La oferta millonaria de los Toronto Blue Jays que rechazó Kyle Tucker

Los Toronto Blue Jays habían hecho un gran esfuerzo para conseguir al agente libre más cotizado del mercado, Kyle Tucker, quien al final decidió aceptar la oferta de Los Angeles Dodgers, en otro movimiento de gran envergadura para el conjunto californiano.

Tucker, quien viene de otra gran campaña con los Chicago Cubs, rechazó una oferta de 10 años y 350 millones de dólares del equipo canadiense, según informó Jon Heyman, periodista del New York Post. Fue una cifra interesante, pero Tucker decidió marcharse a Los Angeles.

Aunque el valor total de la oferta de los Blue Jays fue mayor a la de los Dodgers, el jardinero prefirió un contrato más corto y con más dinero en promedio por temporada. Firmó por cuatro años y 240 millones de dólares con el equipo dirigido por Dave Roberts.

Tucker recibió ofertas de otros equipos como los Mets y los Yankees, todas con contratos de pocos años. Toronto fue el único club, según los reportes, que se atrevió a ofrecer un pacto de 10 temporadas, pero el jugador rechazó esa posibilidad.

El acuerdo de Tucker con los Dodgers incluye un bono de firma de 64 millones de dólares, con 54 de ellos de manera adelantada. Esa fue otra de las razones por las que decidió unirse al equipo que lidera el japonés Shohei Ohtani.

Tucker siguió demostrando en Chicago que es uno de los jardineros más sólidos del beisbol, con una temporada de .266 de promedio de bateo, 22 cuadrangulares, 73 carreras impulsadas y 25 bases robadas.

Los Dodgers no solo le ganaron la Serie Mundial a los Blue Jays en la temporada pasada, sino que también se convirtieron en una pesadilla para el cuadro canadiense en el mercado, al arrebatarle a un jugador que pudo haber mejorado notablemente la alineación.

Los Blue Jays consiguieron los servicios del venezolano Anthony Santander de cara a la temporada 2025, pero el patrullero tuvo una de las peores temporadas de su carrera y terminó el año en la lista de lesionados, generando muchas dudas para el futuro.

El venezolano bateó para .154 en 54 encuentros, con 6 jonrones y 18 carreras remolcadas, números bastante distantes a los que dejó un año antes con los Baltimore Orioles, antes de convertirse en agente libre y firmar con los Blue Jays.

Tucker parecía ser el sustituto ideal para Santander, pero los Dodgers tenían otros planes y se llevaron al mejor agente libre disponible.

