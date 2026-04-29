Ohtani deja su efectividad en 0.60 e iguala marca histórica del mexicano Fernando Valenzuela

El único premio que le falta a Shohei Ohtani en su carrera en las Grandes Ligas es el Cy Young. En ese sentido, el japonés, al menos en este inicio de campaña, está haciendo grandes méritos por obtener la única corona que le falta a su reinado.

En otra espectacular salida, Ohtani salió con la derrota, pero mostró su dominio en el montículo. El nipón trabajó 6.0 entradas, permitió 5 hits y concedió una sola carrera, para dejar su efectividad den 0.60 y seguir siendo el líder en ese aspecto de la temporada 2026.

De acuerdo con el departamento de estadísticas de ESPN, Ohtani tiene la efectividad más baja en la MLB y la más baja para un lanzador de los Dodgers en sus primeras cinco aperturas desde que lo hiciera Fernando Valenzuela en 1985, con 0.21 de ERA.

Shohei Ohtani continues to show out on the mound 😤



His ERA this season now stands at 0.60, the lowest mark in MLB and the lowest by a Dodgers pitcher through five starts since Fernando Valenzuela in 1985 (0.21). pic.twitter.com/mD4Lfio4IU — ESPN Insights (@ESPNInsights) April 29, 2026

Ohtani no estuvo como bateador designado por segunda vez en las aperturas que ha tenido en la temporada. El manager del equipo, Dave Roberts, explicó que debido a los días de descanso que tendrá para su próxima apertura, decidieron darle el día libre en la ofensiva.

El japonés, cuatro veces MVP de la MLB, es el principal candidato a llevarse este premio nuevamente, por su capacidad para destacar en ambas facetas del juego. En la ofensiva, Ohtani batea para .278, con 6 jonrones y 13 carreras remolcadas.

El japonés de 31 años de edad está en su séptima temporada en las Grandes Ligas y tercera con los Dodgers. Ha sido toda una sensación desde su llegada a Los Angeles, consiguiendo dos campeonatos consecutivos.

Ohtani es el segundo jugador más caro en todo el beisbol y Roberts y los Dodgers hacen todo para cuidar y preservar su salud. Es una leyenda ya en el equipo de Los Angeles, al igual que lo fue Fernando Valenzuela, uno de los jugadores mexicanos más importantes en la historia de la MLB.

¿Qué números dejó Fernando Valenzuela con los Dodgers?

Fue con este uniforme que Fernando Valenzuela jugó en 11 de sus 17 temporadas de servicio en las Grandes Ligas y con el que tuvo los mejores momentos de su carrera como sus seis invitaciones al Juego de Estrellas, el anillo de Serie Mundial, un Guante de Oro y dos Bates de Plata.

En su paso por los Dodgers lanzó 2.348.2 innings, participó en 331 juegos de los cuales 320 fueron como abridor, dejó balance de 141 triunfos por 116 derrotas (y sumó un par de juegos salvados) y coleccionó 1.759 ponches. Su última temporada en MLB fue la de 1997 y se había despedido de los Dodgers en 1990.

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