Phillies colocan a su cerrador Jhoan Duran en la lista de lesionados: ¿Cuándo regresará a Philadelphia?

Los Philadelphia Phillies llegaron a la jornada del domingo con cuatro reveses consecutivos y la noticia de saber que una una distensión en el oblicuo izquierdo los obligó a colocar a su cerrador dominicano Jhoan Duran en la lista de lesionados de 15 días; por lo que tendrán que sobrevivir sin él al menos por un par de semanas.

Duran estará en la lista de incapacitados tras apenas poder trabajar 6.2 innings en el inicio de la temporada de 2026, ponchando a 8 sin boletos y sumando 5 salvados.

La medida de los Phillies tiene efecto retroactivo al miércoles, día en que Duran sintió molestias en el oblicuo. Dichas dolencias persistieron mientras realizaba lanzamientos antes del encuentro del sábado, por lo que a estas alturas de la campaña el equipo no quiere correr riesgos con su apagafuegos.

Jhoan Duran landed on the 15-day injured list with a mild oblique strain, while Felix Reyes was called up and Otto Kemp was optioned.



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Duran llegó a los Phillies en 2025 desde los Minnesota Twins, dejando 2.06 de efectividad con 80 ponches, 19 boletos y 32 rescates en 70.0 innings de trabajo entre las dos organizaciones. En 5 temporadas en las Grandes Ligas, el dominicano ya suma 95 salvados con un gran porcentaje de carreras limpias permitidas de 2.41.

"No va a ser por mucho tiempo, aunque no puedo asegurar una fecha exacta", comentó el manager de los Phillies, Rob Thomson.

¿Cuándo regresará Jhoan Duran a los Phillies?

La baja de Duran en los Phillies es retroactiva al 15 de abril, por lo que su ausencia no será muy extensa. Se espera que el cerrador regrese a sus labores de preservar las victorias del equipo a finales de abril o principios de mayo.

Por su parte, el lanzador dominicano se mostró optimista tras someterse a una resonancia magnética el sábado por la mañana. Calificó la lesión como "muy leve" y mencionó que sintió la molestia el viernes mientras realizaba una sesión de lanzamientos a un lado del montículo.

¿Quién será el cerrador de los Phillies durante su ausencia?

El manager Rob Thomson no está preocupado por la lesión de Duran, dándole a Brad Keller el rol de cerrador principal, apoyado por el venezolano José Alvarado.

Keller tiene 4.15 de efectividad con 9 ponches en 8.2 innings de trabajo en lo que va de temporada de 2026, mientras que Alvarado ha sido castigado con 8 carreras (7 limpias), en 7 entradas de labor. Suma 9 ponches con 3 boletos en sus 10 presentaciones de la campaña.

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