podido disputar 10 juegos esta campaña, y necesitan ayuda con el cuadro interior.

Anthony Volpe called out for mistake on basepaths at Triple-A https://t.co/uTs4N2NhaR pic.twitter.com/oKPXRBKuEA — New York Post (@nypost) May 6, 2026

Por eso hay quienes piensan que los siderales deberían tocar las puertas de los Yankees para negociar la adquisición de Anthony Volpe. No sería sencillo cerrar un trato, pues en el Bronx no tienen en el mercado a su campocorto a pesar de que su futuro es incierto con los progresos del prospecto George Lombard Jr.

Por otra parte está el hecho de que los Astros tendrían que pagar un alto precio por el jugador de 25 años de edad, que tiene experiencia en playoffs, ganó un Guante de Oro y le quedan otros dos años bajo el control del club.

¿Qué números tiene Anthony Volpe con los Yankees?

En sus primeras tres temporadas en Grandes Ligas Volpe ha conectado más de 20 dobles y remolcado al menos 60 anotaciones. El torpedero muestra una línea de por vida de .222/.283/.379, con OPS de .662, 52 jonrones, 82 dobles, 192 carreras impulsadas y 70 bases robadas.

Su año de debut fue histórico para la franquicia de Nueva York, con su Guante de Oro y una temporada de 20-20. Sin embargo, a partir de ahí se ha visto inconsistente en la ofensiva y con muchos problemas en la defensa del campocorto, al punto de terminar en 2025 con la mayor cantidad de errores para los jugadores de esta posición con 19.

¿Cómo es el contrato del campocorto?

Volpe tiene un contrato para la temporada de 2026 que le garantiza el pago de 3.475.000 dólares. Este fue su primer año arbitraje y estará bajo control del equipo otros dos años. No será elegible para la agencia libre hasta que se abra el mercado para la temporada de 2029.

¿Qué podrían ofrecer los Astros para adquirir a Anthony Volpe?

Para convencer a la gerencia de los Yankees de entregar a Anthony Volpe, Dana Brown podría ofrecer a un jugador joven y polivalente como Brice Matthews, que tiene 24 años de edad y experiencia de 44 partidos en Grandes Ligas entre 2025 y 2026. Este año lleva cuatro jonrones, cuatro dobles, un triple y 13 impulsadas y puede defender la segunda base, la antesala y los jardines.

Junto a Matthews se irían dos prospectos de pitcheo en el top 20 de las granjas de los Astros: los derechos dominicanos Miguel Ullola (11) y Alimber Santa, ambos de 23 años de edad y asignados a Triple A.

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