Padres firman al dominicano Miguel Andújar por una temporada

El veterano Miguel Andújar continuará su carrera en las Grandes Ligas, después de firmar por una temporada con los San Diego Padres, a cambio de $4 millones, según informó Mark Feinsand de MLB.com.

Lo interesante del pacto para el dominicano es que puede añadir $2 millones a su cuenta si logra ciertas metas individuales, algo que le servirá de motivación para tener una buena campaña en California, con un equipo contendor como los Padres.

Andújar viene de una buena campaña en lo individual en 2025, con sus pasantías por los Athletics y los Reds. Dejó promedio de .318 con un OPS de .822 con 10 jonrones y 44 carreras impulsadas, pero solo pudo actuar en 94 encuentros por una distensión en el oblicuo.

Andújar cumplirá 31 años de edad en marzo y es un jugador polivalente, que puede jugar casi todas las posiciones del infield e incluso en los jardines. El año pasado trabajó como primera base, tercera base y en el jardín izquierdo.

Aunque ya no tiene el alcance de otros años, también podría jugar como segunda base. Ante la salida de Luis Arráez del equipo de San Diego, el manager Craig Stammen necesitaba a un jugador de sus características.

Craig Stammen estará en su primer año al mando de la franquicia californiana y fue anunciado en noviembre del 2025 como el sucesor de Mike Shildt.

Tras la salida de Arráez, todo parece indicar que Gavin Sheets será el inicialista titular de los Padres, pero Andújar estará muy atento a la posición en la que lo quiera su manager.

Tiene una interesante carrera de 9 campañas en las Grandes Ligas y, aunque no ha podido ser titular en las mayores, su buen desempeño y ética de trabajo como suplente le ha dado trabajo y se ha mantenido con contratos desde que debutó en 2017.

El puesto de bateador designado será rotativo, de acuerdo con declaraciones del manager Stammen, algo que podría beneficiar a Andújar para mantenerse en el lineup de San Diego.

“Probablemente sea un puesto que mantendremos abierto durante toda la temporada, para poder darle un día libre a Manny [Machado] como bateador designado, a Xander Bogaerts, a Fernando Tatis Jr., a Ramón Laureano, a Jackson Merrill”, dijo Stammen. “Creo que es una estrategia para mantener a estos jugadores un poco más frescos durante la temporada”.

San Diego buscará un puesto en la postemporada con la adición de Andújar, un jugador capaz de contribuir en varios roles, siempre con una buena actitud.

