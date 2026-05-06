El paquete de cambio que podrían enviar los Dodgers a Phillies por el cerrador Jhoan Durán

La gerencia de Los Angeles Dodgers dio una campanada en la agencia libre de MLB cuando adquirió al mejor cerrador disponible en el mercado, le puertorriqueño Edwin Díaz, y pensó que habían solucionado sus problemas en este rol.

Pero no resultó así. El derecho estuvo mostrándose inusualmente inefectivo hasta que un estudio reveló una lesión que lo obligó a pasar por el quirófano para retirar fragmentos (de hueso o cartílago) de su codo derecho, una intervención que le dejará fuera hasta la segunda mitad de la campaña.

De momento los bicampeones de la Serie Mundial están manejando una solución interna a la que el manager Dave Roberts ha recurrido en los últimos años: el cierre por comité, pero la defensa de su título no le está resultando tan fácil y podrían plantearse regresar al mercado para ir por un taponero.

Algunos analistas de Grandes Ligas están especulando con la posibilidad de que el candidato sea Jhoan Durán, el derecho dominicano de los Philadelphia Phillies que acaba de regresar de la lista de lesionados. Los cuáqueros están recuperando terreno perdido, pero podrían escuchar una oferta.

Prior to tonight’s game against the Athletics, the Phillies reinstated right-handed pitcher Jhoan Duran from the 15-day injured list. Additionally, right-handed pitcher Trevor Richards was traded to the Chicago White Sox in exchange for cash considerations. — Philadelphia Phillies (@Phillies) May 5, 2026

¿Qué números tiene Jhoan Durán en MLB?

El derecho nacido en la localidad dominicana de Esperanza está jugando en su temporada número cinco. Llegó al club de Philadelphia a mediados de 2025 en un cambio desde Minnesota Twins.

A Durán lo acaban de activar de la lista de lesionados en la que estuvo desde abril y en ocho apariciones en esta campaña tiene balance de 1-1 con 5 juegos salvados, efectividad de 2.35 y 10 ponches por tres boletos en 7.2 innings lanzados. Se está acercando a su rescate número 100 de por vida (tiene 95) y suma 329 abanicados.

¿Cómo es su contrato con los Phillies?

Con 28 años de edad, Durán ganará en 2026 un salario de 7.5 millones de dólares, que fue lo que pactó con los Phillies para evitar la audiencia de arbitraje. Le queda una temporada más bajo el control del equipo antes de ser elegible para la agencia libre en 2028.

¿Qué paquete de cambio pueden entregar los Dodgers por Jhoan Durán?

Un trabajo publicado por Zachary Rotman para FanSided propone una negociación en la que los Dodgers -cuya gerencia es conocida porque no le tiembla el pulso para tomar riesgos en adquisiciones de alto perfil- pactan la llegada de Durán para darle solución a su problema en los innings finales a cambio de un paquete de jugadores jóvenes.

Esta propuesta incluye al segundo mejor prospecto de la organización de Los Angeles, Zyhir Hope, además de otra promesa del outfield como James Tibbs III (número 10 en el ranking de las granjas de los Dodgers), el lanzador derecho River Ryan (6) y el jugador del cuadro Alex Freeland.

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