¿Cuál es el origen de Gleyber Torres y cómo llegó a la MLB?

El venezolano Gleyber Torres fue uno de los jugadores destacados en la primera mitad de la temporada de MLB como parte fundamental en el momento estelar de su equipo, los Detroit Tigers.

Tuvo su punto más alto de protagonismo cuando sumó 1.981.665 votos para convertirse en el segunda base titular de la Liga Americana en el Juego de las Estrellas por primera vez en su carrera en las Grandes Ligas.

Torres, de 28 años de edad, llegó a Detroit como agente libre para esta campaña después de haberse estrenado en las mayores con los New York Yankees, el conjunto con el que jugó en sus primeras siete zafras en el circuito, pero que no fue la única organización a la que perteneció.

Top #Cubs prospect Gleyber Torres had his first four-hit game of 2016 for Myrtle Beach: https://t.co/1Kd5VXqzNw pic.twitter.com/Vqz3PobdNX — Minor League Baseball (@MiLB) July 8, 2016

El infielder, nacido y criado en Caracas, fue firmado como profesional el 2 de julio de 2013 por los Chicago Cubs. Los oseznos le dieron un bono de 1.7 millones de dólares que fue el más alto de ese año para los prospectos venezolanos.

No fue una sorpresa, porque estaba rankeado en el segundo lugar entre los prospectos internacionales elegibles para ser firmados ese año. El portal especializado Baseball America sólo tenía al jardinero dominicano Eloy Jiménez por encima de Torres.

Hijo de Eusebio Torres e Ibelise Castro, Gleyber empezó a jugar béisbol con cuatro años de edad y tenía como ídolo a uno de sus compatriotas, Omar Vizquel. En sus inicios apareció en el jardín central, la receptoría, fue lanzador y en algún momento aterrizó en el campocorto, la posición en la que fue firmado por Chicago.

Algunos trabajos periodísticos destacan que también jugó baloncesto en la escuela secundaria, pero su padre lo hizo dejar este deporte para concentrarse únicamente en el béisbol. Con sólo 14 años de edad se mudó a la ciudad de Maracay para unirse a una academia y preparar una carrera profesional.

Torres llegó a ser uno de los cinco mejores prospectos de las Grandes Ligas y vio cumplido un sueño de infancia cuando fue cambiado de los Cachorros a los Yankees en 2016 por el relevista cubano Aroldis Chapman.

Gleyber en su niñez fue un aficionado de los “Bombarderos del Bronx” al igual que su padre y atesoró su tiempo en el equipo neoyorquino, con quienes debutó en 2018, fue titular en el cuadro interior y disputó una Serie Mundial, la de 2024, antes de marcharse a la agencia libre.

La influencia de su padre en su vida se mantiene y en su tiempo en Nueva York su presencia era frecuente. “Creo que lo es todo. Desde que tengo uso de memoria siempre ha estado conmigo apoyándome en las buenas y en las malas. Ha sido fundamental en mi carrera junto a mi madre obviamente. Creo que no tengo vida para agradecerles”, dijo el jugador en una entrevista al portal de MLB.