Omar López da una cuestionable explicación de por qué no utilizó a Eugenio Suárez ante República Dominicana

Omar López terminó siendo el más señalado después de la derrota de Venezuela 7 carreras por 5 ante República Dominicana, en el cierre del Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol. El manager venezolano fue cuestionado por la prensa acerca de algunas decisiones clave en el juego.

Venezuela recibió castigo de la poderosa artillería de República Dominicana, que contó con el apoyo de cuadrangulares de Juan Soto, Ketel Marte, Fernando Tatís Jr. y Vladimir Guerrero Jr. Aunque el abridor Sandy Alcántara fue castigado, el relevo quisqueyano fue casi perfecto, hasta el noveno episodio.

Dominicana tenía ventaja 7 carreras por 2 al entrar al noveno episodio parte baja, pero el descontrol de Abner Uribe, quien permitió tres boletos consecutivos, puso a Venezuela de nuevo en el juego, tras anotar dos carreras.

El manager Albert Pujols sacó al relevista de los Brewers y trajo a Elvis Alvarado con bases llenas y sin outs. El derecho dominó a Luis Arráez con fly de sacrificio, que trajo la cuarta para Venezuela.

Luego, ante Willson Contreras, el lanzador lo obligó a dar rodado lento, pero Alvarado intentando hacer un dobleplay metió la pelota en los jardines, que permitió la anotación de Ronald Acuña Jr., para el descuento 7-5.

Ahí iba a llegar el turno del juego para Salvador Pérez, quien llevaba de 4-0 en el partido. El manager López no trajo como emergente a Eugenio Suárez y el capitán de Venezuela terminó el partido con un rodado lento por tercera que terminó en un dobleplay.

¿Por qué Omar López no utilizó a Eugenio Suárez como emergente?

Entre Willson Contreras, Salvador Pérez y William Contreras (4to, 5to y 6to en el lineup, respectivamente) se fueron de 13-1, con 11 corredores dejados en las bases, en el encuentro ante República Dominicana. Mientras tanto, Eugenio Suárez vio el partido desde el banco.

“No ha pasado nada con Eugenio Suárez”, aclaró López en rueda de prensa. “Yo confío en Salvador. Está a un batazo, a un jonrón... Si yo sacaba a Eugenio Suárez y pasaba algo después en el noveno o al décimo inning, ya que saqué al corredor emergente por Willson Contreras (Gleyber Torres había ingresado por él para correr en la primera), me quedaba sin un receptor sustituto. Era un riesgo muy grande”.

Haber utilizado a tres receptores (Willson lo fue al inicio de su carrera en la MLB) en la alineación de Venezuela pudo haber complicado los movimientos para el manager López, quien declaró que Suárez sí estará contra Japón en la alineación titular.

Pérez, un posible futuro miembro del Salón de la Fama, batea para .214 en el torneo, con tres hits en 14 turnos. Suárez, por su parte, tiene dos imparables, con un jonrón, en apenas 8 veces al bate.

“Confío en los que están jugando en el momento”, dijo López. “Si tú confías en Salvador, confías en Salvador…Y Eugenio Suárez estará de vuelta en el lineup para los cuartos de final”.

