Origen e historia de la Serie del Caribe de Béisbol

La Serie del Caribe representa el torneo más importantes de las ligas invernales de la región, en el que se reúnen los campeones de los torneos de Puerto Rico, Venezuela, República Dominicana y México, junto con otros países invitados a la justa.

Cabe destacar que aunque mucho de los países utilizan indumentarias de los países, es un torneo de clubes, que se juega con los campeones de cada liga y que tiene una gran relevancia en los aficionados del beisbol caribeño.

Es un torneo organizado por la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe, o CPBC, que es el ente encargado de velar por el desarrollo de este evento, que tradicionalmente se juega en el mes de febrero de cada año.

Antes de la existencia del Clásico Mundial de Beisbol, que organizó la MLB por primera vez en 2006, se podía considerar que la Serie del Caribe era el torneo más importante para las naciones involucradas en este campeonato.

Aunque el torneo ha cambiado desde su primera edición en 1949, se ha mantenido como un campeonato avalado y respetado por la MLB, que sirve como especie de antesala a los entrenamientos primaverales de las Grandes Ligas.

¿Cuál fue el origen de la Serie del Caribe?

Este torneo se le puede considerar como una continuación de la Serie Interamericana (iniciada en 1946). En 1948, en una convención llevada a cabo en la ciudad de Miami, representantes de Cuba, Panamá, Puerto Rico y Venezuela acordaron formalmente el torneo bajo la organización de la Confederación de Beisbol Profesional del Caribe.

La primera edición se jugó en La Habana, en Cuba, un país que dominó la primera etapa de la Serie del Caribe. En esa ocasión, el equipo local, Alacranes de Almendares, se llevó el campeonato.

Robinson Canó ha representado a República Dominicana en varias Series del Caribe | Norte Photo/GettyImages

¿Cómo ha sido la evolución y las etapas de la Serie del Caribe?

La Serie del Caribe se puede dividir en dos etapas. La primera desde 1949 a 1960, en un espacio de tiempo en el que Cuba dominó por completo el torneo, ya que ganaron 7 de las 12 primeras ediciones, mostrando un nivel por encima de los contrincantes.

Luego Cuba salió de la escena de las Series del Caribe por prohibición del gobierno de Fidel Castro, lo que detuvo el ritmo de campeonatos que llevaba la nación isleña. Aunque posteriormente volvieron al torneo, el nivel mostrado nunca fue igual al de las primeras ediciones.

La que es considerada como la segunda etapa de la Serie del Caribe se juega desde 1970 hasta la actualidad. El campeonato se reanudó con República Dominicana, Puerto Rico y Venezuela y desde la edición de 1971 con la inclusión de México.

Muchos mencionan una tercera etapa, que se juega desde 2014, con el cambio de formato a una ronda regular seguida de semifinales y final. Esto ha causado un gran fervor en los aficionados por lo atractivo del modelo de competencia.

¿Qué países han salido de la Confederación?

Cuba y Panamá fueron miembros fundadores de la Confederación del Caribe, pero luego por problemas políticos e inestabilidad para participar en los eventos, salieron del ente. A pesar de que han tenido algunas participaciones recientes, todas han sido como invitados.

¿Qué jugadores son considerados leyendas de la Serie del Caribe?

A lo largo de la historia, la Serie del Caribe ha contado con grandes figuras que han puesto su mayor empeño por representar a sus respectivos clubes y países. En la primera etapa, destacaban jugadores como Camilo Pascual (Cuba), Tany Pérez (Cuba), Roberto Clemente (Puerto Rico), Willie Mays (jugó para Santurce en 1955).

En la última etapa, se recuerda actuaciones de estrellas como David Ortiz (República Dominicana), Miguel Tejada (conocido el "Jugador de la Patria" en República Dominicana), Fernando Valenzuela (México) y Vinicio Castilla (México) o Ramón Hernández (Venezuela).

Ozzie Guillén ganó la Serie del Caribe de 2024 con Venezuela | Norte Photo/GettyImages

¿Cuál es el país con más títulos en la Serie del Caribe?

Sin duda alguna, República Dominicana, con sus 22 campeonatos, ha sido el país más dominante de la Serie del Caribe. El país con más jugadores foráneos en las Grandes Ligas ha mostrado el gran talento que tienen en el beisbol en este torneo.

Después de los quisqueyanos, Puerto Rico, con sus 16 conquistas, es el segundo país con más cetros. Le sigue México con 9 mientras que Venezuela y Cuba tienen 8.